Красивые фотографии трансформации природы зимой из разных уголков мира

Зима, а вместе с ней пришел и целый ряд сезонных трансформаций.

Листья опали, деревья стоят голые, трава скрыта под снегом, а утки в прудах катаются на коньках вместо того, чтобы плескаться в воде. Сейчас пейзаж едва узнаваем по сравнению с летней картиной, и некоторые места преображаются совсем невероятным образом, что даже трудно сказать, когда они выглядят круче: летом или зимой.

Приятного просмотра!

1. Озеро Блед, Словения. 0 Reinhold Samonigg , Ales Krivec

2. Маяк Святого Джозефа, Мичиган, США 0 Kevin Povenz , John Mccormick

×

×

3. Хамней, Норвегия 0 Jacek Kadaj , Vadim Balakin

4. Храм Натадера, Комацу, Япония 0 Pale Blue , Anderson Sato

5. Озеро Ванака, Новая Зеландия 0 Karen Plimmer , Terry Chuang

6. Деревня Сиракава-Го, Япония 0 663highland , Agustin Rafael Reyes

7. Национальный парк Йосемити, Калифорния, США 0 Spondylolithesis , land_of_ice

8. Зимний сад, Центральный парк, Нью-Йорк, США 0 Trish Mayo , Shawn Grenninger

9. Виадук Ландвассер, Швейцария 0 Eigenes Bild , Hotspot Media

10. Вильнюс, Литва 0 Antanas Kairys , Laimonas Ciūnys

11. Йоханнопарк, Лейпциг, Германия 0 PK , muhammedkurtoglu

12. Бассейн Киркьюфелл, Исландия 0 Bin Sultan , Ivan Pedretti

13. Гора Радхост, Чехия 0 Anwar Berech

14. Замок Нойшванштайн, Германия 0 Michael Boehmlaender , Achim Thomae

15. Рейне, Норвегия 0 jpgentilini , Felix Roser

16. Деревня Гальштат, Австрия 0 Nick Csakany , Pierre

17. Водопад Скогафосс, Исландия 0 Christopher Shepherd , Tiffany Nguyen

18. Рейкьявик, Исландия 0 Marco Bellucci , Thomas Mitchell

19. Замок Бран, Румыния 0

20. Церковь Доброго Пастыря, Озеро Текапо, Новая Зеландия 0 Michael Cockerill , Danskie Dijamco