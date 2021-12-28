Короткие сериалы, чтобы улыбнуться и подумать о хорошем

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Впереди длинные новогодние каникулы, когда можно долго нежиться под пледом или одеялом, поедая вкусную еду и никуда не торопясь.
Для хорошего настроения, когда уже все новогодние фильмы пересмотрены, можно обратиться к недлинным сериалам. Эта подборка качественных проектов, которые просто заставят вас улыбаться, может быть немного погрустить, но точно оставят приятное послевкусие.
"Необыкновенный плейлист Зои"
"Она может слышать саундтрек вашей жизни".
Сколько уже снято фильмов и сериалов про сверхспособности! Но здесь создатели обыграли популярный сюжет, где главный герой начинает слышать чужие мысли.
Вот только Зои Кларк, работающая в IT-компании, начинает слышать не мысли, а "песни души". Вокруг нее танцуют и поют люди. Это помогает ей лучше понимать близких, наладить общение на работе.
Сериал действительно легкий, не без грустных моментов, способных даже вызвать слезы, но нельзя не отметить качественную подборку музыки, хитов, отточенных танцевальных номеров и юмор, которым пронизан весь "Необыкновенный плейлист Зои".
И да, там не поют беспрестанно, не волнуйтесь. Песни всегда в тему, а для того, чтобы было легче - именно к ним сделали субтитры.
Сколько уже снято фильмов и сериалов про сверхспособности! Но здесь создатели обыграли популярный сюжет, где главный герой начинает слышать чужие мысли.
Вот только Зои Кларк, работающая в IT-компании, начинает слышать не мысли, а "песни души". Вокруг нее танцуют и поют люди. Это помогает ей лучше понимать близких, наладить общение на работе.
Сериал действительно легкий, не без грустных моментов, способных даже вызвать слезы, но нельзя не отметить качественную подборку музыки, хитов, отточенных танцевальных номеров и юмор, которым пронизан весь "Необыкновенный плейлист Зои".
И да, там не поют беспрестанно, не волнуйтесь. Песни всегда в тему, а для того, чтобы было легче - именно к ним сделали субтитры.
"После жизни"
После смерти любимой жены Тони потерял смысл жизни. Он даже думает о самоубийстве, но его останавливает мысль о том, что некому будет позаботиться о его собаке. Тони принимает решение жить дальше, делать все, что хочется и уже не быть таким славным парнем, каким был раньше.
Тема сериала печальная, но он пропитан хорошим английским юмором, который сглаживает острые углы смерти. И заставляет задуматься о важных, фундаментальных вещах.
Тема сериала печальная, но он пропитан хорошим английским юмором, который сглаживает острые углы смерти. И заставляет задуматься о важных, фундаментальных вещах.
"Барри"
В центре внимания киллер по имени Барри. И при исполнении очередного заказа ему приходится внедряться в театральную труппу, где он понимает, что хочет стать актером и выступать на сцене.
Но из киллер-бизнеса так просто не уйти.
Обилие черного юмора, кто-то даже увидит отсылки к Декстеру.
Но из киллер-бизнеса так просто не уйти.
Обилие черного юмора, кто-то даже увидит отсылки к Декстеру.
"Семейный брак"
Луиза и Том каждую неделю заходят в паб, чтобы пропустить по стаканчику перед очередной встречей с семейным психотерапевтом. Сериал из 10 коротких эпизодов, где герои пытаются понять, стоит ли им спасать свою семью.
Сериал весь состоит из диалогов двух главных героев и битком набит хорошим черным юмором.
Сериал весь состоит из диалогов двух главных героев и битком набит хорошим черным юмором.
"Тед Лассо"
"Футбол - это жизнь!"
Сериал о футболе, но не про футбол.
Вы правда устанете улыбаться, смотря его - главный герой покоряет сразу и безоговорочно. История о тренере по американскому футболу, который уже привел одну команду к чемпионству во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта. Его нанимают тренировать команду английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Занудное описание? Возможно. Но тренер Тед Лассо, настолько открыт, позитивен и счастлив, что он покоряет каждого. А ведь он сам переживает глубокую личную драму...
Сериал о футболе, но не про футбол.
Вы правда устанете улыбаться, смотря его - главный герой покоряет сразу и безоговорочно. История о тренере по американскому футболу, который уже привел одну команду к чемпионству во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта. Его нанимают тренировать команду английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Занудное описание? Возможно. Но тренер Тед Лассо, настолько открыт, позитивен и счастлив, что он покоряет каждого. А ведь он сам переживает глубокую личную драму...
Если смотрели какие-то из этих сериалов - поделитесь своим мнением, а может быть в комментариях добавите свои любимые, которые точно оставят у зрителя приятное впечатление и заставят о чем-то задуматься.
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Тед - это пока самый позитивный, что существует вообще и при этом не комедийная пустышка, каждый персонаж особенный и интересный. Надеюсь, остальные тоже не разочаруют в эти длинные каникулы)