Полный жаппай тэртипсиздик, или Последние дни мародеров в Казахстане

О том, что сейчас происходит в Казахстане, повторять не приходится. Массовые протесты переросли в абсолютный беспредел. Соцсети переполнены видео с мародерами, которые, не дожидаясь светлого будущего, грудью, ружьями и камнями прокладывают себе дорогу к бесплатной колбасе и бытовой технике.
Новостные сводки из Казахстана пестрят сообщениями о мародерах. Эти беспредельщики "под шумок" бьют витрины, грабят магазины и небольшие лавчонки. Они озлоблены, вооружены и довольно опасны.
Во всяком случае, вразумлять плечистых и наглых парней не берутся даже взрослые и умудренные опытом мужчины. Впрочем, среди мародеров встречаются и женщины.
Осторожно! В видео на казахском языке - русские нецензурные выражения!
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Мародеры не гнушаются ничем. Тащат все: от бытовой техники до примитивных моющих средств.
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"Мамкины революционЭры", не сумев добраться до власти, решили воровать у своих же граждан.
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А этот парень уверяет, что они хотели жить как в Норвегии. Интересно, допусти его до власти, как быстро Казахстан смог бы стать второй Норвегией?
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Впрочем, мародерам и примазавшимся к ним митингующим, судя по всему, спокойно жить осталось не так долго. В Казахстан вылетели миротворцы из разных стран. В Алматы начались зачистки. Уже от преступных элементов освобождена площадь Республики, и это только начало.
Всего в Казахстане на сегодняшний момент насчитывают около 300 бизнесменов, пострадавших от беспорядков. Понесли ущерб предприятия, работающие, главным образом, в сферах торговли, транспорта, общепита и в финансовом секторе.
Кроме прочего, в Алматы серьезно пострадали владельцы оружейных магазинов. В городе разграбили шесть объектов, торгующих оружием. Сами хозяева этих точек пока не берутся подсчитать, сколько они потеряли в денежном эквиваленте, т.к. беспорядки еще продолжаются. А вот общая сумма ущерба, которую экономике Казахстана принесла "война" за снижение тарифов на газ, оценивается в 40 миллиардов тенге (около $91 млн), в Алма-Аты — 39,5 млрд тенге ($89,8 млн).
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Долбанафт, семьи прокормить не могут алкаши, они не работают и работать даже не собираются.
Хватит уже про "прокорм" по методичкам писать, сейчас уже не 1991 год!!! Очнись!!! Или
Обычное дело...
Нельзя десять лет грабить народ, он отомстит, как сумеет....
3 ноября 1917 года, когда в городе начались винные погромы, пострадали и хранилища бывшей царской резиденции.
Из воспоминаний Ларисы Рейснер о событиях в погребах Зимнего дворца: "Их заваливали дровами, замуровывали сперва в один кирпич, потом в два кирпича - ничего не помогает. Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосут, вылизывают, вытягивают, что можно. Какое-то бешеное, голое, наглое сладострастие влечёт к запретной стене одну толпу за другой. Со слезами на глазах рассказывал мне фельдфебель Криворученко, которому поручили защищать злосчастные бочки, о том отчаянии, о полном бессилии, которое он испытывал по ночам, защищая один, трезвый, со своим немногочисленным караулом против настойчивого, всепроникающего вожделения толпы. Теперь решили так: в каждое новое отверстие будет вставлен пулемёт".
Зинаида Гиппиус записала тогда в дневнике: «4 декабря 1917 г. Винные погромы не прекращаются ни на минуту. Весь Петроград... пьян. Непрерывная стрельба, иногда пулеметная. Сейчас происходит грандиозный погром на Васильевском. 5 декабря. Ничего особенного. Погромы и стрельба во всех частях города (сегодня восьмой день). Пулеметы так и трещат... Раненых и убитых в день не так много: человек по 10 убитых и 50 раненых».
«Преображенский полк, охранявший Зимний дворец, пришлось убрать, ввиду массового хищения вина, и заменить Павловским полком. У многих (даже часовых) обнаружено по несколько бутылок вина. Многие были пьяны». На заседании Петроградского Ревкома уже 24 ноября тот же А.В. Луначарский с тревогой предупреждает «о возможных ночью эксцессах введу того, что при уничтожении вина в Зимнем дворце большинство участвующих в этой работе пьют». Однако решение было принято нерешительное: «1) Послать телефонограммы во все районные Советы» и предупредить товарищей, чтоб не пили и вообще следили за трезвым состоянием революционных масс; «2) Послать двух товарищей в Зимний дворец».
Тупой скот травят в соцсетях годами, уверяют, что у них украли и у того дядьки куй толще и унитаз золотой, отними у него и запануешь, депутаты все воры, правительство распродало неспособно, царь прислуга запада или востока и вообще "кровавый", церковь из одних извращенцев состоит, а в "великой западной стране" золотые гору у всех, и тыщу евро в день дают.
Никуя не меняется за сотни лет, на низменных чувствах тупых обмудков играют.
И на Украине и в Грузии и в Белоруссии и в Казахстане и в России.
Коммунисты пытались из скота НАРОД сделать, но никуя не вышло.... особенно на окраинах...
И ты это всё знаешь лучше меня.....
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О том, что сейчас происходит в Казахстане, повторять не приходится. Массовые протесты переросли в абсолютный беспредел. Соцсети переполнены видео с мародерами, которые, не дожидаясь светлого...
Очень спорный момент!
Выставить пару сетевых магазинов и банкоматов, так там всё компаниям и корпорациям принадлежит, к согражданам отношение имеет очень далёкое.
Видимо, народ не ворует, а компенсирует недополученное.
В видео и про квартиру на первом этаже говорят...
Сколько среди всех народов хороших людей. А наверх что прёт???
Хорошие люди присутствуют в любом народе, вопрос только в их количестве, а это количество напрямую зависит от срока социализации народа, если можно так выразиться.
Просто ответьте на такой вопрос; что дал Казахстан миру в направлении культуры (не учитывая опыт, полученный в СССР)?