Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела

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Что будет, если бы вы на день поменялись местами со своими питомцами? Например, если бы они начали делать все дела по дому, пока вы спите у камина? Американка Линда Куш решила "поменяться местами" со своими тремя собаками - она сделала так, что они начали убираться в доме. Конечно, только на время фотосессии, но результат того стоит!
63-летняя американка Линда Куш (Linda Kush) - бывший собачий дрессировщик и просто любительница собак. У женщины есть три любимых питомца, в которых она души не чает. Недавно она решила провести забавный эксперимент, и поменяться местами со своими любимыми собаками - так, чтобы они занимались домашними делами, а она сладко спала у камина.
Конечно, все это происходило только для фотосессии по команде хозяйки (собаки почему-то не захотели продолжать), но получилось очень реалистично! Собаки показали себя в уборке во всей красе. От пылесоса до мытья посуды, и даже чистки туалета - их собачьим талантам нет конца.
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Все это хозяйка провела в специальный праздник - день независимости владельцев домашних животных (Pet Owners Independence Day), который отмечается 18 апреля. "Им всегда не терпится приступить к новой активности, которую я придумываю, поэтому обучить их не составило никакого труда. После тяжелого "рабочего" дня в качестве награды мы отправились на долгую прогулку," - говорит Линда.
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