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Малоизвестные роли топовых актёров

Малоизвестные роли топовых актёров (15 фото)

Автор:
02 августа 2021 09:38
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   дети   кино   подборка   роль   фильм   
408
15

Предлагаю вам вспомнить несколько малоизвестных ролей топовых актёров, которых зритель там мог просто не идентифицировать из-за их малолетства.

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Метки: актер   актриса   дети   кино   подборка   роль   фильм   
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12  комментариев
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2k
Сергей 49 минут назад
90% фамилий для меня остались тайной.
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Сэнкью вэри мач.
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bosayk 39 минут назад
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10k
Мафусаил 44 минуты назад
Лестница Иакова....обалденный фильм, но не для всех...
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37k
Вепс 46 минут назад
Заголовок не корректный.
На момент съемок, во всех этих фильмах, актеры ещё не были топовыми.
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28k
Игорь 49 минут назад
Когда смотрел недавно фильм "Солдат" 1998 года с Куртом Расселом. Долго смотрел на этого актёра и втыкал - до чего знакомое лицо, где я его ещё видел...

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