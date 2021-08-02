Малоизвестные роли топовых актёров

Предлагаю вам вспомнить несколько малоизвестных ролей топовых актёров, которых зритель там мог просто не идентифицировать из-за их малолетства.
Многие нынешние звёзды кино начинали свой карьерный путь со второплановых ролей чьих-то экранных детей, получая не слишком много времени в кадре и оставаясь в тени своих взрослых коллег. Позже для фанатов уже повзрослевших актёров становится открытием то, что у их кумиров было столько «детских» ролей, да и к тому же не в последних фильмах.
1. Кристиан Бейл в фильме «Остров сокровищ» (1990)
Сыграл главную роль в телефильме, который по сей день является довольно малоизвестным. Хотя одну из ролей здесь исполнил Кристофер Ли.
2. Сирша Ронан в фильме «Я никогда не буду твоей» (2007)
Снималась с Мишель Пфайффер и Полом Раддом.
3. Скарлетт Йоханссон в фильме «Справедливый суд» (1995)
Сыграла в триллере с Шоном Коннери, Лоуренсом Фишборном и Эдом Харрисом.
4. Джозеф Гордон-Левитт в фильме «Присяжная» (1996)
Снялся вместе с Алеком Болдуином и Деми Мур.
5. Джейк Джилленхол в фильме «Городские пижоны» (1991)
Это был дебют Джилленхолла в кино. Из известных взрослых актёров в картине снялись Билли Кристал и Дэниел Стерн.
6. Элайджа Вуд в фильме «Война» (1994)
Экранным отцом персонажа Вуда был Кевин Костнер.
7. Кирстен Данст в фильме «Костёр тщеславия» (1990)
В фильме помимо Данст и Тома Хэнкса сыграли Брюс Уиллис, Морган Фримен и Мелани Гриффит.
8. Джоди Фостер в фильме «Том Сойер» (1973)
Сыграла роль Бекки Тэтчер. В год выхода экранизации никто ещё не знал, что именно она станет самой знаменитой актрисой из каста картины.
9. Шон Эстин (второй слева) в фильме «Балбесы» (1985)
Известный по роли Сэма из «Властелина колец» актёр сыграл свою первую роль в 13-летнем возрасте — и сразу в приключенческой комедии, в создании которой поучаствовали Крис Коламбус и Стивен Спилберг.
10. Мила Кунис в фильме «Дорогая, мы себя уменьшили» (1997)
Продолжение знаменитых фильмов «Дорогая, я уменьшил детей» (1989) и «Дорогая, я увеличил ребёнка» (1992).
11. Аарон Тейлор-Джонсон в фильме «Шанхайские рыцари» (2003)
Сыграл роль молодого Чарли Чаплина в одном фильме с Джеки Чаном и Оуэном Уилсоном.
12. Бри Ларсон (крайняя справа) в фильме «Из 13 в 30» (2004)
Звезда фильма «Капитан Марвел» сыграла эпизодическую роль в фильме с Дженнифер Гарнер и Марком Руффало.
Бонус: Маколей Калкин в фильме «Лестница Иакова» (1990)
Маколей был ещё чуть моложе, чем в «Один дома», когда снялся в жутком мистическом триллере с Тимом Роббинсом в главной роли.
Бонус 2: Дакота Фаннинг в фильме «24 часа» (2002)
Помимо этого фильма с Шарлиз Терон Дакота Фаннинг снялась в огромном количестве картин, где ей предоставлялась «детская роль». Она была №1 в голливудских списках актрис-детей её возраста. Всё очень просто: если в фильме нужна была маленькая девочка — брали Дакоту Фаннинг.
Источник:
- 12 знаменитых актеров сегодня и в своих лучших ролях
- 10 самых дорогих киносцен в истории
- Актеры, сыгравшие злодеев и положительных героев
- 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте
- Актеры, которые получили «Оскар» за воплощение на экране реальных исторических личностей
Понравилось11
На момент съемок, во всех этих фильмах, актеры ещё не были топовыми.