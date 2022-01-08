Великий детектив: чего вы могли не знать о Шерлоке Холмсе

В разное время Холмса играли Кристофер Ли, Роджер Мур, Майкл Кейн и Питер Кашинг, прославившийся в немых хоррорах и вполне звуковых «Звездных войнах». В одной из радиопостановок Холмса изображал Орсон Уэллс.

Охотничье кепи, которое прочно закрепилось как часть образа Холмса, не упоминалось ни в одной книге Конан-Дойля. Впервые оно появилось в иллюстрациях изданий Сиднея Пэджета, чтобы показать, что Шерлок – очень эксцентричная персона.