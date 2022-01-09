Красивые фотографии трансформации природы зимой из разных уголков мира

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Зима, а вместе с ней пришел и целый ряд сезонных трансформаций.
Листья опали, деревья стоят голые, трава скрыта под снегом, а утки в прудах катаются на коньках вместо того, чтобы плескаться в воде. Сейчас пейзаж едва узнаваем по сравнению с летней картиной, и некоторые места преображаются совсем невероятным образом, что даже трудно сказать, когда они выглядят круче: летом или зимой.
Приятного просмотра!
Листья опали, деревья стоят голые, трава скрыта под снегом, а утки в прудах катаются на коньках вместо того, чтобы плескаться в воде. Сейчас пейзаж едва узнаваем по сравнению с летней картиной, и некоторые места преображаются совсем невероятным образом, что даже трудно сказать, когда они выглядят круче: летом или зимой.
Приятного просмотра!
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Метки: зима красиво лето природа фотографии
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