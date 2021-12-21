Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше

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Творческие люди частенько порывисты и неугомонны. У каждого свое видение кадра и нередко люди из кадра пытаются влезть в сценарную и режиссерскую работу. Чаще всего их ставят на место, но...
Но некоторые актеры были настолько уверены в своей правоте, что влезли в кинопроизводство и где-то даже нахулиганили.
Обычно такие вот инициативы терпят фиаско, однако есть редкие случаи, когда голливудские звезды были абсолютно правы. И именно благодаря таким вот вмешательствам фильм стал только выигрышнее.
Обычно такие вот инициативы терпят фиаско, однако есть редкие случаи, когда голливудские звезды были абсолютно правы. И именно благодаря таким вот вмешательствам фильм стал только выигрышнее.
Анджелина Джоли ("Особо опасен")
Режиссером экранизации этого комикса выступил Тимур Бекмамбетов. В фильме приняли участие несколько звезд первого Голливудского разряда.
Джеймса МакЭвоя долго уговаривать не пришлось, а вот Анджелина Джоли прочитала сценарий и выдвинула условие. Если бы его не выполнили, то актриса тут же прекратила бы съемку.
Джоли сказала, что ее героиня должна красиво погибнуть в финале, став спасительницей для главного героя. Бекмамбетов спорить не стал, да и вариантов у него не было.
Таким образом, персонаж Анджелины был полностью пересмотрен, а финал фильма был переписан и перечеркнул для актрисы возможность сиквела.
И фильм от этого только выиграл!
Джеймса МакЭвоя долго уговаривать не пришлось, а вот Анджелина Джоли прочитала сценарий и выдвинула условие. Если бы его не выполнили, то актриса тут же прекратила бы съемку.
Джоли сказала, что ее героиня должна красиво погибнуть в финале, став спасительницей для главного героя. Бекмамбетов спорить не стал, да и вариантов у него не было.
Таким образом, персонаж Анджелины был полностью пересмотрен, а финал фильма был переписан и перечеркнул для актрисы возможность сиквела.
И фильм от этого только выиграл!
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Харрисон Форд ("Бегущий по лезвию")
В этом фильме нашла коса на камень: Ридли Скотт и Харрисон Форд. По задумке режиссера в фильме не должно было быть никаких неясностей по поводу человечности главного героя.
Скотт стоял на том, что Рик Декард - это репликант, который охотится на других репликантов. Правда о нем должна была открыться лишь в конце фильма.
А Форд был невероятно возмущен таким вот "ух-ты-финалом" и до последнего настаивал, что ему неприятна сама мысль о том, что герой предал своих. Особенно на фоне отличной игры Рутгера Хауэра в роли Роя Батти.
Кинопроизводители очень долго спорили, пока не пришли к золотой середине - пусть зритель додумает, репликант Рик или же нет. Вышло очень даже интересно, а все Харрисон Форд.
Скотт стоял на том, что Рик Декард - это репликант, который охотится на других репликантов. Правда о нем должна была открыться лишь в конце фильма.
А Форд был невероятно возмущен таким вот "ух-ты-финалом" и до последнего настаивал, что ему неприятна сама мысль о том, что герой предал своих. Особенно на фоне отличной игры Рутгера Хауэра в роли Роя Батти.
Кинопроизводители очень долго спорили, пока не пришли к золотой середине - пусть зритель додумает, репликант Рик или же нет. Вышло очень даже интересно, а все Харрисон Форд.
Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х")
В фильме "Бойцовский клуб" всем заправлял Нортон. Финчеру удавалось держать его в рамках, но чтобы дать ему немного "воздуха" позволял импровизировать.
Известная сцена первой драки персонажей Нортона и Питта была полной импровизацией Эдварда. Он ударил своего напарника в ухо совершенно неожиданно и реакция Бреда была настолько крутой, что Финчер оставил в фильме именно эту сцену.
Известная сцена первой драки персонажей Нортона и Питта была полной импровизацией Эдварда. Он ударил своего напарника в ухо совершенно неожиданно и реакция Бреда была настолько крутой, что Финчер оставил в фильме именно эту сцену.
А за год до "Бойцовского клуба" Нортон сыграл в одном из самых лучших своих фильмов "Американская история Х". Нортон постоянно говорил там отсебятину, вмешивался в кинопроцесс. Доведенный режиссер обратился к руководству киностудии, потому что работать в таких условиях он просто не мог. И киностудия... посоветовала режиссеру не выступать и не мешать актеру самовыражаться. Режиссер после такого хамства потребовал удалить свое имя из финальных титров фильма.
Но черт возьми, именно благодаря своему упорству и самоуверенности, Нортон шикарен в своих ролях. И его неуживчивый характер пошел на пользу этим двум фильмам. А съемочной команде можно только посочувствовать...
Но черт возьми, именно благодаря своему упорству и самоуверенности, Нортон шикарен в своих ролях. И его неуживчивый характер пошел на пользу этим двум фильмам. А съемочной команде можно только посочувствовать...
Марк Хэмилл ("Звездные войны: новая трилогия")
Хэмилл возражал против своей роли в последнем фильме по "Звездным войнам", намеренно саботировал отдельные сцены, которые, как он считал, выставляли Люка Скайуокера в глазах фанатов, в неприглядном свете.
Марк играл не по сценарию. Да, слова-то он говорил правильно, но своей мимикой и интонацией просто сводил на нет попытки режиссера и сценариста испортить образ благородного рыцаря джедая.
Это можно заметить в сцене со старым дроидом Скайуокера (С-3РО). Люк должен был безэмоционально пройти мимо, но Хэмилл, пройдя мимо, улыбнулся и подмигнул старому другу. Режиссер был взбешен, но Хэмиллу было все равно.
И как итог, трилогия получила массу негатива от фанатов, но только не Хэмилл. Многие наоборот говорили, что его персонаж был единственным, на которого можно было смотреть в этом диснеевском творении.
Марк играл не по сценарию. Да, слова-то он говорил правильно, но своей мимикой и интонацией просто сводил на нет попытки режиссера и сценариста испортить образ благородного рыцаря джедая.
Это можно заметить в сцене со старым дроидом Скайуокера (С-3РО). Люк должен был безэмоционально пройти мимо, но Хэмилл, пройдя мимо, улыбнулся и подмигнул старому другу. Режиссер был взбешен, но Хэмиллу было все равно.
И как итог, трилогия получила массу негатива от фанатов, но только не Хэмилл. Многие наоборот говорили, что его персонаж был единственным, на которого можно было смотреть в этом диснеевском творении.
Джейсон Айзекс ("Гарри Поттер")
Актеры чаще всего горой стоят за положительные черты своих персонажей, не позволяя режиссерам испортить их. Но есть такие кинозлодеи, которые только усиливают свой образ, вопреки режиссеру и сценаристу. Вот так вышло с Люциусом Малфоем.
Изначально Малфой-старший был совсем себе обычным - брюнет с короткими волосами, серенький костюм и злющий взгляд. Но Джейсон Айзекс был категорически против такого безобразия. У него был богатый опыт кинозлодейства и он решил помочь своему персонажу, поставив на вид некоторый непрофессионализм работников киноиндустрии.
Джейсон изменил своего персонажа полностью: белый парик, вычурная одежда, взгляд свысока. И получился абсолютно каноничный злодей, которого, благодаря своему таланту, Айзекс наполнил богатыми красками и переменами от первого фильма к последнему.
Изначально Малфой-старший был совсем себе обычным - брюнет с короткими волосами, серенький костюм и злющий взгляд. Но Джейсон Айзекс был категорически против такого безобразия. У него был богатый опыт кинозлодейства и он решил помочь своему персонажу, поставив на вид некоторый непрофессионализм работников киноиндустрии.
Джейсон изменил своего персонажа полностью: белый парик, вычурная одежда, взгляд свысока. И получился абсолютно каноничный злодей, которого, благодаря своему таланту, Айзекс наполнил богатыми красками и переменами от первого фильма к последнему.
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