Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом

Перед тем, как пригласить рабочих для сноса построек, мужчина наведался в свежеприобретенную собственность. В дряхлом деревянном гараже обнаружился раритетный автомобиль Ягуар Марк 2. Авто считается нестареющей классикой, он выпускался на протяжении восьми лет, с 1959 по 1967 года. Всего было произведено неполных 84 тысячи экземпляров.