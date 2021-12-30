12 лучших фильмов 2021 года, которые получили наивысшие оценки от российских зрителей

2021 год подходит к концу, и в кинотеатрах и на стриминговых сервисах успели выйти все главные премьеры. Поэтому самое время подвести итоги, выделив лучшие фильмы.
Сделаем мы это с помощью средних оценок на портале «КиноПоиск», взяв 12 лучших картин из тех, у кого больше 50 тысяч оценок (кроме одного исключения). Таким образом мы можем вполне объективно увидеть массовое отношение русскоязычных зрителей к вышедшим за год фильмам.
По составу участников всё получилось довольно ровно: три мультфильма, три фильма по комиксам, пара блокбастеров и аж четыре проекта российских авторов. Решайте сами, урожайным ли получился год, вспоминая лучшие фильмы уходящего года.
Гнев человеческий
Средняя оценка: 7.6.
Количество оценок: >660 тысяч.
Последний фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. И того, и другого в России традиционно любят даже больше, чем на западе, где фильм получил на полбалла меньше.
Кстати, эта парочка уже сняла новый фильм под названием «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», который должен выйти в марте. Ждём в топе фильмов 2022 года!
Лига справедливости Зака Снайдера
Средняя оценка: 7.9.
Количество оценок: >489 тысяч.
Четырёхчасовое эпическое полотно, представляющее собой доснятую режиссёрскую версию этого же фильма, вышедшего в 2017 году. Уникальный прецедент, когда автор фильма переделывает свой же проект, который по его мнению был сильно испорчен студийным монтажом. Фильм набрал бешеный хайп в соцсетях, фанаты долго ждали его выхода, и, дождавшись, кажется, чуть ли не до начала просмотра наставили ему десяток. Для сравнения, оценка «Лиги справедливости» 2017 года составляет всего 6.1.
Новая версия действительно заметно прибавила в качестве визуала, а в конце зрителей ждали новые сцены, намекающие на продолжение, которое, скорее всего, уже никогда не будет снято.
Райя и последний дракон
Средняя оценка: 8.2.
Количество оценок: >254 тысяч.
Диснеевский мультфильм с восточным колоритом, который внезапно особенно сильно пришёлся по душе именно российским зрителям (на IMDb средняя оценка мультфильма чуть ли не на балл ниже). Вероятно, люди увидели в Райе замену прошлогодней неудачной киноадаптации «Мулан» — ведь здесь хотя бы есть дракон!
Дюна
Средняя оценка: 7.7.
Количество оценок: >207 тысяч.
Главный блокбастер года, который в целом оправдал все ожидания, но немного опечалил зрителей тем, что так быстро закончился. А продолжение выйдет даже не в 2022, а в 2023 году! Из плюсов фильма стоит выделить невероятную масштабность, которую мы не видели с начала пандемии, а также проработанность новой вселенной и вообще шикарный внешний вид всего, что появляется на экране.
Человек-паук: Нет пути домой
Средняя оценка: 8.4.
Количество оценок: >131 тысячи.
Второй главный блокбастер года и единственный в списке представитель студии Marvel, которая весь год печалила своих поклонников проходными проектами. Новая картина очень сильно привлекла внимание зрителей нескольких поколений тем, что впервые в одном фильме собрались герои и злодеи из трёх разных версий фильмов о человеке-пауке.
Несмотря на то, что практически все признают слабый сюжет, уровень ностальгии и фансервиса затмил собой всё, и фильм на данный момент имеет высоченные оценки.
Лука
Средняя оценка: 7.7.
Количество оценок: >104 тысяч.
Единственный вышедший в 2021 году мультфильм Pixar, возвращающий нас в далёкое на данный момент лето. Чуть более детская, чем обычно у Pixar, история про морских монстров в облике человеческих детишек выделяется итальянским колоритом, отличным юмором и необычно поданными конфликтами.
Несмотря на то, что это всё ещё отличный мультфильм, уровень восприятия «Луки» даёт неплохие шансы другим студиям, кроме Pixar, взять «Оскар» за лучший анимационный фильм в будущем году.
Кстати, если вы спросите, где «Душа», то формально она всё же вышла на последней неделе 2020 года.
Кощей. Начало
Средняя оценка: 7.5.
Количество оценок: >91 тысячи.
А вот и российский мультфильм! В отечественном кинопроизводстве продолжают перерабатывать русские сказки и их персонажей, и это анимационное фэнтези с современными элементами представляет собой ориджин Кащея Бессмертного. Здесь он всё ещё молод и смертен, но мы-то знаем, к чему всё идёт. Судя по оценкам, у создателей мультфильма таки получилось интересно раскрыть неизвестную миру предысторию злого чародея.
Круэлла
Средняя оценка: 7.4.
Количество оценок: >257 тысяч.
Ещё одна история становления злодея, на этот раз главной злодейки диснеевской истории про 101 далматинца с Эммой Стоун в главной роли. Всю картину можно коротко описать как шикарный костюмированный карнавал. Это, вероятно, самый эффектный и стильный фильм года, в котором кроме того скрыта довольно любопытная история и появляется множество запоминающихся персонажей. В том числе антагонистка Круэллы в исполнении Эммы Томпсон.
Никто
Средняя оценка: 7.3.
Количество оценок: >219 тысяч.
Американский боевик российского режиссёра Ильи Найтшуллера про невзрачного семьянина, который внезапно превращается в самого опасного человека во всём городе. Фирменный сумасшедший визуал Найтшуллера, сильная игра Боба Оденкрёка, а также участие в фильме Алексея Серебрякова, Александра Паля и небольшая, но заметная роль 83-летнего Кристофера Ллойда стали отличным подарком особенно для российского зрителя.
Майор Гром: Чумной Доктор
Средняя оценка: 7.2.
Количество оценок: >365 тысяч.
Первый русский кинокомикс, как в случае с «Лигой Справедливости Зака Снайдера», ждало множество фанатов, которые в основном не были разочарованы итоговым продуктом. А потом фильм ещё и взорвал Netflix, 10 дней удерживая первую строчку в топе международных фильмов и по итогам 2021 года заняв 20 строчку самых популярных фильмов сервиса.
Главный герой
Средняя оценка: 7.2.
Количество оценок: >132 тысяч.
Развесёлая экшн-комедия с Райаном Рейнольдсом в роли банковского клерка, который вдруг узнал, что является персонажем компьютерной игры. Интересный концепт, юмор и множество культурных отсылок превратили проект, от которого не ждали больших успехов, в отличный летний блокбастер. Хотя со времени проката средняя оценка фильма всё же опустилась.
Рядовой Чээрин
Средняя оценка: 7.2.
Количество оценок: >67 тысяч.
Единственный военный фильм в списке, экранизация одноимённой повести Тимофея Сметанина, рассказывающая о подвигах якутского охотника Егора Чээрина (собирательный образ советского солдата), ставшего снайпером в годы Великой Отечественной войны. Фильм снимался в Якутии с участием большого количества актёров-любителей.
Не смотрите наверх
Средняя оценка: 7.6.
Количество оценок: >23 тысяч.
Некоторым авансом включаем в список самый свежий фильм года, который ещё не добрал 50 тысяч оценок, но имеет хорошую динамику роста. Фильм от Netflix с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс вышел 24 декабря, и его уже посмотрело очень много человек, поставив в среднем довольно высокую оценку.
Остросоциальная фантастическая комедия про комету, летящую на Землю, и нескольких учёных, которые пытаются прорваться через недоверие политиков и СМИ, чтобы убедить людей, что нужно срочно принять меры. Жирнющая сатира на президентскую предвыборную гонку в США, засилье гаджетов, влияние соцсетей и нездоровый интерес людей к личной жизни звёзд. А какие здесь мощные актёрские работы!
Источник:
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