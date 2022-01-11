7 главных ролей Константина Хабенского

Один из самых востребованных, любимых зрителями и, что немаловажно, уважаемых актёров современного кино редко появляется на публике и мало общается с журналистами.
Сейчас у Константина Хабенского более 130 ролей в театре и кино, ведение дел своего благотворительного фонда и студий творческого развития, а также пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, а когда-то он бросил Ленинградский техникум авиационного приборостроения ради поступления в СПбГАТИ. Работал дворником, выступал на Невском проспекте с музыкальной группой, был монтировщиком декораций, а после института стал актёром московского театра «Сатирикон». В кино Константин Хабенский впервые снялся в 1994 году, а популярность пришла нему после главной роли в сериале «Убойная сила».
Оперативник («Убойная сила»)
Сериал по сценарию писателя Андрея Кивинова вышел в начале 2000 года. Главными героями стали обычные сотрудники районного отдела милиции. У каждого из них полно личных проблем и недостатков, но каждый день они выходили на борьбу с бандитизмом в родном Санкт-Петербурге, и иногда успех операции зависел только от дружеской помощи, находчивости и чувства юмора…
Сначала на роль оперативника Игоря Плахова был утверждён актёр Алексей Кравченко, но в первые съёмочные дни он понял, что романтичный Плахов у него не получается, и отказался от работы. Тогда режиссёр Александр Рогожкин пригласил молодого театрального актёра Константина Хабенского, у которого на тот момент была всего одна большая работа в кино — роль в мелодраме «Женская собственность». Тот приехал после спектакля и от усталости мог только улыбаться и понимающе кивать головой на все рассказы Рогожкина про концепцию сериала и видение героя. Режиссёру этого оказалось достаточно, и Хабенского утвердили без проб.
Съёмки «Убойной силы» шли шесть лет. После первого же сезона на актёра посыпались предложения, и за эти годы параллельно с Плаховым он сыграл ещё многих героев. Хабенский покинул сериал в 2006 году, и создатели решили завершить историю «убойки». Когда спустя много лет актёра попросили оценить себя в «Убойной силе», он ответил: «По-человечески — нормально. А с профессиональной точки зрения — нет».
Светлый маг («Ночной дозор», «Дневной дозор»)
Экранизация городского фэнтези писателя Сергея Лукьяненко о битве светлых и тёмных магов на улицах Москвы задумывалась как мини-сериал, но в результате вышло два высокобюджетных фильма по мотивам произведений. «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор» собрали рекордную кассу для начала 2000-х и стали первыми российскими блокбастерами.
На главную роль режиссёр Тимур Бекмамбетов искал красивого актёра, одновременно наивного и хитрого, у которого «по глазам видно, что есть совесть». Свой выбор он остановил на Константине Хабенском, который и сыграл Антона Городецкого — «светлого мага с тёмным прошлым». Сценарист Сергей Лукьяненко с режиссёром во взглядах на Городецкого расходился и поначалу к Хабенскому отнёсся насторожено — он казался ему слишком интеллигентным и рефлексирующим для этой роли. Сам актёр до того момента книг Лукьяненко не читал, да и вообще фантастикой не увлекался, но идея сыграть мага-оперативника ему понравилась. После премьеры Хабенский стал настоящей звездой российского кино, а Тимуру Бекмамбетову открылась дверь в Голливуд.
Охотник за сенсациями («В движении»)
Первый художественный фильм клипмейкера Филиппа Янковского вышел в 2002 году. Главный герой был символом той эпохи — легкомысленный журналист, обеспеченный и циничный охотник за сенсациями. Однажды в своих поисках «жареного» материала он находит компромат на собственного друга, который собирается занять крупный политический пост. Красивая жизнь журналиста превращается в драму.
Филипп Янковский говорил, что снимал фильм о том, что понятно и близко ему самому, о своём поколении в эпоху рынка. За основу он взял фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, но об этом знали только самые искушённые зрители. Когда режиссёр выбирал актёра на роль журналиста Гурьева, то искал того, кто сможет сыграть не столько отношения героя с другими персонажами, сколько отношения с самим собой. Именно таким актёром и был Константин Хабенский. Его герой ездил на роскошной машине, жил в шикарной квартире в центре Москвы, очаровывал потрясающих женщин, а в то же время для самого Хабенского в первую неделю съёмок самым сложным было ощутить себя человеком в дорогом костюме…
Учитель («Географ глобус пропил»)
Трагикомедийная история про учителя не по призванию, а от безысходности, вызвала бурные споры и получила кучу наград на кинофестивалях, в том числе и зарубежных. Фильм был снят по роману писателя Алексея Иванова про молодого географа Виктора Служкина, у которого сложные отношения с женой, другом, подругами, учениками, учителями и алкоголем. Проиграв в карты одному из учеников, он обещает отправиться со всеми желающими в сплав по местной реке…
Несмотря на то, что в книге Служкину было 28 лет, а Константину Хабенскому на момент съёмок уже исполнилось 40 — его утвердили на роль ещё на этапе написания сценария. Автор романа поверил в актёра сразу, как только увидел его на съёмочной площадке, правда, пришлось переписать или совсем убрать некоторые сцены, чтобы сорокалетний географ не выглядел смешно или пошло.
Хабенский умеет работать с детьми, поэтому ему удалось найти общий язык с юными актёрами, хотя в интервью он рассказывал, что это было непросто: «Весь ноябрь я приноравливался к классу, влезал в каждого человечка, пытался понять, какой манок нужен для каждого молодого актера. Ведь еще те фрукты собрались. С детьми всегда сложно. Они устают, они не понимают, что это кино, что это профессия. А у них любовь, какие-то свои проблемы…» Своего героя актёр прекрасно понял и полюбил, и говорил, что в процессе съёмок скорее Служкин чем-то обогатил Хабенского, чем наоборот.
Адмирал («Адмирал»)
В основу масштабной драмы режиссёра Андрея Кравчука легли реальные исторические события и факты из биографии флотоводца Александра Колчака и художницы Анны Тимирёвой. Колчак был членом географических экспедиций по Заполярью, командовал Черноморским флотом, а во время Гражданской войны стал лидером белогвардейского движения… Тимирёва прошла с ним через все тяготы военного времени и когда Колчака арестовали — добровольно отправилась в тюрьму вместе с любимым.
Первым претендентом на роль Колчака был Александр Домогаров, но съёмки заморозили, а когда возобновили — от его кандидатуры отказались, пригласив Константина Хабенского как более подходящего по типажу. Актёр изучал биографию адмирала, воспоминания его современников и сослуживцев, а чтобы лучше понять человека, который половину жизни провёл в море, он выходил в плавание на черноморском флагмане и общался с моряками. В первую очередь актёр старался играть сильного мужчину, офицера, отстаивающего свои идеалы, а уже потом историческую личность, которую он не берётся оценивать.
Коллектор («Коллектор»)
Фильм о хорошо информированном и циничном банковском коллекторе, который за одну ночь превратился из охотника в жертву, снял режиссёр Алексей Красовский. В МХТ им. Чехова у Константина Хабенского был моноспектакль «Контрабас», а «Коллектор» стал монофильмом — у актёра в нём главная и единственная роль, остальные актёры играли только голоса в телефонной трубке.
Режиссёр долгое время не решался предложить роль Константину Хабенскому, но когда всё-таки отправил сценарий — актёр заинтересовался: «Это был вызов самому себе и, наверное, чуть-чуть коллегам. В кино существуют сцены в одиночку, но всё-таки они длятся не так долго. Здесь большая история — нужно весь фильм удерживать внимание. Конечно, был очень интересный и симпатичный сценарий, я не скажу, что идеальный, но очень не хотелось отдавать его кому-то».
Драма была с самого начала экспериментом: во-первых, фильмы с участием всего одного актёра у нас снимают очень редко, во-вторых, профессия главного героя всегда вызывала негативные реакции и, в-третьих, несмотря на то, что проект был малобюджетным, найти спонсоров оказалось «задачей со звёздочкой». Продюсеры обращались к банкам и сотовым операторам, но никто из них не захотел стать инвестором. В результате партнёров нашли в совсем других сферах, а вот консультантами были настоящие коллекторы. Съёмочной площадкой стал бизнес-центр на улице Гашека, а съёмки заняли чуть более трёх дней.
Лидер восстания («Собибор»)
Первая режиссёрская работа Константина Хабенского — драма по реальным событиям, случившимся в 1943 году в нацистском лагере около деревни Собибор. Оказавшийся в концлагере советский лейтенант Александр Печерский возглавил подпольную ячейку и сумел организовать побег около четырёхсот заключённых. В основу фильма легли воспоминания самого Александра Печерского и исторические документы.
Константина Хабенского пригласили на главную роль ещё когда не было определённости с режиссёром, и в результате он сам взялся за съёмки. Он с самого начала хотел снять эту историю, был готов и к непростой теме, и тяжёлой работе. На площадке у него был дублёр, который сначала проигрывал все сцены за Хабенского-актёра, пока Хабенский-режиссёр смотрел как это будет выглядеть в кадре, а потом актёр покидал режиссёрское кресло и шёл сниматься. По его словам, он не стремился снять фильм про ужасы и жестокость, а хотел рассказать о людях, которые были по обе стороны этих страшных событий.
Источник:
- 12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры
- 10 самых дорогих киносцен в истории
- 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах
- 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
- Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме
Понравилось23