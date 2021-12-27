Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом

Американец Марк Бентон выложил деньги за земельный участок в глубинке штата Айовы. На территории заброшенной фермы предприниматель собирался организовать частное производство, но неожиданно, его траты окупились с лихвой.
Перед тем, как пригласить рабочих для сноса построек, мужчина наведался в свежеприобретенную собственность. В дряхлом деревянном гараже обнаружился раритетный автомобиль Ягуар Марк 2. Авто считается нестареющей классикой, он выпускался на протяжении восьми лет, с 1959 по 1967 года. Всего было произведено неполных 84 тысячи экземпляров.
Что примечательно. Дорогие и по тем временам, спорткары бизнес-класса, в основном, стоят на учете Европе, каким чудом оказался черный Mark 2 в заброшенном захолустье, непонятно.
Документы, найденные в седане, свидетельствуют, что авто не проходило техосмотр с начала 80-х.
Разумеется, столь длительное пребывание в хлипком дощатом строении, сказалось на машине не лучшим образом.
Но даже в таком виде он может принести Марку Бенсону несколько сотен тысяч долларов, при продаже с аукциона.
Источник:
- Когда начальник идиот: 14 неадекватных руководителей, которым хочется показать средний палец
- В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко
- Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени
- Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?
- Интересные факты с просторов интернета
Понравилось63
https://www.mobile.de/ru/автомобиль/jaguar-mk-ii/vhc:car,cnt:de,ms1:12400_5https://www.mobile.de/ru/автомобиль/jaguar-mk-ii/vhc:car,cnt:de,ms1:12400_5_