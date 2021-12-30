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Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма

Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 23:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Jingle Bells   Нью-Йорк   запрет   новый год   песня   расизм   сша   
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Директор одной из начальных школ Нью-Йорка запретил воспитанникам и учителям исполнять рождественскую песню Jingle Bells из-за её якобы «сомнительного прошлого», пишет издание Rochester Beacon.

Мэтт Тэппон объяснил, что Jingle Bells необходимо поменять на песни, которые «не могут быть оскорбительными». Какая муха укусила директора выяснилось почти сразу - дело в том, что Тэпптон прочитал исследование 2017 года профессора Кайны Хэмилл, согласно которому композицию впервые исполнили в 1857 году в минстрел-шоу, во время которого белые артисты гримировались под темнокожих.

Узнав о запрете песни сама Хэмилл заявила, что она в шоке от подобных мер и вовсе не хотела ничего подобного. По её словам, в статье речь шла об истории песни, которую не следует связывать с нынешней традицией исполнения. Сама популярность песни объясняется тем, что у неё очень яркий мотив, а вовсе не традициями изображения чернокожих белыми в минстрел-шоу. Её по-прежнему стоит петь и наслаждаться ею, — заявила исследовательница.


Jingle Bells» является одной из самых исполняемых и известных светских праздничных песен, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Это первая песня, которую транслировали из космоса астронавты Gemini 6 за девять дней до Рождества в 1965 году и, согласно исследованию, проведенному в Великобритании, десятая в списке "самых надоедливых песен под Новый Год".

Почетное звание Огурцова из старой советской комедии "Карнавальная ночь" переходит сегодня к директору начальной школы из Нью-Йорка.

Источник:

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Метки: Jingle Bells   Нью-Йорк   запрет   новый год   песня   расизм   сша   
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24  комментария
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30k
a.fey 9 часов назад
Это и есть демократия. В Нью Йорке теперь можно делать все: запрещать песни, грабить магазины, бить машины, взрывать петарды, избивать прохожих. А жители Нью Йорка, которые платили 70% налогов, уже не жители Нью Йорка.
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3k
Outcast Полчаса назад
Так пускай переходят на в лесу родилась ёлочка. Но тут есть проблема Тумберг.
Ссылка youtu.be
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44
Игорь Ш Час назад
Рад за них! Большой привет!
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2k
Эдуардо 2 часа назад
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64k
parallax 4 часа назад
Самое настоящее самоуправство. На месте родителей подал бы на директора в суд.
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284
333 5 часов назад
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10
Vasia Pupkin 5 часов назад
Сейчас все друг друга поздравляют с Кванза, а изобретатель кванзы был садист, который загремел за решетку за издевательства женщинами. Что-то феминистки молчат.
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12k
Kucher 6 часов назад
За финальную фразу отдельный "плюс"
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767
alex 6 часов назад
Теперь надо запретить афро-американцев, которые напоминают о рабстве
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38k
Андрей 7 часов назад
В США надо запретить выращивать хлопок и сахарный тростник. Эти культуры напоминают о тяжелых временах рабства.
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5k
BirdTalk 7 часов назад
Да и хрен, на них.
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−21
SigSauer 7 часов назад
Интернет взорван...
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21k
Ватаку Накомоде 7 часов назад
Так, стоп. А что плохого в том чтобы краситься в негра? Мужикам в бабу можно краситься, это нормально, а белому в черного нет? Может они ассоциировали себя с темнокожими? Родились белыми, но всегда хотели быть черными. Надо понять и принять их желания. Что за двойные стандарты?
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1k
Александр 8 часов назад
Дичь какая совсем уже на своей толерантности свернулись
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11k
gnyS i 8 часов назад
Пускай на русском поют, у директора вообще инфаркт будет

Ссылка www.youtube.com
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0
Alexandr Kasperovich 9 часов назад
дебилы они и в африке дебилы-негры были-есть и будут-толерантные вы наши
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5k
Афанасий 9 часов назад
отлично! Пусть не останавливаются -- есть же ещё много сомнительных песен! Вот например штатовский гимн написан на музыку русской народной песни прославляющий "русского"(в английском понимании) абрека! Нельзя ж так дискредитировать -- надо запретить его исполнение!
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