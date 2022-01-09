Отель в Подмосковье предоставил бесплатные номера и еду для казахстанцев, которые пока не могут улететь на родину

Все-таки что ни говори, а добросердечие у россиян никуда не делось. Группа туристов из Казахстана застряла в Москве, и по известным причинам пока не может улететь на родину. Но пропасть им не дали. А все потому что россияне в беде не бросают. В отличие от.
Группа казахских туристов, прилетевших на новогодние каникулы в Москву, столкнулась с невозможностью улететь назад на родину. Жительница Караганды Сая Тулюваева надеялась вернуться домой 5 января, однако из-за беспорядков в Казахстане воздушные границы были временно закрыты. Об отмене своего рейса Тулюваева вместе с другими пассажирами узнали, когда уже прошли таможню и ждали посадку.
Туристы признались, что тогда растерялись. Денег оставалось в обрез, а мобильные банки Казахстана перестали работать, поэтому средства на счетах оказались недоступны. Руководство подмосковного отеля, куда группа заехала на ночлег, решило помочь казахстанским туристам и разместило их бесплатно. Более того, людям предложили трехразовое питание.
Интересно, что в подобной ситуации туристов, которые должны были вылететь в Россию из Казахстана, никто не кормил, да и обращение было, прямо скажем, не столь радушным.
Впрочем, кто старое помянет....
Источник:
- "Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина
- Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января
- Полный жаппай тэртипсиздик, или Последние дни мародеров в Казахстане
- "Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев
- Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации
Понравилось21
Только не понятно, почему в своё посольство не обратились. Или там всем нарать - не удивлюсь.
помогать - сколько угодно можно, независимо от национальности (да и владельцами гостиницы могут быть легко сами казахи, ничего такого в этом нет).
но вот прямо трагедии в том, чтобы задержаться в мирном государстве - не вижу. другое дело - задержка в государстве где орудуют бандосы.
Ну и за помощь казахам затрявшим большое спасибо. Это действительно не всем дано смоч.
Хотя знаю русских, что из Москвы в Алмату переехали..
Хотя у меня общение с казахами, правда россиянами, сугубо положительное. На Алтае в 2004 году очень помогли, мы думали это алтайцы, они обиделись , сказали что казахи они..Бесплатно помогли нам в вызволении ГАЗ 66, что намертво засел.