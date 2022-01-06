"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев

Известно, что после пяти дней мятежей в Казахстан были направлены миротворческие силы. Далеко не все жители страны восприняли это решение стран ОДКБ с воодушевлением.
Президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов в интервью радио "Говорит Москва" назвал вмешательство России "натуральной оккупацией" и пообещал, что казахи поднимутся на защиту своей страны при появлении военного контингента из других стран.
«Это натуральная оккупация. Если придадут ей характер, что появились, якобы защищая русских, это будет кошмар. Казахстану такой «русский мир» не надо и вмешательство граждане страны воспримут как агрессию», - сообщил Джамалов. К сожалению, интервью было спешно удалено, однако на него ссылается ряд СМИ.
По мнению Джамалова,"приход миротворцев интересен только президенту Казахстана, но не простым казахам. Более того, в таких негативных проявлениях последних событий в стране, как мародерство, Джамалов видит "руку Москвы".
Похоже, мнение президента фонда относительно вмешательства России разделяют и некоторые казахи.
За час до объявления о введении войск.— Алексей Барич (@WingedByLiberty) January 6, 2022
Паттерн "слушай наоборот" меня никогда не подводил. https://t.co/kLw2F8wgAt
Между тем, силовики в Алматы освободили бывшую резиденцию президента, и теперь все здания госорганов в городе теперь контролируют власти. По крайней мере, об этом сообщают СМИ, ссылаясь на авторитетные казахстанские источники.
Источник:
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Второе: нам не нужна гражданская война на границах России. Если ради этого надо пристрелить пару мародёров, а остальным надавать по ушам палками- так и сделаем.
Третье: вместе с десантниками надо отправить туда и казахскую диаспору. Вот уж кто нам тут в России точно не нужен..
Иначе можно получить очередной обезъянник...
Есть разница.
Правильно тут товарищ подметил, выкинуть этого персонажа к себе на родину, пусть там пофилосовствует, а то сидит в тепле, сытый, в достатке, а главное в РОССИИ !!!
Ох..ли однако
Это его мнение.
Это не мнение всех казахов...
Комментаторы, не разобравшись, поливают дерьмом и награждают нелестными эпитетами всех подряд... И президента фонда и выступающего по-видео и вообще всех казахов.