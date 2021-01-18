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Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой

Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой (18 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 21:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   питомцы   померанский шпиц   собака   собаки   фото   шпиц   
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Пока большинство собак обожает прогулки в парке, померанский шпиц по кличке Будда наслаждается походами в горы, кувырками в снегу и каякингом по реке с хозяйкой. Хозяйка песика, 28-летняя Стеф Китчинг из Шотландии, начала брать трехлетнего питомца с собой в походы и удивилась, насколько ему это понравилось! Все приключения песика - в Инстаграме.

Источник:

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Метки: животные   истории   питомцы   померанский шпиц   собака   собаки   фото   шпиц   
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7  комментариев
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275
Умница-красавица 37 минут назад
Выражение морды у него, типа «каякинг-х..якинг, просто вези меня, двуногий раб»
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16k
babuby 20 минут назад
Хм.... А у пёселя есть выбор?
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4k
Сергей Борисов 50 минут назад
Очень удобно, всегда с собой всего пара килограммов, зато удивительно обаятельной любви и шерстяной привлекательности.
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13k
Мария Коненкова 54 минуты назад
Ну а что? Шуба тёплая, рюкзак удобный, мамка любимая рядом - поди плохо! Хороший моська, друг. Одобрямс!
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784
ZAeblos Час назад
Его бл@дь носят за плечами. Чем он занимается? Жрëт и срёт?
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16k
babuby ZAeblos 19 минут назад
А чем ещё могут заниматься такие собаки? Разве что сожрать его потом можно, если где заблудишься.
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9k
ss 2 часа назад
А-а-а! Каякинг!!!

Бедный русский язык...
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