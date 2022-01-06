Полный жаппай тэртипсиздик, или Последние дни мародеров в Казахстане

Всего в Казахстане на сегодняшний момент насчитывают около 300 бизнесменов, пострадавших от беспорядков. Понесли ущерб предприятия, работающие, главным образом, в сферах торговли, транспорта, общепита и в финансовом секторе.





Кроме прочего, в Алматы серьезно пострадали владельцы оружейных магазинов. В городе разграбили шесть объектов, торгующих оружием. Сами хозяева этих точек пока не берутся подсчитать, сколько они потеряли в денежном эквиваленте, т.к. беспорядки еще продолжаются. А вот общая сумма ущерба, которую экономике Казахстана принесла "война" за снижение тарифов на газ, оценивается в 40 миллиардов тенге (около $91 млн), в Алма-Аты — 39,5 млрд тенге ($89,8 млн).







