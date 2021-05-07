Эксперты показали список самых агрессивных пород собак

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Финские ученые из Хельсинки составили рейтинг самых агрессивных пород собак, изучив поведение более 9000 четвероногих друзей. Список уже удивил многих - никогда не подумаешь, что одну из лидирующих строчек в нем занимает миниатюрный пудель и колли.
Команда исследователей Хельсинкского университета изучила поведение более 9000 домашних собак, и составила список самых агрессивных. Внимательнее всего оценивалась вероятность проявления собакой агрессивного поведения по отношению к людям. Было обнаружено, что маленькие собаки больше склонны к агрессии, чем собаки среднего и крупного размера. Также исследование показало, что кобели более агрессивны, и кастрация никак не влияет на это.
Длинношерстный колли занял первое место в списке агрессивных пород
Исследование также показало, что собаки, которые проводят время в компании сородичей, ведут себя менее агрессивно. Кроме того, собаки чаще склонны проявлять агрессию с "начинающими" хозяевами, чем с опытными. Однако, многие факторы сводятся к породе. Первые три места среди агрессивных собак заняли длинношёрстный колли, миниатюрный пудель, и цвергшнауцер. Самыми безобидными признали золотистых ретриверов и лопарскую оленегонную собаку.
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Миниатюрным пуделям присудили второе место
Эксперты указывают, что в исследовании принимали участие собаки без каких-либо болезней или особенностей. Они добавили, что есть и исключения - агрессивность собаки может быть также вызвана не просто породой, а например, болями у питомца, страхом или поведенческими отклонениями. Более того, более старые собаки были больше склонны вести себя агрессивно, чем молодые.
А вот и сам рейтинг агрессивных пород:
- Длинношёрстный колли
- Миниатюрный пудель
- Цвергшнауцер
- Немецкая овчарка
- Испанская водяная собака
- Лаготто-романьоло
- Китайская хохлатая собака
- Немецкий миттельшпиц
- Котон-де-тулеар
- Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер
- Вельш-корги пемброк
- Керн-терьер
- Бордер-колли
- Финский лаппхунд
- Чихуахуа
- Короткошёрстный колли
- Джек-рассел-терьер
- Стаффордширский бультерьер
- Шелти
- Лопарская оленегонная собака
- Золотистый ретривер
- Лабрадор-ретривер
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Кстати, насчет пуделей согласен, тоже еще те твари.
Согласна с вашим комментарием. Видимо у исследователя в подъезде живут только такие собаки. Пудель его облаял, а колли даже пытался укусить. Вот поэтому рейтинг таким и получился