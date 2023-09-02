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Зато не в ипотеку: как выглядят загородные виллы представителей среднего класса в Эфиопии

Зато не в ипотеку: как выглядят загородные виллы представителей среднего класса в Эфиопии

Автор:
02 сентября 2023 12:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   в мире   виллы   дом   люди   недвижимость   фото   эфиопия   
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Это окрестности Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. Кстати, одной из богаты по африканским меркам, стран континента. И которая, как многие знают, планирует присоединиться к новому мировому экономическому альянсу. Который бросил вызов целому G7.

Так вот в ближайших поселках к эфиопской столице, как и в российских городах, тоже возводят свои загородные дачи местные успешные люди, которые в стране тоже есть.

Вот только эфиопские дачные или коттеджные поселки довольно сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть и воспринимать под этим понятием.

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В общем, это загородные дома не самых бедных эфиопов.

Я не шучу, не троллю и не набрасываю.

Это действительно строящиеся коттеджные поселки. На этом фото видно стандартную однотипную застройку из одинаковых домов.

Что уж тут поделаешь, если эти дома не из кирпича, камня или в хотя бы газобетона или клееного бруса? Здесь они из навоза и палок.

Да, это не финальная отделка, они еще приобретут более-менее вменяемый вид...

Здесь уже близится финальная отделка.

По итогу будет примерно так.

Ну или как на заглавном фото...

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Метки: Жизнь   в мире   виллы   дом   люди   недвижимость   фото   эфиопия   
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5  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
самый дешевый материал ?
чурки (не черножопые а деревянные) и глина (ее везде полно) по итогу можно построить вот такой дом

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5k
Babangdida 5 минут назад
А где грядка с помидорами?
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2k
Alexander Gorn 8 минут назад
Автор, а тебе не кажется, что им виднее, как у себя в стране надо строить? Они там живут вообще-то, и родители их там жили, и деды с бабками, и прадеды... Уж наверно всякие варианты строительства успели попробовать и выбрать наилучший.
Или просто хочется БРИКС куснуть, неважно, по какому поводу? Ну, типа чо они, святую Омеригу ваще не уважают?
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14k
Artem 18 минут назад
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