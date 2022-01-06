Полный жаппай тэртипсиздик, или Последние дни мародеров в Казахстане

О том, что сейчас происходит в Казахстане, повторять не приходится. Массовые протесты переросли в абсолютный беспредел. Соцсети переполнены видео с мародерами, которые, не дожидаясь светлого...