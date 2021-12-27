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Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом

Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом (6 фото)

Автор:
27 декабря 2021 09:20
Сообщество : Истории
Метки: в мире   гараж   дом   история   люди   машина   находка   фото   
5699
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Американец Марк Бентон выложил деньги за земельный участок в глубинке штата Айовы. На территории заброшенной фермы предприниматель собирался организовать частное производство, но неожиданно, его траты окупились с лихвой.

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Перед тем, как пригласить рабочих для сноса построек, мужчина наведался в свежеприобретенную собственность. В дряхлом деревянном гараже обнаружился раритетный автомобиль Ягуар Марк 2. Авто считается нестареющей классикой, он выпускался на протяжении восьми лет, с 1959 по 1967 года. Всего было произведено неполных 84 тысячи экземпляров.


Что примечательно. Дорогие и по тем временам, спорткары бизнес-класса, в основном, стоят на учете Европе, каким чудом оказался черный Mark 2 в заброшенном захолустье, непонятно.


Документы, найденные в седане, свидетельствуют, что авто не проходило техосмотр с начала 80-х.


Разумеется, столь длительное пребывание в хлипком дощатом строении, сказалось на машине не лучшим образом.


Но даже в таком виде он может принести Марку Бенсону несколько сотен тысяч долларов, при продаже с аукциона.

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Метки: в мире   гараж   дом   история   люди   машина   находка   фото   
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41k
dima423 2 часа назад
Я вот удивляюсь, у них постоянно такие случаи... они вообще чтоль не смотрят дома которые покупают? и продавцы (ну пусть это даже наследники которые там не жили, или кредиторы) прежде чем продать тоже не осматривают дом?
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−44
ilovecs 12 минут назад
Яя
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−40
andycpp 20 минут назад
Я уж было думал, что нефть нашли...
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Бред какой-то. Продают и не знают, что продают? Бред
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4k
livaneth Полчаса назад
Дед умер не оставив прямых наследников. Имущество досталось какому-нибудь очень дальнему родственнику, который при жизни не был даже знаком и которому совершено не хотелось возиться. Или банку - кредитору. Визит профессионального оценщика стоит денег. Продать жилое строение - это взять на себя ответственность за его техническое состояние. А так продали землю по кадастровой стоимости, записав все строения как "ветхие, подлежат сносу"
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69k
Пётровыч 40 минут назад
В Германии их достаточно много продаётся и про несколько сотен тысяч явный перебор.
https://www.mobile.de/ru/автомобиль/jaguar-mk-ii/vhc:car,cnt:de,ms1:12400_5https://www.mobile.de/ru/автомобиль/jaguar-mk-ii/vhc:car,cnt:de,ms1:12400_5_
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7k
Bely Час назад
если их законодательство позволяет прибрать к рукам чужой автомобиль - это как-то странно. наша налоговая за давно снятые с учёта бывает выставляет. задолбаешься доказывать, что не верблюд. а тут нашёл - значит теперь моё
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58
Vovkan Час назад
Автор статьи хоть в интернете покопался,...несколько сотен тысяч долларов, при продаже с аукциона...., 15-20 тыс. фунтов его цена .
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43k
Элек Мек 2 часа назад
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