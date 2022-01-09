Отель в Подмосковье предоставил бесплатные номера и еду для казахстанцев, которые пока не могут улететь на родину

Группа казахских туристов, прилетевших на новогодние каникулы в Москву, столкнулась с невозможностью улететь назад на родину. Жительница Караганды Сая Тулюваева надеялась вернуться домой 5 января, однако из-за беспорядков в Казахстане воздушные границы были временно закрыты. Об отмене своего рейса Тулюваева вместе с другими пассажирами узнали, когда уже прошли таможню и ждали посадку.





Туристы признались, что тогда растерялись. Денег оставалось в обрез, а мобильные банки Казахстана перестали работать, поэтому средства на счетах оказались недоступны. Руководство подмосковного отеля, куда группа заехала на ночлег, решило помочь казахстанским туристам и разместило их бесплатно. Более того, людям предложили трехразовое питание.



