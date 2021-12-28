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В пьедестале статуи генерала нашли письмо из 19 века

В пьедестале статуи генерала нашли письмо из 19 века (4 фото)

Автор:
28 декабря 2021 15:07
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   капсула времени   памятники   сша   факты   
740
4
Исследователи США вскрыли капсулу времени, которая была найдена в пьедестале статуи американского генерала Ли.

Источник:

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Метки: интересное   история   капсула времени   памятники   сша   факты   
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9  комментариев
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5k
Афанасий Час назад
ну и чего в письме то? или там всё больше матом?
Возрадуйся, генерал Ли, что глаза твои слепы и ты не видишь во что тут, в Пиндостане всё превратилось...
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3k
Дарвин и аморальная премия Минуту назад
Если бы генерал Ли был бы чернокожим пе@дерастом-памятник перелили бы в золото
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14k
vikklu 12 минут назад
Генерал явно не таким представлял себе будущее Америки.
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21k
hebpat 21 минуту назад
Нельзя сносить памятники, есть только одно исключение - памятники нацизму
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5k
КремлеКот Час назад
Давно известно, что если нет прошлого, то и будущее туманно.
Прошлое может быть разным, и героическим, и трагическим, и жестоким, но это их прошлое, это их история.
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3k
Нескучный сад Час назад
Интересная это штука - инклюзивность. Вот вроде бы все мощно за неё: и губернатор, и мэр и другие уважаемые люди... А поди же ты какая хрупкая оказывается, что приходится аж статуи сносить. Как тот муравей из анекдота - мощный, но очень лёгкий...
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2k
Лёха Час назад
"в капсула должны были лежать","была возведен" ...
"Минус".
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