Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом

В мае 2020 года 29-летняя Деми Скиппер объявила из своей учетной записи TikTok, на которой в то время не было подписчиков, о своем проекте «Trade me», который она планирует начать с невидимки.

Сегодня она поделилась радостной новостью с 5 миллионами подписчиков.

Она стала обладательницей дома с большим садом в Теннесси за 80 000 долларов, не заплатив за него ни цента.

Женщина, вдохновленная историей о ком-то, кто начал аналогичную акцию со скрепки в 2006 году и стал владельцем дома, сначала получила негативные отзывы, и ей говорили, что у нее ничего не выйдет.

Она достигла своей цели, хотя и с опозданием на несколько месяцев, поскольку была нацелена на «трудный» путь, каждый этап которого, она разделяла с подписчиками на TikTok.

Ей пришлось торговать на таких платформах, как Craigslist, eBay, Facebook.