FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4307 постов • 995 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Великий детектив: чего вы могли не знать о Шерлоке Холмсе

Великий детектив: чего вы могли не знать о Шерлоке Холмсе (31 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 15:48
Сообщество : Факты
Метки: Ватсон   интересно   кино   книги   конан дойл   фильмы   шерлок холмс   экранизации   
1175
31
1

6 января у величайшего сыщика Шерлока Холмса был день рождения. Это, конечно, не точно, но на это указывали все косвенные улики. Этот день выбрали дедуктивным методом. Рассказываем, что еще интересного вы могли не знать о сыщике и его приключениях.

Фраза «Элементарно, Ватсон» ни разу не произносилась Холмсом на страницах романа. Она впервые прозвучала в первой звуковой экранизации.

 

Приключения Холмса до сих пор являются самым экранизируемым литературным произведением в истории.

В разное время Холмса играли Кристофер Ли, Роджер Мур, Майкл Кейн и Питер Кашинг, прославившийся в немых хоррорах и вполне звуковых «Звездных войнах». В одной из радиопостановок Холмса изображал Орсон Уэллс.

 

Охотничье кепи, которое прочно закрепилось как часть образа Холмса, не упоминалось ни в одной книге Конан-Дойля. Впервые оно появилось в иллюстрациях изданий Сиднея Пэджета, чтобы показать, что Шерлок – очень эксцентричная персона.

Ведь плащ с пелериной, который Холмс носит в большинстве экранизаций, на самом деле предназначался для загородных прогулок. Это как в наши дни ходить на деловые встречи в лыжном комбинезоне.

Именно Сидней Пэджет является первым создателем визуального образа Шерлока Холмса.

 

Холмс снимал дом на Бейкер-стрит, хотя Ватсон в одном рассказе говорил, что «на деньги, выплаченные за аренду, его давно можно было купить». Можно сказать, он близок многим россиянам.

 

Устав от героя, Конан-Дойль убил его в «Последнем деле Холмса» (1883), чтобы освободить себе время для написания исторических романов. Но после восьми лет непрекращавшейся истерики читающей публики по всему миру Холмса пришлось вернуть в «Собаке Баскервилей» (1901).

Конан-Дойль считал свои книги о Холмсе необязательными безделушками и был уверен, что прославится как автор исторических романов.

Есть версия, что продолжить цикл о Холмсе Конан-Дойля убедил лично король Англии.

 

Точный адрес Шерлока Холмса – Лондон, Бейкер-стрит, дом 221б. Правда, во времена сэра Артура Конан-Дойля дома с таким адресом не успели построить – улица заканчивалась на доме под номером 100. Сейчас дом с таким адресом есть, и там работает музей Шерлока Холмса.

На несуществующий адрес «Бейкер-стрит, 221б, Шерлоку Холмсу» по сей день приходят тысячи писем. Местное почтовое отделение сразу переправляет их в музей. Там, к слову, звучит музыка Владимира Дашкевича из советских «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

 

В 1902 году Конан-Дойля посвятили в рыцари. Причем не за литературные заслуги, а за службу военным врачом в годы Англо-бурской войны.

 

Доктор Хаус – тоже своего рода Шерлок Холмс. Во всяком случае, продюсеры сериала не раз признавались, что построили образ доктора на основе персонажа сыщика.

 

Во всех произведениях Холмс и Ватсон используют огнестрельное оружие только семь раз.

 

Холмс всегда брал фиксированную плату за свои услуги детектива. Кроме тех случаев, когда не брал ее вовсе.

 

По Конан-Дойлю, Холмс время от времени внутривенно принимает семипроцентный раствор кокаина и морфий, но не очень приветствует опий. То есть Шерлок – самый настоящий наркоман с пристрастиями.

 

Среди родни у Шерлока Холмса упоминается лишь брат Майкрофт Холмс. Появляется герой лишь в трех романах, работает в британском МИДе.

 

В 2002 году знаменитого сыщика приняли в почетные члены Королевского общества химиков. Никто из вымышленных персонажей не удостаивался такой чести.

 

Самый многочисленный официальный фан-клуб Sherlock Holmes Society открылся в 1934 году и с перерывами функционирует по сей день.

 

Холмс не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, уверяя, что это нерелевантная для его работы информация.

По первому впечатлению доктора Ватсона, у Холмса нет никаких знаний о литературе и философии. Однако позже Холмс достаточно часто цитирует и перефразирует отрывки из литературных произведений. При этом он не ограничивается английскими писателями и поэтами, а цитирует Гёте, Сенеку, дневник Генри Торо и даже письмо Флобера к Жорж Санд. Что касается чаще всего цитируемого Шекспира, то русские переводчики просто не заметили многие не взятые в кавычки цитаты, настолько точно они входят в ткань повествования. Эрудицию Холмса в литературе подчёркивает его активное цитирование Библии. Да и сам он написал монографию о композиторе эпохи Возрождения.

 

Корней Чуковский, редактировавший большинство канонических русских переводов произведений о Холмсе, отзывался о них как о «полубездарной пустяковине». А Бернард Шоу называл Холмса «наркоманом, не имеющим ни одной положительной черты характера».

 

После того, как романы Конан-Дойля увидели свет, дедуктивный метод начали применять повсеместно, в полиции стран всего мира.

 

В комиксе Алана Мура «Лига экстра­ординарных джентльменов» главный злодей — профессор Мориарти, но протагонистом вместо Холмса работает Алан Квотермейн.

 

Чаще всех Холмса играл британский актер Айли Норвуд: на его счету 47 фильмов. Все они, правда, немые и были сняты в 20-е годы прош­лого века.

 

В рассказе Бориса Акунина «Узница башни» (сборник «Нефритовые четки») Эраст Фандорин и Шерлок Холмс совместно расследуют преступление.

 

Всего Конан-Дойль написал 4 повести и 56 рассказов о Холмсе.

 

В советской холмсиане герой Василия Ливанова ни словом не упоминает о наркотиках и, естественно, не употребляет их. В остальном сериал считается одной из наиболее близких к оригинальному тексту экранизаций.

 

В 2006 году Василий Ливанов получил орден Британской империи за создание экранного образа Шерлока Холмса.

 

Холмс разработал собственную систему классификации и хранения газетных сообщений, рукописей и досье. После смерти своего друга Ватсон писал, что мог легко найти материалы по интересующей его персоне. Проблема была в том, что составление подобного архива требовало времени, и обычно он приводился в более или менее приемлемый порядок только после генеральной уборки в доме. В остальное время и комната Холмса, и их общая с Ватсоном гостиная были завалены не разобранными бумагами, лежавшими в полном беспорядке.

 

Мультипликационный Холмс в российском рекламном ролике Red Bull озвучен Ливановым.

 

Своим любимым текстом про суперсыщика Конан-Дойль неизменно называл «Пеструю ленту».

 

Если судить по каноническим текстам, Ватсон трижды был женат, но так и остался бездетным.

Для викторианский Англии, где в семьях было по 6—8 детей, это нонсенс. Серьезные литературоведы считают, что доктор страдал бесплодием. Впрочем, дети Ватсона могли умереть при рождении: до начала XX века акушерства как такового в Анг­лии не существовало.

 

У Холмса было не менее полудюжины домашних халатов. Известны цвета трех из них: светло-серый, темно-серый и фиолетовый.

 

В 1983 году в лондонском Cambridge Theatre состоялась премьера мюзикла «Шерлок Холмс». Зрелище было таким диким, что постановку отменили после первого же спектакля.

 

В момент наивысшей популярности книг о Холмсе в Лондоне случился бум частных детективных бюро: новые открывались каждую неделю.

 

В начале XX века криминальная полиция Египта ввела произведения Конан-Дойля в обязательную программу экзамена для следователей.

 

Интерьер дома на Бейкер-стрит в фильме Гая Ричи позаимствован из «Гарри Поттера». Точнее, из жилища Сириуса Блэка.

 

Холмс был запечатлен на почтовых марках Никарагуа, Сан-Марино, Великобритании, Канады и ЮАР.

 

Холмс — холостяк и самопровозглашенный женоненавистник. Что-то похожее на флирт у него было только со злодейкой Ирэн Адлер в рассказе «Скандал в Богемии».

 

В разное время повести и рассказы о Холмсе писали сын Конан-Дойля Адриан, Нил Гейман, Марк Твен, Стивен Кинг и президент США Франклин Рузвельт. Первый детектив, основанный на дедуктивном методе расследования, написал Эдгар По — рассказ «Убийство на улице Морг».

 

В неканонических романах Холмс противостоял Джеку Потрошителю, французскому супервору Арсену Люпену, графу Дракуле и Ктулху.

 

В 1953 году в Лондоне не без успеха прошел балет о Шерлоке Холмсе под названием «Великий детектив».

 

В «Приключениях в пустом доме» Холмс уверяет, что владеет приемами японской борьбы барицу — абсолютно вымышленной (в отличие от японской борьбы бартицу).

 

Во всех канонических повестях и рассказах повествование ведется от лица Ватсона. Только в двух — от лица Холмса. Еще два рассказа написаны от третьего лица.

 

Конан-Дойль сознательно умалчивал о юности Холмса, поэтому спродюсированный Спилбергом фильм «Молодой Шерлок Холмс» (1985) в определенных кругах считается еретическим.

«Молодой Шерлок Холмс» (1985) был первым фильмом с персонажем, полностью созданным компьютером, — ожившими рыцарскими доспехами.

 

В 1964 году книги о Холмсе занимали вторую позицию в списке всемирных бестселлеров. На первом, как обычно, была Библия.

 

Настоящий сэр Гарри Баскервиль обиделся на соответствующий роман и даже утверждал, что на самом деле его написал не Конан-Дойль, а его друг Флетчер Робинсон.

 

В 1916 году Конан-Дойль водил Корнея Чуковского и Алексея Толстого, приехавших в Лондон, на экскурсию по холмсовским местам.

 

К услугам Холмса, судя по книгам, прибегали правительство Франции и королевские дома Скандинавии.

 

Всего существует около 800 радио­постановок о Холмсе, и это только на английском языке.

 

Холмс (точнее, его пародийная копия Шерлок Хемлок) — сквозной персонаж детской передачи «Улица Сезам».

 

Конан-Дойль изначально предполагал, что вместо Ватсона таланты Холмса будут оттенять два туповатых, но энергичных молодых констебля — Сэндифер и Филипп.

 

В одном из выпусков Detective Comics 135-летний детектив позд­равляет Бэтмена с удачно раскрытым преступлением.

 

Конан-Дойль горячо верил в призраков, столоверчение и в другие сверхъестественные вещи. Он сам не раз посещал спиритические сеансы.

 

Есть сведения, что превратить первый рассказ о Холмсе в литературный сериал Конан-Дойля надоумил Оскар Уайльд.

 

Конан-дойлевские тексты о Холмсе переведены на 76 языков мира.

 

Конан-Дойль сначала придумывал разгадку, а уже потом накручивал вокруг нее преступление, то есть использовал индуктивный метод.

 

Первую экранизацию выпустила в 1900 году компания American Edison. Фильм длился меньше минуты, до наших дней он не дошел.

 

Существует 14 компьютерных и две настольные игры про Шерлока Холмса.

 

На создание образа Шерлока Холмса Конан Дойля вдохновил его сослуживец - доктор Джозеф Белл, который работал в королевском госпитале Эдинбурга. Среди прочего, Белл отличался способностью делать тонкие умозаключения из мельчайших наблюдений.

Первую пародию на Холмса написал в 1893 году друг Конан-Дойля Джеймс Барри, автор «Питера Пена». Рассказ назывался совсем несмешно: «Покойный Шерлок Холмс».

 

Считается, что прототипом Мориарти был американский астроном Саймон Ньюкомб — гениальный ученый, разрушивший не одну карьеру своих недоброжелателей. Мориарти фигурирует в мультсериалах «Черный плащ», «Бэтмен» и «Футу­рама».

 

В советских переводах холмсианы было множество неточностей. Например, бренди, который пьют Ватсон и Холмс, в разных версиях назывался то коньяком, то виски, а то и вовсе водкой.

 

Холмс ни разу не фотографирует место преступления, хотя в викторианской Англии это было обычной полицейской практикой.

 

Семья Николая II в последние дни жизни читала «Собаку Баскервилей».

 

Очень большую роль и в жизни Шерлока Холмса, и в сюжетах произведений о нём играет курение. В 60 произведениях о сыщике он выкурил 48 трубок. Две досталось доктору Ватсону, ещё пять выкурили другие персонажи. Никто ничего не курит только в 4 рассказах.

Курит Холмс почти исключительно трубку, и трубок у него очень много. Майкрофт Холмс табак нюхает, а сигары в рассказах курят только убийцы вроде доктора Гримсби Ройлотта из «Пёстрой ленты». Холмс даже написал исследование о 140 сортах табака и их пепле. Дела он оценивает в количестве трубок, которое необходимо выкурить в процессе размышлений. При этом в процессе работы он курит самые дешёвые и крепкие сорта табака. Когда Уильям Джилетт в театре и Бэзил Редбоун в кино стали изображать Холмса курящим длинную изогнутую трубку, курильщики сразу заметили неточность — в длинной трубке табак остывает и очищается, поэтому нет смысла курить крепкие его сорта. Но актёрам было удобно говорить именно с длинной трубкой — она называется «бент» — в зубах. И такая трубка вошла в стандартный антураж сыщика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Ватсон   интересно   кино   книги   конан дойл   фильмы   шерлок холмс   экранизации   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст 42 минуты назад
))Табак хранил в туфле, кажется турецкой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
au3 5 минут назад
"На несуществующий адрес «Бейкер-стрит, 221б, Шерлоку Холмсу» по сей день приходят тысячи писем."

Теперь-то он существует ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−42
Жид 12 минут назад
Старый добрый анекдот
Решил доктор Ватсон отучить Шерлока курить трубку...
Ну и при первом же удачном моменте поковырялся ей у себя в заднице и... положил на место...
Пришёл Холмс... спокойно покурил...
на следующий день Ватсон опять вставил трубку себе в задницу... и подложил Холмсу...
Холмс спокойно курит....
Так продолжалось неделю... две....
Через месяц Холмс так и не бросил курить... А вот Ватсон без трубки уже не мог.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
zloykoyot 20 минут назад
"В комиксе Алана Мура «Лига экстра ординарных джентльменов» главный злодей профессор Мориарти, но протагонистом вместо Холмса работает Алан Квотермейн." Короче Мур не стал заморачиваться с именами персонажей, ведь Алан Квотермейн - главный герой "Копей царя Соломона" Генри Райдера Хаггарда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна 36 минут назад
Из всех Холмсов самый мерзкий - это как я называю, "человек с ватным лицом" - камбертбэтч, или как его там... Ему с таким лицом надо играть или маньяков, или дебилов. Потому что после его Холмса смотреть фильм, а тем более читать Конана Дойля - нормальных людей не потянет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Ссылка www.youtube.com

Англичанин о советском Шерлоке Холмсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
сначала подумал нифигасебе Пегова уже в голливуде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
525
bobobo Час назад
Ходят упорные слухи, что дом в котором жил Холмс принадлежит семье Назарбаева. Борату есть чем гордиться.
https://gordonua.com/news/worldnews/dom-sherloka-holmsa-v-londone-prinadlezhit-seme-nazarbaeva-smi-1526953.html#:~:text=Семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в британской,произведениях Артура Конан-Дойля как дом сыщика Шерлока Холмсаhttps://gordonua.com/news/worldnews/dom-sherloka-holmsa-v-londone-prinadlezhit-seme-nazarbaeva-smi-1526953.html#:~:text=Семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в британской,произведениях Артура Конан-Дойля как дом сыщика Шерлока Холмса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров Кто стал прототипами персонажей Диснея? Кто стал прототипами персонажей Диснея? Сцены из культовых фильмов, которые появились совершенно случайно Сцены из культовых фильмов, которые появились совершенно случайно Места съемок культовых фильмов, ставшие туристическими достопримечательностями Места съемок культовых фильмов, ставшие туристическими достопримечательностями
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13439



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения
2
597
«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения
Набирающие популярность в сообществах
Кого скоро заменят роботы
0
58
Кого скоро заменят роботы
Традиционное рождественское блюдо из Германии
0
21
Традиционное рождественское блюдо из Германии
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Охотники за привидениями: 30 лет спустя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#факты#кино#прикольные#комментарии#сарказм#искусство#люди#смешные#мародеры
#история#Юмор#Россия#беспорядки#новости#Ynews#картинки#наука#на различный вкус
#интересно#фото#полиция#животные#протесты#90-е#космос#Приколы#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться