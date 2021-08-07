Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей

Из-за пандемии много месяцев не выходило вообще никаких новых фильмов, что дало толчок к ещё большему развитию и популяризации стриминговых сервисов. К 2024 году вступят в силу изменения, связанные с отбором фильмов на «Оскар». Эти и некоторые другие факторы, связанные, например, с новой этикой, готовят нас к тому, что по итогам текущего десятилетия топ-10 лучших фильмов будут выглядеть весьма специфично.

А раз такое дело, мы решили узнать, какие кинокартины массовый зритель считает лучшими в каждом из десятилетий за прошедшие 100 лет. Причём отдельно в России и за рубежом. Для этого мы взглянули на первые места соответствующих списков на «КиноПоиске» и IMDb, где учитываются оценки простых зрителей, что позволяет сделать наиболее объективный вывод о том, какие фильмы действительно можно назвать мировым достоянием по мнению современной аудитории.

Если российские зрители поставили на первое место иностранный фильм в каком-то из десятилетий, то мы отдельно укажем самую высоко оценённую из отечественных картин. Как думаете, как много вкусовых совпадений будет у русскоязычных и иностранных зрителей, когда речь идёт о фильмах 20 века?

Давайте посмотрим!

1920-е годы