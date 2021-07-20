FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10469 постов • 1252 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Собачий центр делает невозможное, идеально выстраивая песелей для фото

Собачий центр делает невозможное, идеально выстраивая песелей для фото (24 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   любимцы   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
80
24

В американском Майями есть центр для собак Woofpack Daycare, куда хозяева отдают своих собак на дневное содержание, пока они на работе. Все удивляются, как этому центру удалось невозможное - идеально разместить сразу нескольких собак для снимка, и сфотографировать, когда они все смотрят в кадр. Просто взгляните на это!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   любимцы   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
schmubu 12 минут назад
шо, опять?*
он в этом месяце уже два раза делал невозможное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Новый интернет-тренд - собаки в париках Новый интернет-тренд - собаки в париках Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела Каково это - жить с собакой? 25 правдивых и забавных мемов Каково это - жить с собакой? 25 правдивых и забавных мемов Хозяин отвез больного пса в его любимые горы Хозяин отвез больного пса в его любимые горы 20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так 20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

371978



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
1
70
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
3
154
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История породы
0
10
История породы
Жириновский заявил о грядущем ужесточении наказания для непривитых
0
39
Жириновский заявил о грядущем ужесточении наказания для непривитых
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#дтп#люди#приколы#ynews#шоу бизнес#спорт#смешно
#интересно#история#животные#автомобили#СССР#авто аварии#Москва#прикольные#фильм#сша
#фото#фотографии#картинки#кино#аварии#автомир#знаменитости#подборка#авиация#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться