20 самых ожидаемых кинопремьер, которые состоятся в 2022 году

Давайте посмотрим, чем мировой кинематограф планирует обрадовать нас в 2022 году!
2022 год уже как следует стартовал, и поэтому самое время бросить взор на то, какие фильмы должны заинтересовать наибольшую аудиторию в ближайшие 12 месяцев. Сегодня мы рассмотрим только те кинопремьеры, у которых уже появилась официальная дата премьеры в России (разумеется, она может ещё несколько раз поменяться) в кинотеатрах или на стриминговых сервисах.
Пока что более конкретная информация распространяется приблизительно на первые две трети года, дальше всё чуть туманнее, но, тем не менее, о кое-каких громких премьерах осени и декабря известно уже сегодня.
King’s Man: Начало
Премьера в России: 13 января.
Действующие лица: Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон и Рис Иванс в роли Григория Распутина в приквеле довольно успешного шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба», действия в котором развернуться в начале 20 века.
Крик
Премьера в России: 13 января.
Действующие лица: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, то есть главная троица всех фильмов франшизы с самого первого в 1996 году. Их персонажи вновь столкнуться с промыслом маньяка в легендарной маске.
Морбиус
Премьера в России: 27 января.
Действующие лица: Джаред Лето в роли комиксового учёного, ставшего вампиром. Герой фильма существует в той же вселенной, что и человек-паук, так что в будущем нас, вероятно, ждёт пересечение этих персонажей на экране.
Смерть на Ниле
Премьера в России: 10 февраля.
Действующие лица: Галь Гадот, задвинутый на задний план Арми Хаммер и Кеннет Брана (он же режиссёр) в роли Эркюля Пуаро, который будет вынужден расследовать убийство на круизном теплоходе «Карнак».
Анчартед: На картах не значится
Премьера в России: 10 февраля.
Действующие лица: Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас в фильме по известной серии видеоигр Uncharted.
Бэтмен
Премьера в России: 3 марта.
Действующие лица: Роберт Паттинсон в роли Бэтмена, Зои Кравиц в роли женщины-кошки, неузнаваемый Колин Фаррелл в роли Пингвина и так ни разу толком не показанный в трейлерах Пол Дано в роли злодея Загадочника.
Вероятно, главная премьера года.
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Премьера в России: 17 марта.
Действующие лица: Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант в новом фильме Гая Ричи. Стоит отметить, что это не полностью сценарий Ричи, он лишь доработал историю Айвана Эткинсона и Марна Дэвиса.
Затерянный город
Премьера в России: 24 марта.
Действующие лица: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт в приключенческом фильме про писательницу, которая внезапно оказывается в вымышленном городе из своей собственной книги.
Соник 2 в кино
Премьера в России: 31 марта.
Действующие лица: Джим Керри, Джеймс Марсден и Идрис Эльба в сиквеле фильма про скоростного синего ежа из ностальгических видеоигр компании Sega.
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Премьера в России: 7 апреля.
Действующие лица: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер и поставленный на место Джонни Деппа Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда. При всём уважении к новогоднему спецвыпуску именно этот фильм станет главной поттерианской премьерой года.
Варяг
Премьера в России: 28 апреля.
Действующие лица: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук и, внезапно, Бьорк в историческом триллере про месть, действия в котором происходят в средневековой Исландии.
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Премьера в России: 5 мая.
Действующие лица: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Элизабет Олсен в ещё одном мультивселенском (после «Человека-паука: Нет пути домой») фильме от Marvel. Его режиссёром стал сам Сэм Рэйми, который не снимал кинокомиксы со времён трилогии о человеке-пауке с Тоби Магуайром.
Топ Ган: Мэверик
Премьера в России: 26 мая.
Действующие лица: Том Круз, Дженнифер Коннели, Вэл Киллмер, Майлз Теллер и Эд Харрис в затянувшемся сиквеле фильма «Лучший стрелок» 1986 года.
Базз Лайтер
Премьера в России: 17 июня.
Неожиданный спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, в котором будет рассказана вымышленная история происхождения Базза Лайтера. То есть это как бы мультфильм в мультфильме, где показан героически-космический сюжет, выдуманный производителями игрушки космонавта из вселенной оригинального мультфильма для завлечения детишек.
Режиссёром мультфильма станет Энгус Маклейн, который до этого работал только над пиксаровскими короткометражками.
Мир Юрского периода: Господство
Премьера в России: 9 июня.
Действующие лица: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Омар Си, а также Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, известные по оригинальному «Парку Юрского периода» (1993), в шестом фильме франшизы, где динозавры вырвались на свободу и начали понемногу возвращать себе планету.
Тор: Любовь и гром
Кадр со съёмок.
Премьера в России: 7 июля.
Действующие лица: Крис Хемсворт, Крис Пратт, Натали Портман, Кристиан Бэйл в роли главного злодея, Тесса Томпсон, Дейв Батиста, Карен Гиллан, Джефф Голдблюм, а также Рассел Кроу в главном проекте студии Marvel, режиссёром которого стал Тайка Вайтити.
Чёрный Адам
Кадр со съёмок.
Премьера в России: 28 июля.
Действующие лица: Дуэйн Джонсон, наконец, в роли комиксового супер… злодея и главного врага Шазама (чей сольный фильм вышел в 2019 году) в экранизации комикса от DC. Также в комиксовый мир поселится и Пирс Броснан! Ещё один из популярных в последнее время фильмов, в которых главный герой — злодей.
Человек-паук: Через вселенные 2
Премьера в России: 22 октября.
Сиквел крайне успешного мультфильма 2017 года про человека-паука и ещё одну мультивселенную, которые, кажется, начинают захватывать мир кино. Майлз Моралес и Гвен Стейси вновь объединятся с другими человеками-пауками, чтобы сразиться с ещё одним серьёзным злодеем.
Флэш
Премьера в России: 3 ноября.
Действующие лица: Эзра Миллер в роли Флэша, Бен Аффлек в роли Бэтмена и Майкл Китон тоже в роли Бэтмена (камбек года!) в сольном фильме про сверхбыстрого супергероя от режиссёра двух частей нового «Оно» Андреса Мускетти.
Аватар 2
Кадр со съёмок.
Премьера в России: 15 декабря.
Действующие лица: Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Вин Дизель в долгожданном сиквеле знаменитого фильма 2009 года про синих существ с прорывными визуальными эффектами. Сможет ли Джеймс Кэмерон так же удивить зрителя уже 2022 года?
Бонус: Убийцы цветочной луны
Действующие лица: Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро в новом фильме Мартина Скорсезе. С участием Брендана Фрейзера! Дата выхода пока не объявлена.
В этом же пункте хочется отметить несколько других премьер конца года, о которых пока мало что слышно, и которые вообще могут перенестись на следующий год. Но их мы тоже ждём!
Это «Достать ножи 2», новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Аквамен 2», «Миссия невыполнима 7» и биографический фильм о короле рок-н-ролла «Элвис».
Какую из премьер 2022 года вы ждёте сильнее всего?
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