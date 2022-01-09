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Отель в Подмосковье предоставил бесплатные номера и еду для казахстанцев, которые пока не могут улететь на родину

Отель в Подмосковье предоставил бесплатные номера и еду для казахстанцев, которые пока не могут улететь на родину (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Казахстан   Подмосковье   бесплатные номера   взаимопощь   отель   политика   туристы   
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Все-таки что ни говори, а добросердечие у россиян никуда не делось. Группа туристов из Казахстана застряла в Москве, и по известным причинам пока не может улететь на родину. Но пропасть им не дали. А все потому что россияне в беде не бросают. В отличие от.

Группа казахских туристов, прилетевших на новогодние каникулы в Москву, столкнулась с невозможностью улететь назад на родину. Жительница Караганды Сая Тулюваева надеялась вернуться домой 5 января, однако из-за беспорядков в Казахстане воздушные границы были временно закрыты. Об отмене своего рейса Тулюваева вместе с другими пассажирами узнали, когда уже прошли таможню и ждали посадку.


Туристы признались, что тогда растерялись. Денег оставалось в обрез, а мобильные банки Казахстана перестали работать, поэтому средства на счетах оказались недоступны. Руководство подмосковного отеля, куда группа заехала на ночлег, решило помочь казахстанским туристам и разместило их бесплатно. Более того, людям предложили трехразовое питание.



Интересно, что в подобной ситуации туристов, которые должны были вылететь в Россию из Казахстана, никто не кормил, да и обращение было, прямо скажем, не столь радушным.


Впрочем, кто старое помянет....

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Метки: Ynews   Казахстан   Подмосковье   бесплатные номера   взаимопощь   отель   политика   туристы   
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4k
Vladimir 40 минут назад
Куда делась казахская диаспора, вместе со своим председателем? Или кричать об оккупации Россией это одно, а помогать землякам это совсем другое?
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87
Сигизмунд Лазаревич Полминуты назад
зачем им отель? место на стройке самое то
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1k
vijilante Минуту назад
Это называется:"Нам не в падлу".
Только не понятно, почему в своё посольство не обратились. Или там всем нарать - не удивлюсь.
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1k
Mikhail 11 минут назад
так в россии вроде же нет беспорядков, интернет, телефоны работают, можно обратиться в консульство Казахстана.
помогать - сколько угодно можно, независимо от национальности (да и владельцами гостиницы могут быть легко сами казахи, ничего такого в этом нет).
но вот прямо трагедии в том, чтобы задержаться в мирном государстве - не вижу. другое дело - задержка в государстве где орудуют бандосы.
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14k
куджо 11 минут назад
Сотрудники аэропорта в Казахстане реально герои в который раз убеждаюсь, а могли бы в ужасе разбежаться... Или сдать всех и вся.
Ну и за помощь казахам затрявшим большое спасибо. Это действительно не всем дано смоч.
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1k
Гур Полчаса назад
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26k
Батончик с маком 37 минут назад
Я бы казахам и кусок говна не дал. В начале 90-х у нас в школе учились беженцы из этого дурдома. Да и вообще гнилая нация. Вот например, я не знаю чтоб у нас были районы в которых гнобят казахов. Но зато знаю одну деревню, настоящий аул примерно 80 км от Омска, в котором русским лучше не появляться. Эти обезьяны муслимские хуже кавказоидов.
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1k
Павел Астахов 40 минут назад
Вспомните, как к русским относились те, для кого они построили государства, подарили земли, школы, больницы, научили писать-читать после распада Союза.... вот такие "благодарные"...
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5k
Денис Колосов Час назад
Ну у нас тут нет беспорядков, там же, как я понимаю дурдом. Да и не любят там русских, те кто пережил конец 80ых начало 90ых в Казахстане, не дадут соврать..
Хотя знаю русских, что из Москвы в Алмату переехали..
Хотя у меня общение с казахами, правда россиянами, сугубо положительное. На Алтае в 2004 году очень помогли, мы думали это алтайцы, они обиделись , сказали что казахи они..Бесплатно помогли нам в вызволении ГАЗ 66, что намертво засел.
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