Зато не в ипотеку: как выглядят загородные виллы представителей среднего класса в Эфиопии

Это окрестности Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. Кстати, одной из богаты по африканским меркам, стран континента. И которая, как многие знают, планирует присоединиться к новому мировому экономическому альянсу. Который бросил вызов целому G7.
Так вот в ближайших поселках к эфиопской столице, как и в российских городах, тоже возводят свои загородные дачи местные успешные люди, которые в стране тоже есть.
Вот только эфиопские дачные или коттеджные поселки довольно сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть и воспринимать под этим понятием.
В общем, это загородные дома не самых бедных эфиопов.
Я не шучу, не троллю и не набрасываю.
Это действительно строящиеся коттеджные поселки. На этом фото видно стандартную однотипную застройку из одинаковых домов.
Что уж тут поделаешь, если эти дома не из кирпича, камня или в хотя бы газобетона или клееного бруса? Здесь они из навоза и палок.
Да, это не финальная отделка, они еще приобретут более-менее вменяемый вид...
Здесь уже близится финальная отделка.
По итогу будет примерно так.
Ну или как на заглавном фото...
Источник:
- Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни
- Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома
- Многоквартирный дом из контейнеров
- Домики упертых китайцев
- Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом
чурки (не черножопые а деревянные) и глина (ее везде полно) по итогу можно построить вот такой дом
поэтому стены делают из жердей 5-10 сантиметров диаметром.
я бы провёл аналогию с мазанками - только у мазанок жерди кладутся горизонтально между столбов каркаса.
Или просто хочется БРИКС куснуть, неважно, по какому поводу? Ну, типа чо они, святую Омеригу ваще не уважают?