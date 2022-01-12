12 крайне нетипичных ролей актёров

Казалось бы, прочное нахождение в каком-то определённом амплуа должно мешать развитию карьер актёров, но часто происходит наоборот — люди становятся звёздами фактически играя одних и тех же персонажей из фильма в фильм.
Однако это вовсе не означает, что у таких актёров нет способностей к выходу за пределы спектра своей типичной игры. На то они и артисты, чтобы порой воплощать на экране тех людей, кто совершенно не похож на них самих или на тех персонажей, кого им удобнее всего играть.
Сегодня мы решили рассмотреть тех актёров и актрис, которые, что уж там таить, чаще всего играют одних и тех же героев, но при этом всё же заглядывали за пределы своего амплуа, успев этим сильно удивить и в хорошем смысле впечатлить зрителей с критиками.
Кира Найтли
Актриса постоянно играет богатых женщин в красивых костюмах (и обязательно в корсете) из исторических мелодрам. Исключительный фильм в карьере Найтли — «Домино» (2005), где актриса сыграла суровую охотницу за головами.
Майкл Сера
Актёр постоянно играет неуверенных в себе комедийных персонажей. Исключительный фильм в карьере Серы — «Большая игра» (2017), где он исполнил роль зазвездившегося и влиятельного молодого богача, который играет в покер в подпольном казино.
Хью Грант
Грант — постоянный герой романтических фильмов, однако с возрастом актёра потянуло на участие в картинах других жанров, ярчайшей из которых стало его участие в фильме Гая Ричи «Джентльмены» (2019). Здесь Грант сыграл циничного частного детектива, шантажирующего серьёзных наркоторговцев.
Джейсон Сигел
Актёр известен исполнением ролей приятных компанейских парней из романтических комедий. Исключительным для карьеры актёра стал биографический фильм «Конец игры» (2015), где Сигел сыграл известного американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса.
Сет Роген
Лейтмотивный образ в карьере Роена — забавный и милый олух из молодёжных комедий, ярким исключением стал фильм «Стив Джобс» (2015), где Роген сыграл Стива Возняка, сооснователя компании Apple Inc.
Зак Галифианакис
Почти во всех своих фильмах играет чудаковатых бородатых мужчин, а-ля трилогия «Мальчишник в Вегасе», однако в фильме «Бёрдман» (2014) актёр исполнил драматическую роль адвоката и друга главного героя.
Мишель Родригес
Амплуа актрисы — воинственная бунтарка из экшн-фильмов, готовая что угодно починить и кому угодно навалять. Ярким исключением является драматический фильм «Вдовы» (2018), где Родригес сыграла скорбящую жену погибшего грабителя.
Вин Дизель
Один из самых знаменитых представителей амплуа «крутой герой боевиков» заметно перевоплотился в фильме «Признайте меня виновным» (2006). Здесь Дизель играет бывшего гангстера по прозвищу «Толстый Джек» (что уже необычно), который становится собственным адвокатом и защищает себя и других членов мафиозного клана, но не мускулами, а словами.
Брюс Уиллис
Коллега Вина Дизеля по амплуа «крутой герой боевиков» предстал в совершенно нетипичном для себя виде в чёрной комедии «Смерть ей к лицу» (1992), где Уиллис играет незадачливого пластического хирурга Эрнеста.
Джеки Чан
Весёлый и энергичный герой комединых боевиков с самыми весёлыми сценами драк в истории кино Джеки Чан в свои шестьдесят с небольшим решил сыграть в драматическом триллере. Так появился непохожий ни на один другой проект Чана фильм «Иностранец» (2017), в титрах которого уже нет нарезки забавных кадров со съёмок.
Райан Рейнольдс
Рейнольдса часто обвиняют в том, что он везде играет одного и того же персонажа — самого себя. То есть забавного, разговорчивого героя, попадающего в разные заварушки. Даже тот факт, что персонажи актёра часто оказываются опасными и вооружёнными парнями не особо меняют его игру.
Однако в фильме «Пленница» (2014) Рейнольдс показал свои драматические способности, сыграв отца пропавшей восемь лет назад дочери, который начинает находить свидетельства того, что она всё ещё может быть жива.
Адам Сэндлер
Известен как главный герой огромного количества второсортных, но популярных комедий. Исключительный фильм в карьере актёра — триллер «Неогранённые драгоценности» (2019). В нём Сэндлер сыграл неисправимого лудомана, который загнал себя в долги из-за неудачных ставок, но на этот раз это не очередной забавный герой Сэндлера, а по-настоящему драматический персонаж.
За эту роль актёр даже получил положительную премию от «Золотой малины» — за восстановление репутации.
Источник:
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Понравилось24
В этом фильме Джеки Чан играет члена мафиозно клана, не знает кунг-фу и убивает человека.
Кто не смотрел - советую.