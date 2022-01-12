Актеру, в 5 лет сыгравшему в «Титанике», до сих пор платят за эпизодическую роль

Рис Томпсон, сыгравший в «Титанике» небольшую роль «маленького ирландского мальчика» рассказал, что до сих пор получает выплаты за свое участие в фильме — и это 25 лет спустя.
Рис, которому сейчас 30, сыграл в культовом фильме, когда ему было всего пять лет. Он исполнил роль пассажира третьего класса, который погиб вместе с матерью после столкновения Титаника с айсбергом. Он появляется в сцене, в которой вместе с мамой, сестрой и другими пассажирами ждет открытия ворот, преграждающих выход с нижней палубы. Однако семье не удается добраться до шлюпок, и они трагически погибают в своей каюте.
Сейчас Рис работает директором по цифровому маркетингу в Brian Head Resort, горнолыжном курорте в Юте. Его карьера актера началась с победы в детском конкурсе, после которого он подписал контракт с агентом по поиску талантов. Агент предложил матери Риса два варианта: мальчик мог сыграть главную роль в рекламе бензина или небольшую роль в «Титанике».
«Моя мама сказала: «Давай просто сделаем это. Будет круто. Даже если фильм получится отстойным, мы его посмотрим». Само собой, он бомбанул, так что это было неплохое решение с ее стороны, это уж точно», — рассказал Рис в интервью Business Insider.
Решение определенно было удачным, поскольку бывший актер до сих пор получает отчисления за появление в блокбастере.
«Это странно, потому что я больше не держу это в голове, — говорит Рис. — Это не похоже на: «О, а когда я получу новый чек за «Титаник»?» Когда это происходит, я думаю: «О, круто, дополнительные 100 долларов. Пару раз было это было типа: «О, вау, это чек на 250 долларов». Этому фильму 12 лет. Это довольно странно. Но, надеюсь, они продолжат показывать его еще много раз, потому что это означает больше денег для меня».
После выхода фильма Рису заплатили около 30 000 долларов, которые он потом потратил на образование, покупку автомобиля и расходы на проживание. Рис объяснил, что в первые годы после выхода фильма отчисления составляли «несколько тысяч». Резкий прирост происходил, когда версии фильма выходили на VHS и DVD в 1998 и 1999 годах соответственно. Позже фильм перевыпустили на DVD в 2005 году и на Blu-ray в 2012 году. Рис отметил, что, как ни странно, сумма отчислений почти не выросла после переиздания Титаника в 3D в 2012 году.
«Титаник» вышел на экраны в 1997 году, главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, которые получили за свои роли 2,5 и 2 миллиона долларов гонорара соответственно. Фильм получил 11 «Оскаров» и стал первым фильмом, собравшим в прокате более 1 миллиарда долларов, и оставался самым кассовым фильмом всех времен до выхода «Аватара» в 2010 году.
После повторного проката в 2012 году, приуроченного к 100-летию трагедии, кассовые сборы фильма увеличились до более чем 2 миллиардов долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что-то круто он разогнаться на 30 k... Разве что машина была лохматого года.