12 крайне нетипичных ролей актёров

Однако это вовсе не означает, что у таких актёров нет способностей к выходу за пределы спектра своей типичной игры. На то они и артисты, чтобы порой воплощать на экране тех людей, кто совершенно не похож на них самих или на тех персонажей, кого им удобнее всего играть.

Сегодня мы решили рассмотреть тех актёров и актрис, которые, что уж там таить, чаще всего играют одних и тех же героев, но при этом всё же заглядывали за пределы своего амплуа, успев этим сильно удивить и в хорошем смысле впечатлить зрителей с критиками.

Кира Найтли