Из бездомного в миллионера: история успеха Криса Гарднера

Однажды мать не выдержала постоянных издевательств, и решила спалить дом, в котором в тот момент спал отчим Криса. Тогда она попала в тюрьму за покушение на убийство. Правда, был и смягчающий фактор: женщина поступила так в состоянии аффекта.

Но несмотря на все трудности, мать все же любила своего сына. Она стала для него первым источником вдохновения. Сам Крис вспоминал, что она всегда заставляла его верить в себя.

"У меня одна из тех старомодных мамочек, которые каждый день повторяют: "Сынок, ты можешь достичь чего угодно и быть тем, кем захочешь".

Любимой же фразой у мамы были слова: «Рассчитывай только на себя. Кавалерия не придет».

Но несмотря на веру в себя и свои силы, юность у Криса была тяжелой. Его жизнь до окончания школы была наполнена наркотиками и алкоголем. А после школы, так и не сумев пробиться в колледж, Крис пошел служить в армию. Для этого 17-летнему пареньку пришлось подделать документы.