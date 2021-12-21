FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5861 пост • 1140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше

Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше (7 фото)

Автор:
21 декабря 2021 19:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   режиссеры   съемки   
2140
7
Творческие люди частенько порывисты и неугомонны. У каждого свое видение кадра и нередко люди из кадра пытаются влезть в сценарную и режиссерскую работу. Чаще всего их ставят на место, но...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   режиссеры   съемки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Ego sum qui sum 55 минут назад
Мне всегда было интересно сколько в Жане Батисте Эммануэле Зорге от самого Олдмана привнесено. Вот его злодей действительно каноничен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире "Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Их карьера пострадала из-за одной роли Их карьера пострадала из-за одной роли Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре Кадры со съемочной площадки любимых фильмов Кадры со съемочной площадки любимых фильмов Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9016



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
0
189
В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?
5
152
Фото ветерана войны без ног перед моряками. Кто этот фронтовик и что с ним стало?
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Ленобласти после лобового ДТП водителя пришлось вырезать из «Нивы»
0
4
Авария дня. В Ленобласти после лобового ДТП водителя пришлось вырезать из «Нивы»
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
0
50
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот наркоман - горе в семье
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#интересно#история#кино#люди#автомир#картинки#Москва#Разное#приколы
#Юмор#ватермарк#факты#интересное#Россия#Ynews#подборка#СССР#полиция#прикольные
#фото#животные#в мире#автомобили#дтп#дети#аварии#авто аварии#актеры#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться