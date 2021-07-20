Собачий центр делает невозможное, идеально выстраивая песелей для фото

В американском Майями есть центр для собак Woofpack Daycare, куда хозяева отдают своих собак на дневное содержание, пока они на работе. Все удивляются, как этому центру удалось невозможное - идеально разместить сразу нескольких собак для снимка, и сфотографировать, когда они все смотрят в кадр. Просто взгляните на это!