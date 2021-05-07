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Эксперты показали список самых агрессивных пород собак

Эксперты показали список самых агрессивных пород собак (6 фото)

Автор:
07 мая 2021 08:40
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   породы собак   рейтинг   собака   собаки   фото   
447
6

Финские ученые из Хельсинки составили рейтинг самых агрессивных пород собак, изучив поведение более 9000 четвероногих друзей. Список уже удивил многих - никогда не подумаешь, что одну из лидирующих строчек в нем занимает миниатюрный пудель и колли.

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Метки: домашние животные   животные   питомцы   породы собак   рейтинг   собака   собаки   фото   
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15  комментариев
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41k
Максим Т. Час назад
Колли??? Что они там курят?
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9k
Сережа 2 минуты назад
Той-терьеров забыли.
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9k
Сережа 2 минуты назад
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10k
кира 18 минут назад
Финны хомячков в список забыли включить. Тоже могут быть агрессивными. ))) На самом деле выборка не объективна. Где бойцовые породы, где питбули, ротвейлеры, доберманы, мастифы, канне-корсо? А среди хомячков, да, колли - самый страшный зверь.
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14k
Corvus Corax 36 минут назад
Бредятина. Очень много зависит от воспитания. Мелких очень часто вообще не воспитывают. Отсюда и агрессия (плюс страх). Лопарская оленегонка... и у многих она? На основании двух собак статистика? А сколько своих хозяев кусают коккеры - почему нет данных? Всегда были на первом месте!
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9k
Кыся 43 минуты назад
Чихуя-нихуя на первом месте должна быть. Такой концентрации злобы в одном месте не видел даже сатана.
Кстати, насчет пуделей согласен, тоже еще те твари.
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4k
ZmeyUA Час назад
Лабрадор? Да мой даже толком гавкать не умел (ну не хотел)
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1k
.357 magnum Час назад
Выборка какая-то нерепрезентативная. Или у них в Финляндии реально агрессивные породы просто запрещены?
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3k
Тень Час назад
В списке породы, про которые я и не слышала, например Котон-де-тулеар, но нет таких распространённых пород, как немецкая овчарка, эрдельтерьер, доберман, спаниель. У меня был эрдель - добрейшей души собака, всех любил - и людей, и кошек, и других собак.
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20
Анна Шнайдер Тень Час назад
Немецкая овчарка в списке на почетном 4 месте.

Согласна с вашим комментарием. Видимо у исследователя в подъезде живут только такие собаки. Пудель его облаял, а колли даже пытался укусить. Вот поэтому рейтинг таким и получился
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30k
Франц Лефорт Час назад
А где же бойцовые породы? Они самые белые и пушистые? Или их просто побоялись исследовать?
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