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20 самых ожидаемых кинопремьер, которые состоятся в 2022 году

20 самых ожидаемых кинопремьер, которые состоятся в 2022 году (22 фото)

Автор:
11 января 2022 08:50
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   кинопремьера   премьера   роль   фильм   фото   
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Давайте посмотрим, чем мировой кинематограф планирует обрадовать нас в 2022 году!

2022 год уже как следует стартовал, и поэтому самое время бросить взор на то, какие фильмы должны заинтересовать наибольшую аудиторию в ближайшие 12 месяцев. Сегодня мы рассмотрим только те кинопремьеры, у которых уже появилась официальная дата премьеры в России (разумеется, она может ещё несколько раз поменяться) в кинотеатрах или на стриминговых сервисах.

Пока что более конкретная информация распространяется приблизительно на первые две трети года, дальше всё чуть туманнее, но, тем не менее, о кое-каких громких премьерах осени и декабря известно уже сегодня.

King’s Man: Начало

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Премьера в России: 13 января.

Действующие лица: Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон и Рис Иванс в роли Григория Распутина в приквеле довольно успешного шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба», действия в котором развернуться в начале 20 века.


Крик


Премьера в России: 13 января.

Действующие лица: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, то есть главная троица всех фильмов франшизы с самого первого в 1996 году. Их персонажи вновь столкнуться с промыслом маньяка в легендарной маске.


Морбиус


Премьера в России: 27 января.

Действующие лица: Джаред Лето в роли комиксового учёного, ставшего вампиром. Герой фильма существует в той же вселенной, что и человек-паук, так что в будущем нас, вероятно, ждёт пересечение этих персонажей на экране.


Смерть на Ниле


Премьера в России: 10 февраля.

Действующие лица: Галь Гадот, задвинутый на задний план Арми Хаммер и Кеннет Брана (он же режиссёр) в роли Эркюля Пуаро, который будет вынужден расследовать убийство на круизном теплоходе «Карнак».


Анчартед: На картах не значится


Премьера в России: 10 февраля.

Действующие лица: Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас в фильме по известной серии видеоигр Uncharted.


Бэтмен


Премьера в России: 3 марта.

Действующие лица: Роберт Паттинсон в роли Бэтмена, Зои Кравиц в роли женщины-кошки, неузнаваемый Колин Фаррелл в роли Пингвина и так ни разу толком не показанный в трейлерах Пол Дано в роли злодея Загадочника.

Вероятно, главная премьера года.


Операция «Фортуна»: Искусство побеждать


Премьера в России: 17 марта.

Действующие лица: Джейсон Стейтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и Хью Грант в новом фильме Гая Ричи. Стоит отметить, что это не полностью сценарий Ричи, он лишь доработал историю Айвана Эткинсона и Марна Дэвиса.


Затерянный город


Премьера в России: 24 марта.

Действующие лица: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт в приключенческом фильме про писательницу, которая внезапно оказывается в вымышленном городе из своей собственной книги.


Соник 2 в кино


Премьера в России: 31 марта.

Действующие лица: Джим Керри, Джеймс Марсден и Идрис Эльба в сиквеле фильма про скоростного синего ежа из ностальгических видеоигр компании Sega.


Фантастические твари: Тайны Дамблдора


Премьера в России: 7 апреля.

Действующие лица: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер и поставленный на место Джонни Деппа Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда. При всём уважении к новогоднему спецвыпуску именно этот фильм станет главной поттерианской премьерой года.


Варяг


Премьера в России: 28 апреля.

Действующие лица: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук и, внезапно, Бьорк в историческом триллере про месть, действия в котором происходят в средневековой Исландии.


Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия


Премьера в России: 5 мая.

Действующие лица: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Элизабет Олсен в ещё одном мультивселенском (после «Человека-паука: Нет пути домой») фильме от Marvel. Его режиссёром стал сам Сэм Рэйми, который не снимал кинокомиксы со времён трилогии о человеке-пауке с Тоби Магуайром.


Топ Ган: Мэверик


Премьера в России: 26 мая.

Действующие лица: Том Круз, Дженнифер Коннели, Вэл Киллмер, Майлз Теллер и Эд Харрис в затянувшемся сиквеле фильма «Лучший стрелок» 1986 года.


Базз Лайтер


Премьера в России: 17 июня.

Неожиданный спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, в котором будет рассказана вымышленная история происхождения Базза Лайтера. То есть это как бы мультфильм в мультфильме, где показан героически-космический сюжет, выдуманный производителями игрушки космонавта из вселенной оригинального мультфильма для завлечения детишек.

Режиссёром мультфильма станет Энгус Маклейн, который до этого работал только над пиксаровскими короткометражками.


Мир Юрского периода: Господство

Премьера в России: 9 июня.

Действующие лица: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Омар Си, а также Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, известные по оригинальному «Парку Юрского периода» (1993), в шестом фильме франшизы, где динозавры вырвались на свободу и начали понемногу возвращать себе планету.


Тор: Любовь и гром


Кадр со съёмок.

Премьера в России: 7 июля.

Действующие лица: Крис Хемсворт, Крис Пратт, Натали Портман, Кристиан Бэйл в роли главного злодея, Тесса Томпсон, Дейв Батиста, Карен Гиллан, Джефф Голдблюм, а также Рассел Кроу в главном проекте студии Marvel, режиссёром которого стал Тайка Вайтити.


Чёрный Адам


Кадр со съёмок.

Премьера в России: 28 июля.

Действующие лица: Дуэйн Джонсон, наконец, в роли комиксового супер… злодея и главного врага Шазама (чей сольный фильм вышел в 2019 году) в экранизации комикса от DC. Также в комиксовый мир поселится и Пирс Броснан! Ещё один из популярных в последнее время фильмов, в которых главный герой — злодей.


Человек-паук: Через вселенные 2

Премьера в России: 22 октября.

Сиквел крайне успешного мультфильма 2017 года про человека-паука и ещё одну мультивселенную, которые, кажется, начинают захватывать мир кино. Майлз Моралес и Гвен Стейси вновь объединятся с другими человеками-пауками, чтобы сразиться с ещё одним серьёзным злодеем.


Флэш

Премьера в России: 3 ноября.

Действующие лица: Эзра Миллер в роли Флэша, Бен Аффлек в роли Бэтмена и Майкл Китон тоже в роли Бэтмена (камбек года!) в сольном фильме про сверхбыстрого супергероя от режиссёра двух частей нового «Оно» Андреса Мускетти.


Аватар 2


Кадр со съёмок.

Премьера в России: 15 декабря.

Действующие лица: Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Вин Дизель в долгожданном сиквеле знаменитого фильма 2009 года про синих существ с прорывными визуальными эффектами. Сможет ли Джеймс Кэмерон так же удивить зрителя уже 2022 года?


Бонус: Убийцы цветочной луны

Действующие лица: Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро в новом фильме Мартина Скорсезе. С участием Брендана Фрейзера! Дата выхода пока не объявлена.

В этом же пункте хочется отметить несколько других премьер конца года, о которых пока мало что слышно, и которые вообще могут перенестись на следующий год. Но их мы тоже ждём!

Это «Достать ножи 2», новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Аквамен 2», «Миссия невыполнима 7» и биографический фильм о короле рок-н-ролла «Элвис».


Какую из премьер 2022 года вы ждёте сильнее всего?

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Метки: актеры   кино   кинопремьера   премьера   роль   фильм   фото   
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48k
noName 24 минуты назад
Мне сложно представить кого то кроме Дэвида Суше в роли Пуаро. Сильно "смуглую" мадам на километр к приличному обществу не подпустили в начале 20 века, если только пол помыть
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23k
Ваня 8 минут назад
поживем - посмотрим...
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3k
Слава Андреев 9 минут назад
что-то прям грустно стало))))) если это одни из лучших за весь год))
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Olxi

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