Из цирковой труппы в самое лживое шоу с кровью и грязью: история реслинга

Настоящий театр эмоций, где сценарий может быть предсказуем. Когда погаснет свет - участники мило улыбнутся друг другу, но под камерами они - боги войны, способные уничтожить соперника.

Начало

А начиналось все на городских ярмарках в Америке, где атлеты из цирковых трупп изображали сражения.