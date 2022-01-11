20 самых ожидаемых кинопремьер, которые состоятся в 2022 году

2022 год уже как следует стартовал, и поэтому самое время бросить взор на то, какие фильмы должны заинтересовать наибольшую аудиторию в ближайшие 12 месяцев. Сегодня мы рассмотрим только те кинопремьеры, у которых уже появилась официальная дата премьеры в России (разумеется, она может ещё несколько раз поменяться) в кинотеатрах или на стриминговых сервисах.

Пока что более конкретная информация распространяется приблизительно на первые две трети года, дальше всё чуть туманнее, но, тем не менее, о кое-каких громких премьерах осени и декабря известно уже сегодня.

King’s Man: Начало