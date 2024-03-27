Дверь из «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Поклонники фильма с самого момента его выхода обсуждают, могли бы Джек и Роза поместиться на этой деревянной панели вдвоем, что спасло бы Джека.

В прошлом году, когда отмечалось 25-летие фильма, режиссер Джеймс Кэмерон с помощью каскадеров провел эксперимент, повторявший все условия той самой финальной сцены. Оказалось, что дверь не может выдержать вес обоих героев, несмотря на достаточную длину и ширину.

Если шанс выжить у Джека и был, то очень маленький. «Теоретически он мог бы выжить, но фактически не стал бы делать ничего, что может подвергнуть опасности Розу. Такое поведение на сто процентов в его характере», — говорит режиссер.