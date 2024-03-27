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Дверь из «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Дверь из «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Автор:
27 марта 2024 11:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аукцион   голливуд   кино   реквизит   реквизит кино   титаник   
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Дверь, которая в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» спасла Розу и обрекла Джека на смерть, ушла с молотка за 718 750 долларов на аукционе Heritage Auctions «Сокровища с планеты Голливуд». Она принесла рекордную сумму, обойдя такие артефакты, как кнут Индианы Джонса из «Храма судьбы» и топор героя Джека Николсона из «Сияния».

Все привыкли называть этот роковой кусок дерева дверью, но официальное его описание звучит как «фрагмент дверной коробки над входом в зал первого класса корабля».


Также было продано шифоновое платье Кейт Уинслет, в котором она снималась в финале фильма. За него покупатель отдал 125 000 долларов.


Поклонники фильма с самого момента его выхода обсуждают, могли бы Джек и Роза поместиться на этой деревянной панели вдвоем, что спасло бы Джека.


В прошлом году, когда отмечалось 25-летие фильма, режиссер Джеймс Кэмерон с помощью каскадеров провел эксперимент, повторявший все условия той самой финальной сцены. Оказалось, что дверь не может выдержать вес обоих героев, несмотря на достаточную длину и ширину.


Если шанс выжить у Джека и был, то очень маленький. «Теоретически он мог бы выжить, но фактически не стал бы делать ничего, что может подвергнуть опасности Розу. Такое поведение на сто процентов в его характере», — говорит режиссер.


В ходе аукциона был продан и другой культовый голливудский реквизит:


— кнут героя Харрисона Форда из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» ($525 тыс.). Также с молотка ушли набор из трех камней Санкары из того же фильма ($100 тыс.) и Священный Грааль из «Последнего крестового похода» ($87,5 тыс.);


— шар для боулинга с розой внутри, который принадлежал герою Билла Мюррея из фильма «Заводила» ($350 тыс.);



— топор из «Сияния», которым орудовал герой Джека Николсона ($125 тыс.);

— Черный костюм симбионта из третьего «Человека-паука», которого играл Тоби Магуайр ($125 тыс.);


— Хитроумная криобанка, замаскированная под флакон с кремом для бритья Barbasol, которая используется для контрабанды эмбрионов динозавров в «Парке Юрского периода» ($250 тыс.).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Аукцион   голливуд   кино   реквизит   реквизит кино   титаник   
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1  комментарий
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Lexx 42 минуты назад
Где то в Китае заработала фабрика по производству всякой хрени из знаменитых фильмов.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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