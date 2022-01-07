Из цирковой труппы в самое лживое шоу с кровью и грязью: история реслинга

Сегодня реслинг - это шоу, где под сотней телекамер и миллионной аудиторией мужики и женщины в разноцветных трико и костюмах инсценируют принципиальную вражду.
Настоящий театр эмоций, где сценарий может быть предсказуем. Когда погаснет свет - участники мило улыбнутся друг другу, но под камерами они - боги войны, способные уничтожить соперника.
Начало
А начиналось все на городских ярмарках в Америке, где атлеты из цирковых трупп изображали сражения.
Зрелище пользовалось популярностью у американцев, которые только что пережили Гражданскую войну.
Уже тогда борцы зачастую прописывали сценарии своих боев, но зрители об этом не догадывались, поэтому даже делали ставки.
Параллельно с развитием реслинга в Америке, он начал набирать популярность и в Старом Свете.
Основой для бойцов-рестлеров стала борьба: вольная и греко-римская, а также кэтч. Кэтч - это британская профессиональная борьба, где разрешены практически любые приемы, для того чтобы положить соперника на лопатки. Если проводить параллели, то кэтч очень похож на современную вольную борьбу.
В России тоже проводятся состязания по борьбе на цирковой арене, но это нечто другое, поэтому не будем относить их к реслингу.
В эпоху «Трио золотого песка» реслинг начал приобретать организационную модель. Три бывших бойца-тяжелоатлета, Эд Душитель Льюис, Билли Сэндоу и Джозеф Мондт, стали промоутерами и заложили основные принципы профессионального реслинга. Прозвище «золотой песок» возникло в народе, потому что эти бойцы стремительно разбогатели и организовали по сути первый промоушен "Gold Dust Trio".
Бывшие рестлеры решили, что лучше работать с постоянным определенным составом бойцов. С некоторыми они сотрудничали годами.
Также троица ушла от вязкой и скучной борьбы в партере и добавила в арсенал рестлеров элементы бокса и уличной драки.
Именно в эту эпоху появился знаменитые броски об пол, которые называются в реслинге боди слэм. Изменения в представлениях добавили зрелищности и, соответственно, озолотили промоутеров и звезд реслинга 20-30 годах прошлого века.
Казалось бы, дела шли в гору, но в бизнес реслинга, как и в другие сферы жизни общества, вмешалась Вторая мирровая война. Народу было не до зрелищ, поэтому развлекательное шоу с дерущимися без правил бойцами переживало упадок.
Золотой век реслинга
Но, как и после заката наступает рассвет, так и для реслинга не все было потеряно. Рассветом для шоу стало телевидение.
В 50-х годах прошлого века несколько федеральных каналов вели прямые трансляции боев рестлеров. Шоу собирали всех американцев за экранами телевизоров и на больших аренах.
Тогда же для рестлеров появились особые правила. На телевидении нужно выглядеть ярко, а в их случаях – еще и угрожающе. Да и теперь, ко всему прочему, перестало быть обязательным обладать боксерскими навыками: многие шли на ринг ради славы. В большинстве случаев это были огромные тестостероновые качки, все преимущество которых заключалось, разве что, в рельефном теле. Часть из них получали желанную славу, ведь это часто было прописано в сценарии.
Наиболее известным в эпоху раннего реслинга на телевидении стал «Великолепный Джордж». Настоящее имя бойца - Джорд Рэймонд Вагнер. Многие в то время продумывали себе целые легенды для, поэтому на ринг выходили не люди, а персонажи. Великолепный Джордж не был исключением из этого правила. Но в отличие от его современников, фишкой Джорджа был его сложный образ.
Образ его бойца не соответствовал классической дилемме о добре и зле. То есть публика не могла однозначно отнести его к злодеям и ненавидеть или к добрякам и болеть за него. Впоследствии его образ дал миру профессионального реслинга термин гиммик, то есть сложный герой.
При скромном росте в 175 сантиметров Вагнер весил около центнера, что не мешало ему стать знаковой фигурой в спорте больших накаченных бугаев. Со своей женой Элизабет "Бетти" Хэнсон они сыграли свадьбу прямо на ринге. Публика была в восторге от такого представления, после чего пара отправилась в турне и повторяла свою свадьбу на всех крупных аренах страны.
Фишкой Великолепного Джорда были даже не сами бои, а его эпатажные выходы. В Лос-Анджелесе он придумал себе новый образ, который затмил все его былые выступления. Он отрастил волосы и перекрасился в блондина, при этом в свою шевелюру он закалывал две позолоченные заколки. "Заколки Джорджа" борец позже раздавал пришедшим зрителям в качестве сувенира.
Он придумал себе новое прозвище - "Человек-орхидея", и выходил в мантии с множеством блесток по отдельной персональной красной дорожке под мелодию торжественных и церемониальных маршей. Еще одним эпатажным аспектом его шоу, который вызвал бы недоумение даже в наше время, были требования к рингу и рефери.
Он приказывал своим камердинерам опрыскать ринг и руки рефери, которые проверяли его перед выходом на наличие запрещенных предметов, якобы духами Chanel №5. Все это нужно было для дезинфекции. Всю эту процессию он мог сопровождать возгласами, один из которых стал знаменитым: "Уберите от меня свои грязные руки!"
Когда же бой все-таки начинался, то Великолепный Джордж или как еще он называл себя "Человек-орхидея" превращался в самого трусливого жулика из всех бойцов.
Джордж Вагнер своим образом создал прообраз для многих нечистых на руку бойцов. Его главное кредо звучало так: «Побеждай, если можешь, проигрывай, если должен, но всегда жульничай!»
Естественно, толпа негодовала и требовала боя равносильного предматчевому зрелищу.
Несмотря на негодование фанатов, Великолепный Джордж пользовался огромной популярностью. Увы, слава и любовь фанатов не смогли спасти его от цирроза печени. К тому же, он понес крупные убытки в результате развода. Умер спортсмен в возрасте 48 лет от сердечного приступа. А расходы на похороны взял на себя Анджело Поффо, американский реслер, выступавший под псевдонимом "Мачо" или Рэнди Сэвидж.
Он считал Вагнера своим ментором и учителем. На надгробной плите "Человека-орхидеи" красуется надпись: «С любовью нашему папочке Великолепному Джорджу».
Великолепный Джордж был введен в залы славы реслинга и WWE. А такие культовые личности как Мухаммед Али и Джеймс Браун признавались, что реслер оказал немалое влияние на их карьеру.
Под именем Великолепного Джорджа выступали несколько рестлеров, в том числе и биологический родственник Вагнера Роберт Келлум, а также Анджело Поффо, который оплатил его похороны.
Начало современной эпохи профессионального реслинга
До 80-ых профессиональный реслинг представлял собой региональные организации, в которых выступали местные спортсмены. Изменил ситуацию Винсент Макмэн, который выкупил компанию World Wide Wrestling Federation у своего отца и начал присоединять к промоушену другие организации приобретая их. Ключевой сделкой стало приобретение Georgia Championship Wrestling, у которой было свое телешоу, оно транслировалось на всю страну.
В итоге на свет появился новый промоушен World Championship Wrestling, а Макмэн фактически стал единоличным вещателем поединков рестлинга во всей Америке.
Империю Макмэна мог разрушить скандал с анаболиками в промоушене, но сейчас он является председателем и главным исполнительным директором WWЕ - одного из самых крупных промоушенов в мире.
WWЕ - это уже больше, чем просто бойцовские шоу, это скорее развлекательная империя, которая охватывает кино, литературу и телешоу. Многие из мира реслинга перебрались в киноиндустрию и это не только Джон Сина, Дуэйн Джонсон или Джон Сина, а для некоторых занятие реслингом закончилось плачевно для здоровья. Впрочем, это целая тема для отдельного поста.
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