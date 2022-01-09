Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне

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Сильвестр Сталлоне - герой боевиков и легенда киноэкрана 1990-х, жизнь которого полна удивительных поворотов, пожалуй, не меньше, чем у его персонажей.
Сталлоне не дали снять сериал о католическом священнике
В 2002 году Сталлоне спродюсировал и выпустил пилотную серию сериала "Преподобный Лефти". Его герой, весьма неортодоксальный католический священник, носил рясу, днем пел песни Фрэнка Синатры, а ночью ловил преступников. Главную роль должен был сыграть Дэнни Нуччи, а среди актеров второго плана называлось имя Виолы Дэвис. Католическая церковь, однако, восприняла пилотную серию в штыки - быть может, поэтому кино так никогда и не было снято.
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Начало его карьеры похоже на начало карьеры его героя Рокки Бальбоа
Проблемы у Сильвестра Сталлоне начались еще при вступлении в этот мир. При его родах врачи использовали щипцы, при этом задев лицевой нерв и частично парализовав его нижнюю часть лица. Эта особенность осталась с ним навсегда. Тем не менее, он усердно работал над тем, чтобы его мечты о кино стали реальностью. При этом воспитание Сталлоне было далеко не идиллическим. В юности он прошел через приемную семью и регулярно подвергался издевательствам. Он мечтал стать сильным и отомстить обидчикам - это желание привело его в культуризм и, в конечном итоге, сделало звездой.
Сталлоне - художник
Уже около полувека артист увлекается живописью. По его словам, на создание полотен его вдохновляет «экспериментальная работа таких художников боевиков, как Джексон Поллак и Виллем де Кунинг».Не так давно ретроспектива его работ состоялась в немецком городе Хагене, она называлась "Магия бытия"..
У Сталлоне все еще живут черепахи, снимавшиеся в "Рокки"
Черепахи Кафф и Линк, снявшиеся вместе со Сталлоне в первом из фильмов о Рокки Бальбоа, все еще живут у артиста, и недавно он в очередной раз продемонстрировал их в соцсетях. Слай вообще дружен с животными. В 1970-х, когда его дела шли неважно, Сталлоне продал за $50 своего бульмастиффа. Как только удача улыбнулась ему, он решил выкупить собаку - но новый владелец заломил ему цену в $3000. Это, однако, не смутило Сталлоне, и он
Сталлоне чуть было не снялся в фантастическом фильме
Киносага о Джоне Рэмбо завершилась пятым фильмом «Последняя кровь» в 2019 году. Однако пятая часть могла выйти на экраны 10 годами раньше. Сценарий фильма «Рэмбо V: Дикая охота» был основан на романе «Охотник» Джеймса Байрона Хаггинса. Книга посвящена генетически модифицированному монстру. В фильме Рэмбо должен был уничтожить его во благо человечества. Сценарий был полностью готов, но в конечном итоге от него отказались, решив, что Рэмбо может побеждать лишь более реалистичных противников.
Сталлоне мечтал о работе с Джеки Чаном
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан были друзьями на протяжении десятилетий. Они давно хотели работать вместе, но подходящий случай никак не мог представиться. Так, Чана не заинтересовала предложенная ему роль злодея Саймона Феникса в «Разрушителе» (1993). Он чувствовал, что это умаляет его статус экранного героя. И когда Сталлоне захотел, чтобы он присоединился к «Неудержимым», Чан снова ему отказал. На этот раз он не хотел делиться славой с несколькими звездами боевиков. Позже они чуть не сыграли вместе в боевике «Экс-Багдад» - но на сей раз от съемок отказался Сталлоне. Фильм все еще продолжает сниматься, но с Джоном Синой в главной роли.
Сталлоне попался в ловушку Шварцнеггера
Сталлоне попал в ловушку, расставленную Арнольдом Шварценеггером в 1990-х годах. Слай услышал, что Арни хочет сыграть в новой комедии под названием «Стой, или моя мамочка будет стрелять!" После этого он приложил массу усилий, чтобы заполучить для себя роль своего постоянного соперника. Проблема была в том, что Шварценеггер подсунул ему плохой сценарий и вовсе не собирался сниматься в этой картине. Когда об этом узнал Сталлоне, было поздно: у него не было другого выбора, кроме как сыграть полицейского, к которому приставала его мать. Рецензии были язвительными. «Он всегда был умным», — сказал Сталлоне об «Австрийском дубе» в 2014 году.
Сталлоне мог сыграть "Человека из стали"
Прежде, чем на роль Супермена был приглашен Кристофер Рив, на нее всерьез рассматривали кандидатуру Сталлоне. Слай мечтал об этом - хотя полеты не были его стихией. Говорят, в детстве он выпрыгнул из окна с зонтиком, но эксперимент окончился неудачно: Слай сломал ключицу. Почему же ему не досталась роль Супермена? Говорят, на его кандидатуру наложил вето великий Брандо, заявив, что Сталлоне скорее похож на римлянина, чем на инопланетянина с Криптона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Слай - живое воплощение мудрости "деньги не пахнут". Начинал как порноактер, потом снимался в дебильных "Роки", потом были еще более дебильные "Рамбо". Зато сейчас у Слая очень много бабла и он знаменитый актер.