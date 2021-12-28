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Короткие сериалы, чтобы улыбнуться и подумать о хорошем

Короткие сериалы, чтобы улыбнуться и подумать о хорошем (2 фото + 4 видео)

Автор:
28 декабря 2021 17:53
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   кино   режиссеры   сериалы   хорошее настроение   что посмотреть   
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Впереди длинные новогодние каникулы, когда можно долго нежиться под пледом или одеялом, поедая вкусную еду и никуда не торопясь.
Если смотрели какие-то из этих сериалов - поделитесь своим мнением, а может быть в комментариях добавите свои любимые, которые точно оставят у зрителя приятное впечатление и заставят о чем-то задуматься.

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Метки: актеры   интересное   кино   режиссеры   сериалы   хорошее настроение   что посмотреть   
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5  комментариев
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3k
Ivan 2 часа назад
Тэда посметрел. Шикарный 1 сезон и хороший второй сезон. Остальные зацепили. Праздники долгие, я вчера в колодец, (лестница сломалась), упал, 20 минут в ледяной воде, по колено, при -12 на улице, доорался до соседа, баня не спасла, ели живой сейчас, и болеть мне минимум неделю... Думаю, все осилю из этой подборки.
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15k
Мария Коненкова 59 минут назад
"После жизни" заинтересовал. Рики Джервейз это что-то, после "Изобретения лжи" он для меня номер один.
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5k
Roman Doberman 3 часа назад
Семейный брак посмотрю, ну и про киллера наверное.
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