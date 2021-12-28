В пьедестале статуи генерала нашли письмо из 19 века

На следующий день, после сноса статуи, рабочие потратили более 12 часов на поиск капсулы времени в пьедестале высотой 12 метров, однако пока безуспешно.

В газетной статье 1887 года, когда капсулу встроили в пьедестал, говорилось, что в ней хранятся памятные вещи времен Гражданской войны и "фотография Линкольна, лежащего в гробу". Есть также записи в библиотеке Вирджинии, где указано, что 37 жителей Ричмонда, а также предприятия и организации, положили в капсулу примерно 60 предметов, имеющих отношение к Конфедерации.