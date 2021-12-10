Неожиданное о Чарли Чаплине

В 40-е годы Чаплин открыто конфликтовал с властями США - его обвиняли в антиамериканской деятельности, в том, что он сочувствовал коммунизму и в том, что он еврей по национальности.

"Я не еврей, во мне нет ни капли еврейской крови. Но если бы я им был, то не подумал бы скрывать этот факт. Я бы гордился этим" - говорил в ответ Чаплин.

Зато у актера было много цыганской крови. Сам Чарли об этом скорее предполагал, чем знал точно, он часто говорил, что "имеет цыганский скелет в шкафу". Но подробности ему были неизвестны - ведь он очень рано остался без родителей.