FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5204 поста • 1095 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей

Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей (11 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:18
Сообщество : Кино
Метки: artist   актер   кино   подборка   рейтинг   роль   фильм   фото   
817
11

Новое десятилетие только-только началось, но уже успело очень сильно изменить киноиндустрию.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: artist   актер   кино   подборка   рейтинг   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
134
Thomsen Час назад
В жопу эти говнорейтинги.
Примитивная вкусовщина и облизывание американского киноконвейера. Даже странно, как спагетти-вестерн Серджио Леоне затесался в полное доминирование Голливуда. Такое впечатление, что рейтинг основан на оценках респондентов, смотревших фильмы согласно кем-то рекомендованному списку. Не выходя за его рамки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
Ватаку Накомоде 22 минуты назад
У всех вкусы разные. Супергеройские киношки типа Темного рыцаря мне не заходят, так что из начала нулевых я бы выбрал что-то другое, равно как и отечественного Брата досмотреть так и не смог - лучше в сотый раз пересмотрю «Особенности национальной охоты» (уж простите меня, фанаты Брата).
Так что в принципе выбирать худшие и лучшие фильмы дело такое, как спорить что вкуснее говядина или свинина, или обсуждать в мужской компании кому какие девушки нравятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrei Час назад
"За рубежом", судя по всему, ограничено исключительно США?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
doker 2 часа назад
Интересный фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
Отец Пигидий doker 2 часа назад
Всё пятницу отмечаешь, не ложился ещё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео) Как Леонид&nbsp;Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка 10 советских актёров, сыгравших женские роли 10 советских актёров, сыгравших женские роли 10 самых дорогих киносцен в истории 10 самых дорогих киносцен в истории 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1222680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром
2
83
Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром
Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков
1
161
Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков
﻿
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ynews#дтп#аварии#подборка#история#в мире#приколы#кот
#интересно#животные#интересное#картинки#автомобили#СССР#сша#фотографии#познавательно#страна
#Юмор#факты#прикол#кино#авто аварии#автомир#Россия#фильм#собака#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться