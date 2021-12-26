Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах"

Мать-одиночка Ли Сует-вэнь рассказала, что она изо всех сил пытается объяснить детям, почему они живут в однокомнатной «обувной коробке».



"Почему нам всегда приходится жить в таких маленьких квартирах? Почему мы не можем жить в нормальном месте?"



"Я говорю им, это потому, что у мамы нет денег", - признается Ли, чья зарплата - 4500 гонконгских долларов (примерно 33 тыс. рублей) в месяц, а коммунальные услуги "съедают" почти половину этих денег.