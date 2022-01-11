Из бездомного в миллионера: история успеха Криса Гарднера

Жизнь – удивительная штука. Иногда она поворачивается так, что любой человек лишь присвистнет и скажет, что так бывает только в голливудских фильмах. Рассказываем историю человека, который смог добиться небывалых высот, несмотря ни на что.
Крис Гарднер родился в городе Милуоки в штате Висконсин в 1954 году. Своего отца он не знал, но у матери был сожитель. И не сказать, что в этом случае он смог заменить мальчику настоящего папу. Отчим много пил, бил и его, и мать. Да и сама мама с завидной регулярностью попадала в тюрьму, поэтому Крис стал частым гостем приютов.
Однажды мать не выдержала постоянных издевательств, и решила спалить дом, в котором в тот момент спал отчим Криса. Тогда она попала в тюрьму за покушение на убийство. Правда, был и смягчающий фактор: женщина поступила так в состоянии аффекта.
Но несмотря на все трудности, мать все же любила своего сына. Она стала для него первым источником вдохновения. Сам Крис вспоминал, что она всегда заставляла его верить в себя.
"У меня одна из тех старомодных мамочек, которые каждый день повторяют: "Сынок, ты можешь достичь чего угодно и быть тем, кем захочешь".
Любимой же фразой у мамы были слова: «Рассчитывай только на себя. Кавалерия не придет».
Но несмотря на веру в себя и свои силы, юность у Криса была тяжелой. Его жизнь до окончания школы была наполнена наркотиками и алкоголем. А после школы, так и не сумев пробиться в колледж, Крис пошел служить в армию. Для этого 17-летнему пареньку пришлось подделать документы.
В армии он пробыл до 20 лет, и после нее переехал в Сан-Франциско. Там, в том самом городе в стиле диско (вовсю бушевали 70-е) он устроился работать в местную больницу. Занимался он вещами, которые, на первый взгляд, покажутся далекими от медицины: Крис занимался поставками медицинского оборудования. То есть, по сути своей, был коммивояжером. Зарплата там была относительно невысокой (всего 8 тысяч долларов в месяц), но, как казалось тогда, стабильной.
Ко всему прочему, Крис был очень умен. Он работал не покладая рук, и к 22-м годам уже успел выпустить ряд научных статей о медицине. Но доктором было стать не суждено: техника двигается вперед, и в скором времени врачи могут остаться без работы, подумал он тогда.
В 23 года он женится на учительнице математики. Уже через четыре года у Криса рождается сын Кристоффер Джарред, но от другой женщины. Конечно, жена знала об этом факте, и с Крисом они разошлись. Тогда Гарднер остался со своей девушкой, матерью сына.
На 8 тысяч долларов в год фактически нормальной жизни для семьи в США не построишь. В том же 1981 году Крис впервые встречается с биржевым маклером Бобом Бриджесом. И эта встреча стала поворотной в жизни молодого человека.
Боб был хорошо одет и у него была отличная машина – красная Феррари. Крис решил поинтересоваться, кем работает этот человек, и с тех пор понял, как он хочет зарабатывать на жизнь. Но были и проблемы: никакого образования и никаких связей. Да и представлений о том, как работает биржа, тоже не было. Кроме того, Крис был еще и обременен возрастом, отсутствием накоплений и маленьким ребенком.
Но Боб рассказал ему, что сейчас в его фирме идет набор на стажировку. Тогда наш герой понял, что вот он – шанс всей его жизни. В последующие месяцы он снизил нагрузку на основной работе настолько, насколько это возможно. На встречи и семинары для обучения он приезжал постоянно с опозданиями и в последний момент, и в какой-то момент у него оказалось одних только парковочных штрафов на 1200 долларов.
Боб Бриджес стал для Криса путеводной звездой в мире финансов. Он познакомил его с представителями финансовых фирм. Девушка Криса не поддержала его в начинаниях: сына она забрала, и уехала строить свою жизнь отдельно.
В какой-то момент из-за того, что финансов у него не было, его заключили под стражу в тюрьму из-за тех самых 1200 долларов. И это – прямо перед собеседованием в ту самую компанию, куда он так стремился. Правда, на решающую встречу он все же успел. Пришел он на нее прямиком из тюрьмы.
Представьте себе человека, который несколько дней провел в условиях, в которых нереально было по-человечески помыться или переодеться. И вот этот человек идет на собеседование. Но интервьюеры все же оценили стремления и потенциал мужчины, и на работу его взяли.
Казалось бы, что теперь может пойти не так? Желанная должность получена, вот-вот начнется работа. Но Боба, его знакомого, внезапно увольняют. Но и тогда он не сдался, и решил, что нужно трудиться усерднее. Крис нашел другую стажировку, прошел собеседование, и попал в новую фирму.
Правда, оказалось, что эта работа, которая займет полгода, никак не оплачивается. В этот же момент девушка привезла ему сына, так как больше не могла за ним ухаживать. Но как быть в ситуации, когда чтобы прокормить ребенка, нужно работать? Крис не сдался и не ушел со стажировки.
Там он делал в день по 200 звонков (в то время, когда обычные стажеры делают максимум 30). А вечерами они с сыном перебивались различными местами для ночлега: церкви, аэровокзалы, залы ожидания. Днем мальчик был на попечении благотворительных организаций.
Часто вопрос того, как прожить, стоял настолько остро, что приходилось выбирать: съесть обед или оплатить ночь в мотеле: доход был лишь 300 долларов в месяц. И в тот же момент Крис начал готовиться к экзамену на должность брокера.
В 1982 году он блестяще сдает экзамен, и занимает ту самую должность, о которой мечтал. Тем временем, на должность брокера в его фирме претендовали 30 человек. Но в следующие пять лет судьба Криса сделала крутое пике, и он стал успешным фондовым брокером.
А по истечению пяти лет он основывает свою собственную брокерскую фирму Gardner Rich & Co в Чикаго. Фирма была очень небольшой: начальный капитал составлял всего 10 тысяч долларов, в офисе был только стол. Занимались привычным делом: продавали акции, работали с ценными бумагами и долговыми обязательствами. Но уже через четыре года фирма совершает первую миллионную сделку, а через 10 лет становится компанией с мировым именем.
В 2006 году Крис Гарднер продает свое детище за несколько десятков миллионов долларов. Но и после этого не останавливается, а основывает компанию Christopher Gardner International Holdings.
В тот же год выходит художественный фильм, основанный на его автобиографии «В погоне за счастьем». Главную роль в ленте играет Уилл Смит, а роль Криса-младшего – сын Смита Джейден. Сам Кристофер сыграл небольшую роль в ленте: в конце фильма герои идут по улице, и в какой-то момент мимо них проходит чернокожий мужчина.
Сейчас Кристофер занимается тем, что гастролирует с лекциями по США и другим странам. Гарднер уверен, что любой человек, каким бы ни было его прошлое, может кардинально изменить свою жизнь. И его пример – тому прямое доказательство.
Источник:
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