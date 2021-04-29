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Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела

Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела (12 фото)

Автор:
29 апреля 2021 20:55
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавные животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Что будет, если бы вы на день поменялись местами со своими питомцами? Например, если бы они начали делать все дела по дому, пока вы спите у камина? Американка Линда Куш решила "поменяться местами" со своими тремя собаками - она сделала так, что они начали убираться в доме. Конечно, только на время фотосессии, но результат того стоит!

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Метки: домашние животные   животные   забавные животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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Михалыч 2 часа назад
Лучше бы собак научили какулы за собой убирать на улице. хозяева нихера не справляются.
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