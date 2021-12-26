Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах"

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Если вы когда-либо жаловались на жизнь в тесной квартире, посмотрите на то, как живут эти люди.
Стремительный рост цен на аренду привел к тому, что местные жители оказались в крошечных лачугах, металлических клетках и "домах-гробницах", сделанных из дерева.
Фотографии отображают ужасные условия жизни, например, кухню, объединенную с туалетом, или двухъярусные кровати, настолько маленькие, что спать на них можно, только свернувшись в калачик.
ООН назвала это жилье «оскорблением человеческого достоинства», но у этих людей нет выбора.
Фотографии отображают ужасные условия жизни, например, кухню, объединенную с туалетом, или двухъярусные кровати, настолько маленькие, что спать на них можно, только свернувшись в калачик.
ООН назвала это жилье «оскорблением человеческого достоинства», но у этих людей нет выбора.
Ли Сует-вэнь, ее 6-летний сын и 8-летняя дочь живут в комнате площадью 11 квадратных метров, в которой есть двухъярусная кровать, небольшой диван, холодильник, стиральная машина и столик
Мать-одиночка Ли Сует-вэнь рассказала, что она изо всех сил пытается объяснить детям, почему они живут в однокомнатной «обувной коробке».
"Почему нам всегда приходится жить в таких маленьких квартирах? Почему мы не можем жить в нормальном месте?"
"Я говорю им, это потому, что у мамы нет денег", - признается Ли, чья зарплата - 4500 гонконгских долларов (примерно 33 тыс. рублей) в месяц, а коммунальные услуги "съедают" почти половину этих денег.
"Почему нам всегда приходится жить в таких маленьких квартирах? Почему мы не можем жить в нормальном месте?"
"Я говорю им, это потому, что у мамы нет денег", - признается Ли, чья зарплата - 4500 гонконгских долларов (примерно 33 тыс. рублей) в месяц, а коммунальные услуги "съедают" почти половину этих денег.
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В современном развивающемся Гонконге темная сторона жилищного бума заключается в том, что сотни тысяч людей вынуждены жить в малюсеньких квартирках, "домах-гробах" и других "неадекватных помещениях"
Пара грязных туалетов и раковина в квартире, где живет два десятка мужчин и лишь несколько женщин
Пятилетний мальчик играет во дворе своей крошечной "квартиры", которая незаконно построена на крыше многоквартирного дома
Одинокая мать платит 785 гонконгских долларов (примерно 5800 рублей) за однокомнатную "обувную коробку" площадью 11 квадратных метров
Це Чу, ушедший на пенсию официант, спит в своем «доме-гробе». Подобные дома были названы ООН «оскорблением человеческого достоинства»
63-летний Вонг Татмин сидит в своем «доме-гробе», куда еле как вмещаются его спальный мешок, маленький цветной телевизор и электрический вентилятор. Он и еще один пожилой житель жалуются социальному работнику на наличие в доме клопов и тараканов
Около 200 тысяч из 7,3 млн. жителей Гонконга живут в таких домах, в том числе 35 500 детей в возрасте 15 лет и младше
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