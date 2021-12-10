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Неожиданное о Чарли Чаплине

Неожиданное о Чарли Чаплине (8 фото)

Автор:
10 декабря 2021 14:45
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   интересное   история   кино   факты   чарли чаплин   
618
8
Мало в мире тех, кто не слышал о нем. Ну разве что только те, кто живут в туземных общинах и не знающих, что такое кино.
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Метки: актеры   интересное   история   кино   факты   чарли чаплин   
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Горожанин 49 минут назад
Да русский он.
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Nero 2 минуты назад
12 детей, младший родился когда Чарли Чаплину было уже 72 года.
Силён...
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Mowgley 22 минуты назад
Ссылка youtube.com
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