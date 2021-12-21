Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше

В этом фильме нашла коса на камень: Ридли Скотт и Харрисон Форд. По задумке режиссера в фильме не должно было быть никаких неясностей по поводу человечности главного героя.

Скотт стоял на том, что Рик Декард - это репликант, который охотится на других репликантов. Правда о нем должна была открыться лишь в конце фильма.

А Форд был невероятно возмущен таким вот "ух-ты-финалом" и до последнего настаивал, что ему неприятна сама мысль о том, что герой предал своих. Особенно на фоне отличной игры Рутгера Хауэра в роли Роя Батти.

Кинопроизводители очень долго спорили, пока не пришли к золотой середине - пусть зритель додумает, репликант Рик или же нет. Вышло очень даже интересно, а все Харрисон Форд.