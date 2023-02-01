Блогерша экономила на еде, питаясь за счет мужчин

2024
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Инфлюенсер из Нью-Йорка Вивиан Ту рассказала о методе, который она использовала, чтобы сэкономить 15 000 долларов и купить брэндовую сумку. Правда, этот метод не каждому подходит.
Вивиан Ту, инфлюэнсер и популярный блогер из Нью-Йорка, рассказала о необычном способе экономии, который придумала для себя. Она утверждает, что благодаря этому методу вообще не покупала продукты в период с 2016 по 2018 год: вместо этого она обедала в кафе, куда ходила на свидания. Правда, некоторые назвали ее метод неэтичным.
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На своей странице в соцсетях Вивиан прассказала, что, когда она жила в Нью-Йорке, она искала любовь в приложениях для знакомств. Столкнувшись с финансовыми трудностями, она быстро поняла, что может сэкономить свои с трудом заработанные деньги, согласившись на свидание с кем-то из приложения. «Я поняла, что могу пойти в веселый тапас-ресторан, к тому же бесплатно, или потратить свои собственные деньги на еду в продуктовом магазине, которую мне еще нужно приготовить, и, вероятно, это будет не так вкусно», - делится она.
Вместо того, чтобы покупать продукты в магазине, сказала девушка, она ходила на обеды и ужины с парнями из приложений, таким образом откладывая до $100 в неделю. Таким образом она быстро накопила приличную сумму и смогла даже позволить себе новую сумку Prada.
Вивиан зарабатывала на тот момент около 100 000 долларов в год, но ее расходы на жизнь были чрезвычайно высоки, поскольку она жила в центре Манхэттена. При этом она не считает, что делала что-то безнравственное. «На мой взгляд, преднамеренно ходить на свидания ради бесплатного ужина — не лучшая идея. Я и сама считаю, что встречаться нужно, чтобы найти любовь».
Вивиан зарабатывала на тот момент около 100 000 долларов в год, но ее расходы на жизнь были чрезвычайно высоки, поскольку она жила в центре Манхэттена. При этом она не считает, что делала что-то безнравственное. «На мой взгляд, преднамеренно ходить на свидания ради бесплатного ужина — не лучшая идея. Я и сама считаю, что встречаться нужно, чтобы найти любовь».
Подписчики Вивиан разделились во мнениях: кто-то считает ее ход гениальным, а кто-то с этим не согласен. Одна из пользовательниц заявил, что делает то же самое. «Я не могу поверить, что кто-то еще сделал это! - написала она. - Иногда мне предлагают два ужина на один вечер!» Еще одна пользовательница заявила, что женщина должна быть «умнее, а не сильнее» мужчин, а другая поздравила ее с приобретением отличной сумочки. Однако большинство зрителей ролика осудили такой способ заработка.
Вивиан Ту набрала уже 2,3 миллиона подписчиков благодаря своим видео о бюджете и финансах.
Несмотря на негативную реакцию на ее видео о свиданиях, Вивьен говорит, что не сожалеет о своей дерзкой тактике экономии денег: «Даже если не считать экономии, это мудрый подход, - объясняет она. - Вы пошли куда-то в новое место, вкусно поели и завели новое интересное знакомство — или, по крайней мере, попрактиковались в светской беседе».
Несмотря на негативную реакцию на ее видео о свиданиях, Вивьен говорит, что не сожалеет о своей дерзкой тактике экономии денег: «Даже если не считать экономии, это мудрый подход, - объясняет она. - Вы пошли куда-то в новое место, вкусно поели и завели новое интересное знакомство — или, по крайней мере, попрактиковались в светской беседе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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