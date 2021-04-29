Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела

Что будет, если бы вы на день поменялись местами со своими питомцами? Например, если бы они начали делать все дела по дому, пока вы спите у камина? Американка Линда Куш решила "поменяться местами" со своими тремя собаками - она сделала так, что они начали убираться в доме. Конечно, только на время фотосессии, но результат того стоит!