Собачий центр делает невозможное, идеально выстраивая песелей для фото

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В американском Майями есть центр для собак Woofpack Daycare, куда хозяева отдают своих собак на дневное содержание, пока они на работе. Все удивляются, как этому центру удалось невозможное - идеально разместить сразу нескольких собак для снимка, и сфотографировать, когда они все смотрят в кадр. Просто взгляните на это!
Все хозяева знают, как непросто заставить нескольких собак спокойно сидеть в одном месте для банальной фотографии. Они всегда так и норовят куда-нибудь поскорее сбежать! А если собак - 20 и больше? Центру для дневного содержания и обучения собак Woofpack Daycare это удается чудесным образом, и вот несколько примеров:
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он в этом месяце уже два раза делал невозможное...