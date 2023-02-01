Блогерша экономила на еде, питаясь за счет мужчин

Вместо того, чтобы покупать продукты в магазине, сказала девушка, она ходила на обеды и ужины с парнями из приложений, таким образом откладывая до $100 в неделю. Таким образом она быстро накопила приличную сумму и смогла даже позволить себе новую сумку Prada.

Вивиан зарабатывала на тот момент около 100 000 долларов в год, но ее расходы на жизнь были чрезвычайно высоки, поскольку она жила в центре Манхэттена. При этом она не считает, что делала что-то безнравственное. «На мой взгляд, преднамеренно ходить на свидания ради бесплатного ужина — не лучшая идея. Я и сама считаю, что встречаться нужно, чтобы найти любовь».