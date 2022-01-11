7 главных ролей Константина Хабенского

Трагикомедийная история про учителя не по призванию, а от безысходности, вызвала бурные споры и получила кучу наград на кинофестивалях, в том числе и зарубежных. Фильм был снят по роману писателя Алексея Иванова про молодого географа Виктора Служкина, у которого сложные отношения с женой, другом, подругами, учениками, учителями и алкоголем. Проиграв в карты одному из учеников, он обещает отправиться со всеми желающими в сплав по местной реке…





Несмотря на то, что в книге Служкину было 28 лет, а Константину Хабенскому на момент съёмок уже исполнилось 40 — его утвердили на роль ещё на этапе написания сценария. Автор романа поверил в актёра сразу, как только увидел его на съёмочной площадке, правда, пришлось переписать или совсем убрать некоторые сцены, чтобы сорокалетний географ не выглядел смешно или пошло.

Хабенский умеет работать с детьми, поэтому ему удалось найти общий язык с юными актёрами, хотя в интервью он рассказывал, что это было непросто: «Весь ноябрь я приноравливался к классу, влезал в каждого человечка, пытался понять, какой манок нужен для каждого молодого актера. Ведь еще те фрукты собрались. С детьми всегда сложно. Они устают, они не понимают, что это кино, что это профессия. А у них любовь, какие-то свои проблемы…» Своего героя актёр прекрасно понял и полюбил, и говорил, что в процессе съёмок скорее Служкин чем-то обогатил Хабенского, чем наоборот.

Адмирал («Адмирал»)

В основу масштабной драмы режиссёра Андрея Кравчука легли реальные исторические события и факты из биографии флотоводца Александра Колчака и художницы Анны Тимирёвой. Колчак был членом географических экспедиций по Заполярью, командовал Черноморским флотом, а во время Гражданской войны стал лидером белогвардейского движения… Тимирёва прошла с ним через все тяготы военного времени и когда Колчака арестовали — добровольно отправилась в тюрьму вместе с любимым.

