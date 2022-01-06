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"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев

"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев (4 фото)

Автор:
06 января 2022 21:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Джамалов   Казахстан   миротворцы   митинг   мнения   мятеж   политика   реакция соцсетей   
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Известно, что после пяти дней мятежей в Казахстан были направлены миротворческие силы. Далеко не все жители страны восприняли это решение стран ОДКБ с воодушевлением.

Президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов в интервью радио "Говорит Москва" назвал вмешательство России "натуральной оккупацией" и пообещал, что казахи поднимутся на защиту своей страны при появлении военного контингента из других стран.


«Это натуральная оккупация. Если придадут ей характер, что появились, якобы защищая русских, это будет кошмар. Казахстану такой «русский мир» не надо и вмешательство граждане страны воспримут как агрессию», - сообщил Джамалов. К сожалению, интервью было спешно удалено, однако на него ссылается ряд СМИ.


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По мнению Джамалова,"приход миротворцев интересен только президенту Казахстана, но не простым казахам. Более того, в таких негативных проявлениях последних событий в стране, как мародерство, Джамалов видит "руку Москвы".


Похоже, мнение президента фонда относительно вмешательства России разделяют и некоторые казахи.



Между тем, силовики в Алматы освободили бывшую резиденцию президента, и теперь все здания госорганов в городе теперь контролируют власти. По крайней мере, об этом сообщают СМИ, ссылаясь на авторитетные казахстанские источники.

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Метки: Джамалов   Казахстан   миротворцы   митинг   мнения   мятеж   политика   реакция соцсетей   
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15k
Alex ASK Час назад
Ну так отправьте эту обезьяну узкоглазую на родину режим шатать. Хуле он в Москве то сидит?
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1k
Mikhail Минуту назад
"выдуманный договор ОДКБ"... збс.
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123
zz 2 минуты назад
И диаспоры все нахер, а уж их руководителей враждебного стада тем более. Хочешь- живи, работай, приняв образ жизни или пошел нахер. "...и вмешательство граждане страны воспримут как агрессию... если такие 3,14 ..ры возглавляющие диаспору не будут орать из всех каналов и всего инета, то у простых людей такой мысли не возникнет.
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6k
semsi 4 минуты назад
Ищите кому это выгодно, кто с кем баблом не поделился, а народ для их это расходный материал. Мутанты будут свои деньги отрабатывать и народ мутить.
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1k
Павел Коваленко 5 минут назад
вот пускай и валит в родные степи вместе со своей диаспорой,а то сидит мягко на жопе в москве и еще квакает-урод!
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36k
Netyn 7 минут назад
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15k
Михаил Гривин 8 минут назад
Фигассе... я бы еще понял, если б казахская диаспора в Канаде возмутилась. Но в Москве?!!
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1k
Дмитрий 9 минут назад
Первое: никакие вы н.и.х.у.я не мирные демонстранты. Мирные демонстранты из автоматов не стреляют, магазины не грабят и здания не жгут. Не надо п.и.з.д.е.т.ь.
Второе: нам не нужна гражданская война на границах России. Если ради этого надо пристрелить пару мародёров, а остальным надавать по ушам палками- так и сделаем.
Третье: вместе с десантниками надо отправить туда и казахскую диаспору. Вот уж кто нам тут в России точно не нужен..
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63k
физраствор. 9 минут назад
Баловство это все. Эти республики живут по законам средних веков , забрать Казахстан и все тут.
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4k
Эрик 15 минут назад
Ушлепок приютил он мля, скажи спасибо что тебя в дом из юрты русские переселили.
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951
курильщик 17 минут назад
Понятное дело, по их плану америкосы должны туда пару авианосцев подогнать, тогда этот индивид и ему подобные радовались бы "кипятком" ... а тут опаньки накладочка вышла ))
Правильно тут товарищ подметил, выкинуть этого персонажа к себе на родину, пусть там пофилосовствует, а то сидит в тепле, сытый, в достатке, а главное в РОССИИ !!!
Ох..ли однако
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4k
mtonaka 17 минут назад
Вот ведь ублюдок!
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108k
Москвичка 17 минут назад
Ну а чё к нам, "оккупантам" то припёрлись? Сидели б у себя в свободных степях, в юртах, кизики собирали б, чаек пили. Н@х, к нам переться??
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2k
Ослик Иа на позитиве 17 минут назад
Человек на видео - никакого отношения к президенту фонда казахской диаспоры Полату Джамалову не имеет. На видео выступает казах, живущий в Казахстане и участвующий в событиях непосредственно.
Это его мнение.
Это не мнение всех казахов...
Комментаторы, не разобравшись, поливают дерьмом и награждают нелестными эпитетами всех подряд... И президента фонда и выступающего по-видео и вообще всех казахов.
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342
zodiak 19 минут назад
Слава КАзахам смерть П...ну суке
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1k
Алксандр Шевченко 21 минуту назад
Пусть едет в Казахстан и там б#ять умничать попробует. Хотя я против отправки наших солдат.
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12
Dmitry 21 минуту назад
Чемодан => верблюд => степь.
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990
Irena Ignatjevna 23 минуты назад
Россия АПРИОРИ ни в одной из бывших 14-ти республик не может быть оккупантом. Все эти земли исторически российские. Во всех этих землях, что политы потом и кровью русского труженика и солдата, живёт русскоязычное население, которое всегда считало и считает Россию частью своей Большой Родины. Российская армия может быть только освободительницей или гарантом того, что местные нацисты-националисты не будут издеваться над русскоговорящим населением. Бредни насчёт того, что "коренное" население обидится и обозлится на русских и Россию из-за ввода войск - полнейшая чушь. Как раз оставшиеся без защиты центральных советских властей, а потом и России по всем окраинам русские и настрадались от того, что их напрямую выгоняли, отбирали движимое и недвижимое имущество, от языковых инспекций, безгражданства, запретов на профессии, прямых оскорблений от официальных лиц и прочего, прочего. России давно уже пора основательно вмешиваться туда, где она по историческому праву имеет абсолютные основания. Истина в последней инстанции.
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4k
magic32 23 минуты назад
Комментарий к фото
А сам Полат Джамалов не собирается на родину? Может пора всяким диаспорам домой уже?
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4k
Димыч Полчаса назад
Напомните этому товарищу, где аэропорт, чтобы он летел СВОЮ Родину защищать от оккупантов ТУДА.
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39k
Alex Полчаса назад
Ну и пусть валит отсюда.
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