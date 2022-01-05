Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации

С момента введения режима чрезвычайного положения в Мангыстауской области и Алматы президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым ситуация в городах республики все еще остается напряженной.
Все началось с города Жанаозень, где на улицу вышли несогласные с повышением в два раза цен на бензин, газ и другие товары, а также стоимость услуг ЖКХ.
На данный момент известно, что Токаев принял отставку Правительства и возложил на них ответственность за повышение цен на газ.
Также глава Казахстана ввел мораторий на увеличение тарифов в сфере ЖКХ на полгода, и сделал ряд наказов новому правительству, которые направлены на государственное регулирование цен на газ и бензин и ряд других товаров первой необходимости.
Несмотря на это во многих городах ночью продолжались столкновения митингующих с представителями полиции и военными.
В ряде городов митингующие пытаются взять штурмом здания местных административных центров.
В Алматы прошедшей ночью полицейские и военные применяли светошумовые гранаты и стреляли в протестующих резиновыми пулями.
Но люди не уходят с улицы, вместо этого они оттесняют правоохранителей и прогоняют спец-машины на своем пути, а у стражей порядка из рук вырывают оружие.
Некоторые стражи порядка отказываются задерживать протестующих.
По последним сводкам, митингующим удалось захватить здание акимата (местной администрации) в Алматы.
На северо-западе Казахстана, в городе Актобе, также штурмуют здание местного акимата.
Информация поступает с задержкой из-за того, что власти блокируют работу интернет-операторов.
Появляется информация, что протестующие открыли огонь по военным.
В южной столице Казахстана Алматы подожгли здание прокуратуры.
Сообщается, что на улицах слышны выстрелы, а силы правопорядка покидают центр Алматы.
Несмотря на то, что изначальная причина протестов в Казахстане была выполнена, митингующие требуют отставки власти и смены политического режима. Главные аэропорты страны продолжают работать в штатном режиме.
В Совете Федерации России сделали заявление по поводу оказания помощи для стабилизации ситуации в Казахстане.
Источник:
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любой мятеж можно подавить, если не стесняться силовых методов и делать это быстро в самом начале, пока не пошли круги по воде
У людей конкретная причина быть недовольными. Может прислушаться к избирателю, а не строить из себя местного царька передающего власть по желанию и называть в честь себя города и улицы, ставя памятники и веря, что весь Казахстан личная кормушка?
Вангую: в течении недели всё успокоиться, а оставшихся "успокоят" в течении месяца. Даю честно слово, что если этого не произойдёт, я при всё честном народе найду этот мой пост, заскориню и признаю, что я был не прав.
Щас, если еще нацики появятся... Поклонники Бесноватого и какого-нибудь тюркского батальона СС "Джамаат Нахрюгаль" или еще какого... Тогда как в пословице - первый раз случайность, второй раз совпадение, третий раз закономерность.
Интересно, рпн телеграмм блокировал блокировал, да не заблокировал. А тут раз - и все. Да ещё недавние слухи о том, что в телеге все хранится в открытом виде ...
в Казахстане всё входит через одну трубу всем (и мобильным и проводным) и на входе стоит правительственный выключатель.
там не телеграм заблокировали, а интернет нах отключили полностью.