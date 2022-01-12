Актеру, в 5 лет сыгравшему в «Титанике», до сих пор платят за эпизодическую роль

Сейчас Рис работает директором по цифровому маркетингу в Brian Head Resort, горнолыжном курорте в Юте. Его карьера актера началась с победы в детском конкурсе, после которого он подписал контракт с агентом по поиску талантов. Агент предложил матери Риса два варианта: мальчик мог сыграть главную роль в рекламе бензина или небольшую роль в «Титанике».

«Моя мама сказала: «Давай просто сделаем это. Будет круто. Даже если фильм получится отстойным, мы его посмотрим». Само собой, он бомбанул, так что это было неплохое решение с ее стороны, это уж точно», — рассказал Рис в интервью Business Insider.

Решение определенно было удачным, поскольку бывший актер до сих пор получает отчисления за появление в блокбастере.