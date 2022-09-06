Домики упертых китайцев

Китай остаётся достаточно закрытой страной, и даже при огромном желании находясь за пределами Народной Республики вы непременно столкнётесь с ограничениями в попытках найти что-то в информационном поле, не одобренном официальной партией.
Скажем, на гугл-картах будут скрыты отдельные объекты, могут отсутствовать дорожные панорамы, а фотографии местных жителей цензурироваться.
Например, было интересно узнать судьбу отдельных строений в 2022 году. Уже не первый год в сети гуляют снимки «гордых» домиков, чудом сохранившихся после масштабной стройки или прокладки шоссе.
Он же в 2012 (не прошло и года).
Его владельцу предложили 260 000 юаней компенсации (40К долларов по древнему курсу), но хозяин настаивал на увеличении суммы, потому что это копейки в сравнении с общими затратами на особняк. Хватило бы арендовать квартиру, не более. Сообщается, что владелец «долгое время» сопротивлялся сносу (четыре года, за это время успели проложить трассу). Что именно заставило его передумать, не уточняется.
Эта хибара в 2013 находилась в центре города Сиань.
Здесь должно быть актуальное фото, но его нет, потому что, если про первый случай написала хотя бы чешская газета, про этот, кто рассказал? Аналогичная ситуация с «упёртыми» китайцами следующих строений, про них ничего неизвестно. Поэтому они идут отдельной галереей.
Один из современных примеров – два домика воткнутых посреди автомобильной парковки. Место находится в провинции Чанчунь (Гирин), во всяком случае «где-то приблизительно там». Похоже владельцы этих строений отстояли право быть бельмом на глазу у миллионов сограждан.
Россия тоже не исключение, что-то подобное наблюдал житель любого города-миллионника. Да что и говорить, даже сейчас мегаполисы «наступают» на пригороды, и порой отдельные строения оказываются «запертыми» среди высоток. Но про них как-нибудь в следующий раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"про них ничего неизвестно"
офигенный пост
Если разбираться подробнее, то вдруг оказывается, что это применимо к совершенно любому государству... не только к "достаточно закрытому" Китаю
ну и глазик бы удалить, за компанию.
"Всего в зону строительства станции метро «Театральная» и тоннелей к ней в Самаре попали 113 земельных участков, на которых находятся 243 жилых, 11 коммерческих помещений и 11 индивидуальных жилых домов. Чтобы люди не пострадали, им предложили уехать, и если жителям муниципальных квартир предложат новое жилье, собственники оказались в патовой ситуации. Им положена лишь компенсация, а так как квартиры в этих домах небольшой площади, купить на эти деньги новое достойное жилье сложно."
О необходимости строительства этой станции до сих пор идут споры!
Вместо выхода к ЖД-вокзалу метро повели к театрам, как будто из бывшей промышленной зоны, где не осталось уже заводов, народ поедет в театры!