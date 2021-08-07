Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей

Новое десятилетие только-только началось, но уже успело очень сильно изменить киноиндустрию.
Из-за пандемии много месяцев не выходило вообще никаких новых фильмов, что дало толчок к ещё большему развитию и популяризации стриминговых сервисов. К 2024 году вступят в силу изменения, связанные с отбором фильмов на «Оскар». Эти и некоторые другие факторы, связанные, например, с новой этикой, готовят нас к тому, что по итогам текущего десятилетия топ-10 лучших фильмов будут выглядеть весьма специфично.
А раз такое дело, мы решили узнать, какие кинокартины массовый зритель считает лучшими в каждом из десятилетий за прошедшие 100 лет. Причём отдельно в России и за рубежом. Для этого мы взглянули на первые места соответствующих списков на «КиноПоиске» и IMDb, где учитываются оценки простых зрителей, что позволяет сделать наиболее объективный вывод о том, какие фильмы действительно можно назвать мировым достоянием по мнению современной аудитории.
Если российские зрители поставили на первое место иностранный фильм в каком-то из десятилетий, то мы отдельно укажем самую высоко оценённую из отечественных картин. Как думаете, как много вкусовых совпадений будет у русскоязычных и иностранных зрителей, когда речь идёт о фильмах 20 века?
Давайте посмотрим!
1920-е годы
Любимый фильм в России: «Малыш» (1921) — 8.2 на КиноПоиске (>35 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Малыш» (1921) — 8.2 на IMDb (одно из трёх совпадений за все десятилетия).
Любимый отечественный фильм 1920-х в России: «Броненосец Потёмкин» (1925) — 7.9 на КиноПоиске (>14 тысяч оценок).
1930-е годы
Любимый фильм в России: «Унесённые ветром» (1939) — 8.4 на КиноПоиске (>149 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Новые времена» (1936) — 8.5 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 1930-х в России: «Подкидыш» (1939) — 8.1 на КиноПоиске (>21 тысячи оценок).
1940-е годы
Любимый фильм в России: «Эта прекрасная жизнь» (1946) — 8.4 на КиноПоиске (>55 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Эта прекрасная жизнь» (1946) — 8.6 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 1940-х в России: «Золушка» (1947) — 8.0 на КиноПоиске (>32 тысяч оценок).
1950-е годы
Любимый фильм в России: «В джазе только девушки» (1959) — 8.5 на КиноПоиске (>252 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «12 разгневанных мужчин» (1957) — 8.9 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 1950-х в России: «Карнавальная ночь» (1956) — 7.9 на КиноПоиске (>98 тысяч оценок).
1960-е годы
Любимый фильм в России: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) — 8.7 на КиноПоиске (>614 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Хороший, плохой, злой» (1966) — 8.8 на IMDb.
1970-е годы
Любимый фильм в России: «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — 8.8 на КиноПоиске (>690 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Крёстный отец» (1972) — 9.1 на IMDb.
1980-е годы
Любимый фильм в России: «Назад в будущее» (1985) — 8.6 на КиноПоиске (>476 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980) — 8.7 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 1980-х в России: «Любовь и голуби» (1984) — 8.3 на КиноПоиске (>515 тысяч оценок).
1990-е годы
Любимый фильм в России: «Побег из Шоушенка» (1994) — 9.1 на КиноПоиске (>774 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Побег из Шоушенка» (1994) — 9.2 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 1990-х в России: «Брат» (1997) — 8.2 на КиноПоиске (>716 тысяч оценок).
2000-е годы
Любимый фильм в России: «Властелин колец: Возвращение короля» (2003) — 8.6 на КиноПоиске (>473 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Тёмный рыцарь» (2008) — 9.0 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 2000-х в России: «Брат 2» (2000) — 8.1 на КиноПоиске (>609 тысяч оценок).
2010-е годы
Любимый фильм в России: «1+1» (2011) — 8.8 на КиноПоиске (>1 миллиона 284 тысяч оценок).
Любимый фильм за рубежом: «Начало» (2010) — 8.7 на IMDb.
Любимый отечественный фильм 2010-х годов в России: «Дурак» (2014) — 8.1 на КиноПоиске (>284 тысяч оценок).
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Примитивная вкусовщина и облизывание американского киноконвейера. Даже странно, как спагетти-вестерн Серджио Леоне затесался в полное доминирование Голливуда. Такое впечатление, что рейтинг основан на оценках респондентов, смотревших фильмы согласно кем-то рекомендованному списку. Не выходя за его рамки.
Так что в принципе выбирать худшие и лучшие фильмы дело такое, как спорить что вкуснее говядина или свинина, или обсуждать в мужской компании кому какие девушки нравятся.