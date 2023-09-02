Зато не в ипотеку: как выглядят загородные виллы представителей среднего класса в Эфиопии

Так вот в ближайших поселках к эфиопской столице, как и в российских городах, тоже возводят свои загородные дачи местные успешные люди, которые в стране тоже есть.

Вот только эфиопские дачные или коттеджные поселки довольно сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть и воспринимать под этим понятием.