Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой

"Мы и раньше ходили в горы с друзьями, но теперь Будда ходит со мной в каждый поход. Мы можем быть на улице весь день, и он прекрасно это переносит. На спуске или подъеме в гору люди всегда останавливают нас, чтобы сфотографировать его в рюкзаке. Прошлой весной мы купили каяки, и начали кататься на них. Будде понравилось и это!" - рассказывает Стеф.