12 лучших фильмов 2021 года, которые получили наивысшие оценки от российских зрителей

Сделаем мы это с помощью средних оценок на портале «КиноПоиск», взяв 12 лучших картин из тех, у кого больше 50 тысяч оценок (кроме одного исключения). Таким образом мы можем вполне объективно увидеть массовое отношение русскоязычных зрителей к вышедшим за год фильмам.

По составу участников всё получилось довольно ровно: три мультфильма, три фильма по комиксам, пара блокбастеров и аж четыре проекта российских авторов. Решайте сами, урожайным ли получился год, вспоминая лучшие фильмы уходящего года.

Гнев человеческий