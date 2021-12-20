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Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом

Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом (6 фото)

Автор:
20 декабря 2021 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дом   заколка   история   люди   обмен   фото   
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Женщина, живущая в США, осуществила свою мечту с помощью произведения 28 обменов товаров которые она начала с невидимки для волос 1,5 года назад. Теперь она владелица дома.

В мае 2020 года 29-летняя Деми Скиппер объявила из своей учетной записи TikTok, на которой в то время не было подписчиков, о своем проекте «Trade me», который она планирует начать с невидимки.

Сегодня она поделилась радостной новостью с 5 миллионами подписчиков.


Она стала обладательницей дома с большим садом в Теннесси за 80 000 долларов, не заплатив за него ни цента.

Женщина, вдохновленная историей о ком-то, кто начал аналогичную акцию со скрепки в 2006 году и стал владельцем дома, сначала получила негативные отзывы, и ей говорили, что у нее ничего не выйдет.


Она достигла своей цели, хотя и с опозданием на несколько месяцев, поскольку была нацелена на «трудный» путь, каждый этап которого, она разделяла с подписчиками на TikTok.

Ей пришлось торговать на таких платформах, как Craigslist, eBay, Facebook.

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Растущая популярность странички Деми привлекла внимание сети ресторанов Chipotle, и на одной из последних торгов компания предложила вручить «карту знаменитости» в обмен на три трактора, которыми она владела.


Только ограниченное количество карт дает право держателю бесплатно питаться в ресторанах в течение одного года и пригласить на ужин 50 человек. Такая карта стоит 20 000 долларов США.

Скиппер знала, что если она сможет найти подходящую сделку для этой драгоценной карты в руке, то станет на шаг ближе к дому своей мечты. Напоследок фанат сети ресторанов предложил за карту канадский караван, оборудованный солнечной панелью Tesla.


Более того, женщина по имени Алисса, которая живет в Канаде, пожертвует часть продуктов, которые она предоставит вместе с картой, в приют для женщин, где она работала.

Приняв сделку, Скиппер столкнулась с препятствием, когда захотела привязать караван стоимостью 40 000 долларов к своей машине и привезти его в Соединенные Штаты.

Она звонила властям каждый день в течение нескольких недель, чтобы обойти бюрократические препоны, поскольку колеса каравана были запрещены к использованию в США, и, наконец, она получила необходимые документы. Затем Деми отправилась в Канаду и выставила фургон на обмен после небольшого ремонта.

Тогда с ней связалась женщина, продавец дома, и объяснила, что она все время следила за Скиппер и ждала подходящего предмета, чтобы предложить обмен.

Теперь Скиппер и ее супруг переезжают из своего арендованного дома в Сан-Франциско в свой дом в Теннесси. Они планируют обменять невидимку, которая сделала их мечту возможной, на что-то другое, оформить ее в рамку и повесить у себя дома.

Основные этапы обмена:
Невидимка
Серьги Marysol
Четыре стакана маргариты
Пылесос Bissell
Сноуборд Vision
Apple TV 4K
Наушники с шумоподавлением Bose
Xbox One, две игры и сенсорная панель Kinect
Macbook Pro 2011 года
Набор фотоаппаратов Canon
Off-White x Nike Блейзеры
Off-White x Nike Hypderdunks
Спинки Nike Jordan 1
iPhone 11 Pro Max
Dodge Caravan 2008 года выпуска
Плата V3 Plus
Macbook Pro 15 дюймов, 2017 г.
Электрический Велосипед
2006 Mini Cooper Кабриолет
Колье с бриллиантами и сапфирами
Велосипед Peloton V3
Ford Mustang GT Deluxe 2006 года
Джип Патриот 2011 года
Автокар
Honda CR-V
Три трактора
Карточка знаменитости Chipotle
Автономный трейлер с Tesla Powerwall 2
Дом в Нэшвилле, Теннесси

Источник:

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Метки: в мире   дом   заколка   история   люди   обмен   фото   
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58k
pynh 2 часа назад
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351
Я здесь транзитом 3 минуты назад
Лет 15 назад это был мужик, который за много итераций обменял канцелярскую скрепку на дом.
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10k
K7OO 15 минут назад
Напоминает байку, которую рассказывал журналистам Рокфеллер о том, как стал миллионером. Типа, будучи без гроша в кармане, нашел на помойке несколько яблок, помыл их и продал. На эти деньги купил на свалке еще больше яблок, помыл, продал и т.д.. Дело стало расширяться, доходы потихоньку начали расти. А потом умер богатый дядя и оставил ему сто миллионов.
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14k
Иван Фёдорович 22 минуты назад

Это дом за 80.000 долларов???? Это кой-то хозблок дачный
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19k
Luc72 45 минут назад
"Четыре стакана маргариты
Пылесос Bissell
Сноуборд Vision"
Да, да, да... три маргаритки на пылесос. Я поверил.
Муж, интересно, сколько раз рога спиливал?
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3k
VEDICHE 50 минут назад
Обменяю участок под Нижнеивкино на что-нибудь. Не шутка))
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10k
harlamov Час назад
Во-первых, дом дрянь.
А во вторых, такой вариант появился только после подгона от спонсора - сети ресторанов.
Только после этого ее активы подросли и она смогла уже меняться на что-то более дорогостоящее.
В целом хайп, пиар и бред. Дама скорее как блогер себя раскручивает и на этом зарабатывает.
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17k
homerchik 2 часа назад
Не удивлюсь, если дом был с самого начала, а вся эта "Махнула, не глядя"- красивая легенда для привлечения подписчиков. Блогеры и не на такое уже идут ради хайпа. Страшно подумать, что они начнут творить лет через 10...
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Эти "дома", сделанные как дачные домики в России, из вот такой доски, вагонка называется....любое дуновение ветерка за полста это показало, как америкосы весь мир наепывают своим Голливудом про свое благополучие и исключительность нации....одни супергерои пля...)
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