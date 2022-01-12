Что вынудило американцев отказаться от продажи нарезанного хлеба?

Возможно, современному человеку такое нытье покажется смешным. Но в то время на быт у домашних хозяек уходило значительно больше времени. Разъяренные дамы начали заваливать редакцию The New York Times письмами, полными возмущения нижеследующего и подобного содержания:

«Я хочу сообщить вам, насколько важен нарезанный хлеб для поддержания морального духа и мира в семье. Мой муж и четверо детей спешат до, во время и после завтрака. Без нарезного хлеба я должна нарезать куски, по два куска на каждого, – это десять. Вдобавок я должна нарезать по два бутерброда им на ланч. Это уже двадцать ломтей. Прибавьте два ломтя для меня. Итого – двадцать два тоста в день, которые нужно приготовить в спешке! Они выглядят менее аппетитно, чем аккуратные ровные кусочки от пекаря. Неужели в пекарнях нет станков для нарезки?!»

Как оказалось, экономия вышла не столь существенной. И спустя буквально пару месяцев запрет на продажу нарезанного хлеба отменили. Что примечательно, соответствующее распоряжение вступило в силу 8 марта. Счастливые домохозяйки с радостью помчались в магазины, чтобы снова закупать хлеб фабричной нарезки. Их пальцы были снова в безопасности. А сердца преисполнены радости от осознания того факта, что сэкономленное на нарезание одинаковых ровных ломтиков время можно потратить на что-то более продуктивное, полезное и приятное.