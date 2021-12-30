Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма

Мэтт Тэппон объяснил, что Jingle Bells необходимо поменять на песни, которые «не могут быть оскорбительными». Какая муха укусила директора выяснилось почти сразу - дело в том, что Тэпптон прочитал исследование 2017 года профессора Кайны Хэмилл, согласно которому композицию впервые исполнили в 1857 году в минстрел-шоу, во время которого белые артисты гримировались под темнокожих.

Узнав о запрете песни сама Хэмилл заявила, что она в шоке от подобных мер и вовсе не хотела ничего подобного. По её словам, в статье речь шла об истории песни, которую не следует связывать с нынешней традицией исполнения. Сама популярность песни объясняется тем, что у неё очень яркий мотив, а вовсе не традициями изображения чернокожих белыми в минстрел-шоу. Её по-прежнему стоит петь и наслаждаться ею, — заявила исследовательница.