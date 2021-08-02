Малоизвестные роли топовых актёров

Многие нынешние звёзды кино начинали свой карьерный путь со второплановых ролей чьих-то экранных детей, получая не слишком много времени в кадре и оставаясь в тени своих взрослых коллег. Позже для фанатов уже повзрослевших актёров становится открытием то, что у их кумиров было столько «детских» ролей, да и к тому же не в последних фильмах.

1. Кристиан Бейл в фильме «Остров сокровищ» (1990)