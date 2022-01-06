"Натуральная оккупация": глава казахской диаспоры в России отреагировал на миротворцев

Президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов в интервью радио "Говорит Москва" назвал вмешательство России "натуральной оккупацией" и пообещал, что казахи поднимутся на защиту своей страны при появлении военного контингента из других стран.

«Это натуральная оккупация. Если придадут ей характер, что появились, якобы защищая русских, это будет кошмар. Казахстану такой «русский мир» не надо и вмешательство граждане страны воспримут как агрессию», - сообщил Джамалов. К сожалению, интервью было спешно удалено, однако на него ссылается ряд СМИ.