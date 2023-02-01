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Блогерша экономила на еде, питаясь за счет мужчин

Блогерша экономила на еде, питаясь за счет мужчин

Автор:
01 февраля 2023 16:13
Сообщество : Истории
Метки: все ради сумочки   женские штучки   за ваш счет   история   лайфхак для женщин   личная история   свидания   экономия   
2024
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Инфлюенсер из Нью-Йорка Вивиан Ту рассказала о методе, который она использовала, чтобы сэкономить 15 000 долларов и купить брэндовую сумку. Правда, этот метод не каждому подходит.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: все ради сумочки   женские штучки   за ваш счет   история   лайфхак для женщин   личная история   свидания   экономия   
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16  комментариев
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2k
Инквизитор РФ 58 минут назад
Судя по фоткам, жрала она знатно!
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30k
Андрей Иванов 10 минут назад
Ну какая она блогерша. У нас это называется либо шалава, либо динамо. В зависимости от того, давала она этим мужикам или нет
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3k
Старичок 16 минут назад
теперь ей должна заинересоваться налоговая, не задекларированный доход в натуральной форме.
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287
Sadik-mardik 19 минут назад
Точно по три-четыре покушать за вечер было. И нафиг её кормить? Её доить надо.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
У нас это называется: "Я на севере была, золото копала. Если б не моя zда, с голоду б пропала"
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4k
Трям Полчаса назад
Она не договаривает... А мужики экономили на шлюхах, пользуясь её дырами. В итоге - обычная шалава, которая трахалась за бутерброды.
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248
Максим Химки 38 минут назад
Фигуру наела
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1k
Просто прохожий 39 минут назад
Нет ничего удивительного, обычная тварь западного образца. Это уже в крови у западных тварей(даже на государственном уровне), украсть, убить и жить за чужой счет. Инфлюенсер- очень точное определение.
Инфлюэнция – это острое инфекционное заболевание. Они все на западе больны, ну а если блогер то жопа полная-эта зараза поразила весь мир.
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439
Flint Просто прохожий 12 минут назад
Так она китаянка
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5k
perekrestok 41 минуту назад
Ну методу не одна тысяча лет. Первая древнейшая профессия до сих пор популярна и даже никто ее не скрывает. Про"тутки даже честнее этой бабы - хоть какие услуги оказывают. Может и это чего то делала и теперь об этом молчит. Ну а так конечно баба сволочь. Ну и мужики лохи - на первом свидании надо бы платить пополам. Сам ни разу с такими бабами не встречался, а тех кого приглашал конечно платил сам, ничего в этом плане зазорного не вижу.
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42k
Aleksandr 44 минуты назад
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5k
V2.Smirnov 57 минут назад
Ну вот потому и голубые плодятся с такой скоростью. Подальше от таких баб.
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240
Николай Пауков V2.Smirnov Полчаса назад
Да нельзя просто взять и стать гомосеком...
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12k
Kostick Час назад
оспаде, да этих тарелочниц на сайтах знакомств, каждая вторая. почему вторая, потому что остальные сильно перепробежные, и очень альтернативно красивые.
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3k
MPEG-8 Час назад
Не экономила на еде, а питалась на вызовах.
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