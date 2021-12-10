Неожиданное о Чарли Чаплине

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Мало в мире тех, кто не слышал о нем. Ну разве что только те, кто живут в туземных общинах и не знающих, что такое кино.
Но большинство людей сразу вспомнит его знаменитого Бродягу - неуклюжего, забавного человечка с котелке и огромных ботинках.
Без грима
Вот такой вот красавчик с тонкими чертами лица и глазами полными печали. Ну удивляться нечему - 4 жены и 11 детей как-никак...
Чарли родился в семье лондонских актеров мюзик-холла. Отец скончался, когда мальчику было всего два года. Мама зарабатывала пением и всегда брала сына с собой - за ним просто некому было присматривать. И как-то раз, когда будущей звезде немного кино было пять лет, ему пришлось выйти на сцену вместо мамы - в середине выступления у нее пропал голос. Маленький Чарли знал наизусть все песни и спел их. Зрители растаяли от умиления и начали бросать на сцену монетки. Вот так Чарли заработал свой первый гонорар.
Чарли родился в семье лондонских актеров мюзик-холла. Отец скончался, когда мальчику было всего два года. Мама зарабатывала пением и всегда брала сына с собой - за ним просто некому было присматривать. И как-то раз, когда будущей звезде немного кино было пять лет, ему пришлось выйти на сцену вместо мамы - в середине выступления у нее пропал голос. Маленький Чарли знал наизусть все песни и спел их. Зрители растаяли от умиления и начали бросать на сцену монетки. Вот так Чарли заработал свой первый гонорар.
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А вскоре его мама сначала полностью потеряла голос. А за ним и рассудок. Чарли со старшим братом оказались в приюте. Чарли хватался за любую работу - помогал в типографии, продавал газеты, ухаживал за больничными пациентами. Он пробовал себя танцах и просто мечтал о сцене - какая уж тут школа...
Безграмотность
Поэтому, когда в 14 лет Чарли удалось получить в театре работу - первую крохотную роль в спектакле, то возникла серьезная проблема - читать он просто не успел научиться.
Будущее немого кино был безграмотен и одним из его больших страхов было то, что на пробах его заставят читать с листа.
Его выручал старший брат Сидни - он умел читать и просто зачитывал Чарли тексты его первых роде. А тот запоминал их на слух. Но потом он все-таки освоил грамоту.
Будущее немого кино был безграмотен и одним из его больших страхов было то, что на пробах его заставят читать с листа.
Его выручал старший брат Сидни - он умел читать и просто зачитывал Чарли тексты его первых роде. А тот запоминал их на слух. Но потом он все-таки освоил грамоту.
Национальность
В 40-е годы Чаплин открыто конфликтовал с властями США - его обвиняли в антиамериканской деятельности, в том, что он сочувствовал коммунизму и в том, что он еврей по национальности.
"Я не еврей, во мне нет ни капли еврейской крови. Но если бы я им был, то не подумал бы скрывать этот факт. Я бы гордился этим" - говорил в ответ Чаплин.
Зато у актера было много цыганской крови. Сам Чарли об этом скорее предполагал, чем знал точно, он часто говорил, что "имеет цыганский скелет в шкафу". Но подробности ему были неизвестны - ведь он очень рано остался без родителей.
"Я не еврей, во мне нет ни капли еврейской крови. Но если бы я им был, то не подумал бы скрывать этот факт. Я бы гордился этим" - говорил в ответ Чаплин.
Зато у актера было много цыганской крови. Сам Чарли об этом скорее предполагал, чем знал точно, он часто говорил, что "имеет цыганский скелет в шкафу". Но подробности ему были неизвестны - ведь он очень рано остался без родителей.
В начале 70-х Чаплин получил письмо из Англии. Отправителем значился Джек Хилл (такая же девичья фамилия и мамы Чаплина), который назвался кузеном актера и рассказал, что прочитал его биографию и хочет внести некоторые поправки. По его словам, родился Чарли вовсе не в Лондоне, а в цыганском таборе под Бирмингемом, где через два года родился и сам автор письма. А цыганская, так называемая, королева, была их общей тетей. По словам Джека мама Чарли вскоре после его рождения оставила табор и уехала за мужем в Лондон.
Это письмо нашли в 1991 году дети Чарли Чаплина. Оно хранилось в запертом ящике письменного стола, который никогда до этого не открывали. Чаплин получал очень много писем, но большинство корреспонденции сразу же отправлял в огонь. То, что письмо сохранилось - говорит о многом.
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Метки: актеры интересное история кино факты чарли чаплин
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