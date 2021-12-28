Короткие сериалы, чтобы улыбнуться и подумать о хорошем

"Она может слышать саундтрек вашей жизни". Сколько уже снято фильмов и сериалов про сверхспособности! Но здесь создатели обыграли популярный сюжет, где главный герой начинает слышать чужие мысли. Вот только Зои Кларк, работающая в IT-компании, начинает слышать не мысли, а "песни души". Вокруг нее танцуют и поют люди. Это помогает ей лучше понимать близких, наладить общение на работе. Сериал действительно легкий, не без грустных моментов, способных даже вызвать слезы, но нельзя не отметить качественную подборку музыки, хитов, отточенных танцевальных номеров и юмор, которым пронизан весь "Необыкновенный плейлист Зои". И да, там не поют беспрестанно, не волнуйтесь. Песни всегда в тему, а для того, чтобы было легче - именно к ним сделали субтитры.

2021-12-28T17:53:24+03:00