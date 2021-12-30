Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма

Директор одной из начальных школ Нью-Йорка запретил воспитанникам и учителям исполнять рождественскую песню Jingle Bells из-за её якобы «сомнительного прошлого», пишет издание Rochester Beacon.
Мэтт Тэппон объяснил, что Jingle Bells необходимо поменять на песни, которые «не могут быть оскорбительными». Какая муха укусила директора выяснилось почти сразу - дело в том, что Тэпптон прочитал исследование 2017 года профессора Кайны Хэмилл, согласно которому композицию впервые исполнили в 1857 году в минстрел-шоу, во время которого белые артисты гримировались под темнокожих.
Узнав о запрете песни сама Хэмилл заявила, что она в шоке от подобных мер и вовсе не хотела ничего подобного. По её словам, в статье речь шла об истории песни, которую не следует связывать с нынешней традицией исполнения. Сама популярность песни объясняется тем, что у неё очень яркий мотив, а вовсе не традициями изображения чернокожих белыми в минстрел-шоу. Её по-прежнему стоит петь и наслаждаться ею, — заявила исследовательница.
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Jingle Bells» является одной из самых исполняемых и известных светских праздничных песен, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Это первая песня, которую транслировали из космоса астронавты Gemini 6 за девять дней до Рождества в 1965 году и, согласно исследованию, проведенному в Великобритании, десятая в списке "самых надоедливых песен под Новый Год".
Почетное звание Огурцова из старой советской комедии "Карнавальная ночь" переходит сегодня к директору начальной школы из Нью-Йорка.
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