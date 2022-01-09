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Красивые фотографии трансформации природы зимой из разных уголков мира

Красивые фотографии трансформации природы зимой из разных уголков мира (21 фото)

Автор:
09 января 2022 21:43
Метки: зима   красиво   лето   природа   фотографии   
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21
Зима, а вместе с ней пришел и целый ряд сезонных трансформаций.
Листья опали, деревья стоят голые, трава скрыта под снегом, а утки в прудах катаются на коньках вместо того, чтобы плескаться в воде. Сейчас пейзаж едва узнаваем по сравнению с летней картиной, и некоторые места преображаются совсем невероятным образом, что даже трудно сказать, когда они выглядят круче: летом или зимой.
Приятного просмотра!
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Метки: зима   красиво   лето   природа   фотографии   
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