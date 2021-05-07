Эксперты показали список самых агрессивных пород собак

Эксперты указывают, что в исследовании принимали участие собаки без каких-либо болезней или особенностей. Они добавили, что есть и исключения - агрессивность собаки может быть также вызвана не просто породой, а например, болями у питомца, страхом или поведенческими отклонениями. Более того, более старые собаки были больше склонны вести себя агрессивно, чем молодые.