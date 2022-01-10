"12 стульев": интересные факты и фото со съёмок фильма

В конце 60-х, Гайдай был готов приступить к работе, но выяснилось, что Михаил Швейцер уже снимает "Золотого телёнка". В освободившееся время, Гайдай снял "Бриллиантовую руку", а когда снова пришёл в Госкино, выяснилось, что "12 стульев" будет снимать Георгий Данелия.

Казалось бы, что не судьба, но Данелия сам решил передать право на экранизацию Гайдаю, сославшись на то, что потерял вдохновение, а без вдохновения такой фильм снимать нельзя.

Леонид Гайдай с радостью взялся за дело и за сценарий. К работе над сценарием он также привлёк сатирика Владлена Бахнова. За музыкальное сопровождение в фильме ответственным назначили Александра Зацепина.