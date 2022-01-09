Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан были друзьями на протяжении десятилетий. Они давно хотели работать вместе, но подходящий случай никак не мог представиться. Так, Чана не заинтересовала предложенная ему роль злодея Саймона Феникса в «Разрушителе» (1993). Он чувствовал, что это умаляет его статус экранного героя. И когда Сталлоне захотел, чтобы он присоединился к «Неудержимым», Чан снова ему отказал. На этот раз он не хотел делиться славой с несколькими звездами боевиков. Позже они чуть не сыграли вместе в боевике «Экс-Багдад» - но на сей раз от съемок отказался Сталлоне. Фильм все еще продолжает сниматься, но с Джоном Синой в главной роли.