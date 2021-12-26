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Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах"

Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах" (14 фото)

Автор:
26 декабря 2021 09:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Гонконг   Жизнь   в мире   гробы   квартира   люди   теснота   фото   
548
14
Если вы когда-либо жаловались на жизнь в тесной квартире, посмотрите на то, как живут эти люди.
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Метки: Гонконг   Жизнь   в мире   гробы   квартира   люди   теснота   фото   
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10  комментариев
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Mixan Час назад
Нам в России ,грех жаловаться ..Квартиры есть, уж хрущевку снять ,купить можно А самое главное благо это вода и тепло в квартирах и все не так дорого это все же Особенно вода плескаемся под душем в ванной сколько душе угодно А ведь в других странах водопровод это очень дорого и экономят там воду Это либеры нам сказки рассказывают о жизни богатой на западе и т.д. О высоких з\п и т.д. Но умалчивают сколько они налогов платят и какие штрафы буквально за все там начисляют ..Во времена СССР копейки платили за комуналку ,сейчас мощно конечно но терпимо ..Вода газ ,электро энергия Мы же не экономим на этом и пользуемся по полной !!!!
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Алекс Крайчек 22 минуты назад
Страшно представить пожар в таком человейнике....
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