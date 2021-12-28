В пьедестале статуи генерала нашли письмо из 19 века

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Исследователи США вскрыли капсулу времени, которая была найдена в пьедестале статуи американского генерала Ли.
Когда в штате Ричмонд (Вирджиния) снесли конную статую, то обнаружили небольшую коробку из свинца. В ней лежали три книги, серебряная монета 19 века и конверт с письмом. Содержание книг пока неизвестно, так как они намокли и нужно время на их восстановление, ведь капсула пролежала в пьедестале более 130 лет.
Но это еще не все, ведь согласно историческим записям, в капсуле должны были лежать десятки предметов, связанных с Конфедерацией, а также фотография умершего Авраама Линкольна. Подрядчик Девон Генри, который руководил сносом статуи генерала Ли, сказал, что скорее всего есть еще одна капсула времени, которую еще предстоит найти.
На следующий день, после сноса статуи, рабочие потратили более 12 часов на поиск капсулы времени в пьедестале высотой 12 метров, однако пока безуспешно.
В газетной статье 1887 года, когда капсулу встроили в пьедестал, говорилось, что в ней хранятся памятные вещи времен Гражданской войны и "фотография Линкольна, лежащего в гробу". Есть также записи в библиотеке Вирджинии, где указано, что 37 жителей Ричмонда, а также предприятия и организации, положили в капсулу примерно 60 предметов, имеющих отношение к Конфедерации.
В газетной статье 1887 года, когда капсулу встроили в пьедестал, говорилось, что в ней хранятся памятные вещи времен Гражданской войны и "фотография Линкольна, лежащего в гробу". Есть также записи в библиотеке Вирджинии, где указано, что 37 жителей Ричмонда, а также предприятия и организации, положили в капсулу примерно 60 предметов, имеющих отношение к Конфедерации.
Губернатор штата Ральф Нортэм заявил, что когда предметы подсохнут, то можно будет узнать побольше о быте тех времен. Памятник генералу Ли была возведен в 1890 году, а в июне 2020 года его было велено снести на фоне протестов против расовой дискриминации, проходивших тогда в США. Перед началом работ по открытию капсулы, губернатор заявил, что Вирджинии не нужны памятники, прославляющие Конфедерацию.
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Возрадуйся, генерал Ли, что глаза твои слепы и ты не видишь во что тут, в Пиндостане всё превратилось...
Прошлое может быть разным, и героическим, и трагическим, и жестоким, но это их прошлое, это их история.
"Минус".