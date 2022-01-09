FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5423 поста • 706 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне

Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне (9 фото)

Автор:
09 января 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сильвестр Сталлоне   актеры   биография   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   шоу бизнес   
1378
9
Сильвестр Сталлоне - герой боевиков и легенда киноэкрана 1990-х, жизнь которого полна удивительных поворотов, пожалуй, не меньше, чем у его персонажей.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Сильвестр Сталлоне   актеры   биография   голливуд   звезды   знаменитости   интересно   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Sergey 15 минут назад
Что-то начали повесть не стой карьеры в кино, с которой он начинал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Еще один удивительный факт: Слая на самом деле зовут Сильвестер, а не Сильвестр. И фамилия его на американский лад произносится Сталлон.
Слай - живое воплощение мудрости "деньги не пахнут". Начинал как порноактер, потом снимался в дебильных "Роки", потом были еще более дебильные "Рамбо". Зато сейчас у Слая очень много бабла и он знаменитый актер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так Некоторые актеры усердно готовятся к роли, а некоторые - так Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас Самые сексуальные мужчины мира за последние 30 лет: тогда и сейчас Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе Николас Кейдж - звезда и оригинал Николас Кейдж - звезда и оригинал
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36872



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев
2
492
"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев
Набирающие популярность в сообществах
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
1
48
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
Машина, которая умеет менять цвет
0
2
Машина, которая умеет менять цвет
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#фото#кино#люди#животные#фотографии#полиция#задержание#Приколы#Ynews
#Юмор#факты#картинки#смешные#новости#подборка#90-е#космос#протесты#добрые видео
#интересно#история#комментарии#прикольные#сарказм#Россия#беспорядки#наука#СССР#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться