Домики упертых китайцев

Его владельцу предложили 260 000 юаней компенсации (40К долларов по древнему курсу), но хозяин настаивал на увеличении суммы, потому что это копейки в сравнении с общими затратами на особняк. Хватило бы арендовать квартиру, не более. Сообщается, что владелец «долгое время» сопротивлялся сносу (четыре года, за это время успели проложить трассу). Что именно заставило его передумать, не уточняется.

Эта хибара в 2013 находилась в центре города Сиань.