Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой

Пока большинство собак обожает прогулки в парке, померанский шпиц по кличке Будда наслаждается походами в горы, кувырками в снегу и каякингом по реке с хозяйкой. Хозяйка песика, 28-летняя Стеф Китчинг из Шотландии, начала брать трехлетнего питомца с собой в походы и удивилась, насколько ему это понравилось! Все приключения песика - в Инстаграме.
Померанский шпиц по кличке Будда (Buddha) путешествует со своей хозяйкой по горам, снегу и воде уже не первый год. Хозяйка песика, 28-летняя Стеф Китчинг из Шотландии, начала брать трехлетнего питомца с собой в походы и удивилась, насколько ему это понравилось. Теперь они вместе исследуют самые красивые места.
По словам хозяйки, Будда души не чает в приключениях и разделяет ее любовь к путешествиям. Если вдруг предстоит долгая дорога или подъем, у Стеф с собой специальная переноска для животных, куда она отправляет Будду, если он устает.
"Мы и раньше ходили в горы с друзьями, но теперь Будда ходит со мной в каждый поход. Мы можем быть на улице весь день, и он прекрасно это переносит. На спуске или подъеме в гору люди всегда останавливают нас, чтобы сфотографировать его в рюкзаке. Прошлой весной мы купили каяки, и начали кататься на них. Будде понравилось и это!" - рассказывает Стеф.
Будда - настоящий очаровашка. Он очень любит общаться с людьми, всегда позволяет себя гладить и очень дружелюбен, если кто-то к ним подходит. Ведь не каждый день увидишь шпица-походника! "Если он увидит людей, например, когда мы плаваем в каяке, он обязательно обернется и выглянет из лодки, чтобы поздороваться," - продолжает хозяйка.
Во время путешествий Будду переносят в рюкзаке, от чего он тоже в полном восторге. По словам Стеф, в походы они отправляются обычно по выходным. В остальные дни Будда наслаждается жизнью дома, и каждый день с нетерпением ждет следующего похода.
Приключения Будды
Источник:
Еще крутые истории!
- "Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев
- Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
- Рудольф Дизель."В неустанной погоне за целью..."
- Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество
- История самых загадочных проклятий
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Бедный русский язык...