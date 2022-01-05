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Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации

Последние новости из Казахстана: Правительство ушло в отставку, протестующие захватывают здания местной администрации (15 фото)

Автор:
05 января 2022 12:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   Митинги   Токаев   отставка правительства   повышение цены газа   протесты   
2622
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С момента введения режима чрезвычайного положения в Мангыстауской области и Алматы президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым ситуация в городах республики все еще остается напряженной.

Все началось с города Жанаозень, где на улицу вышли несогласные с повышением в два раза цен на бензин, газ и другие товары, а также стоимость услуг ЖКХ.

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На данный момент известно, что Токаев принял отставку Правительства и возложил на них ответственность за повышение цен на газ.

Также глава Казахстана ввел мораторий на увеличение тарифов в сфере ЖКХ на полгода, и сделал ряд наказов новому правительству, которые направлены на государственное регулирование цен на газ и бензин и ряд других товаров первой необходимости.

Несмотря на это во многих городах ночью продолжались столкновения митингующих с представителями полиции и военными.


В ряде городов митингующие пытаются взять штурмом здания местных административных центров.

В Алматы прошедшей ночью полицейские и военные применяли светошумовые гранаты и стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Но люди не уходят с улицы, вместо этого они оттесняют правоохранителей и прогоняют спец-машины на своем пути, а у стражей порядка из рук вырывают оружие.

Некоторые стражи порядка отказываются задерживать протестующих.


По последним сводкам, митингующим удалось захватить здание акимата (местной администрации) в Алматы.


На северо-западе Казахстана, в городе Актобе, также штурмуют здание местного акимата.

Информация поступает с задержкой из-за того, что власти блокируют работу интернет-операторов.

Появляется информация, что протестующие открыли огонь по военным.

 

 В южной столице Казахстана Алматы подожгли здание прокуратуры.

 Сообщается, что на улицах слышны выстрелы, а силы правопорядка покидают центр Алматы.

Несмотря на то, что изначальная причина протестов в Казахстане была выполнена, митингующие требуют отставки власти и смены политического режима. Главные аэропорты страны продолжают работать в штатном режиме.


В Совете Федерации России сделали заявление по поводу оказания помощи для стабилизации ситуации в Казахстане.

Источник:

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Метки: Ynews   Казахстан   Митинги   Токаев   отставка правительства   повышение цены газа   протесты   
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46  комментариев
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1k
Сергей 38 минут назад
вот это и называется административная импотенция и отсутствие политической воли...
любой мятеж можно подавить, если не стесняться силовых методов и делать это быстро в самом начале, пока не пошли круги по воде
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24k
Ashabad 3 минуты назад
Повторяю ещё раз свой пост.
Вангую: в течении недели всё успокоиться, а оставшихся "успокоят" в течении месяца. Даю честно слово, что если этого не произойдёт, я при всё честном народе найду этот мой пост, заскориню и признаю, что я был не прав.
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11k
K7OO 5 минут назад
Может России стоило бы предупредить казахские власти, что в случае чего путь на Ростов не рассчитывают? Глядишь - и перестанут сопли жевать, разгонят всю эту майданную мразь. Инстинкт самосохранения способен творить чудеса.
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−8
иван горошко 7 минут назад
молодцы казахи!!!
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967
neskaju20 7 минут назад
Позорище, сдали очередную страну штатам. Делегация европарламента уже выехала. Будут на месте решать, либо успешный дермократический переворот, либо санкции.
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4k
Михаил 9 минут назад
ну ушло оно в отставку и что :) цены то не ушли обратно :) помните такой ход у нас? медведев подал в отставку со своей шоблой и что:? отставка отменила того что они напринимали? :)
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784
likiloki 11 минут назад
Они не подумали, что в наше время отключить интернет - это прямое приглашение на митинг. Сейчас, когда все сферы жизни: работа, покупки и котики - завязаны на интернете.
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4k
Том Джоуд 11 минут назад
Надо еще брать телеграф, ж. д. станцию и ликероводочный и метеостанцию.
Щас, если еще нацики появятся... Поклонники Бесноватого и какого-нибудь тюркского батальона СС "Джамаат Нахрюгаль" или еще какого... Тогда как в пословице - первый раз случайность, второй раз совпадение, третий раз закономерность.
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6k
Ruk 11 минут назад
Северный Казахстан пускай вернут, у казахов прав на него меньше чем у хохлов на Крым.
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−154
Lux Indique 14 минут назад
кто то поедет в Ростов
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2k
boom 20 минут назад
В  Казахстане заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal.
Интересно, рпн телеграмм блокировал блокировал, да не заблокировал. А тут раз - и все. Да ещё недавние слухи о том, что в телеге все хранится в открытом виде ...
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277
Max Davidoff boom 10 минут назад
для Телеграма нужен интернет.
в Казахстане всё входит через одну трубу всем (и мобильным и проводным) и на входе стоит правительственный выключатель.
там не телеграм заблокировали, а интернет нах отключили полностью.

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8k
Максим Полчаса назад
беларусы учитесь.
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2k
EvgeniySAN Полчаса назад
Требования протестующих выполнены, цены вернули. Конфликт исчерпан? Или все таки тут не все так однозначно?
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10k
Артем Полчаса назад
Обезьяны тупоголовые! Как бардак в стране, беззаконие и анархия могут помочь с ростом цен? Надо быть еще тупее хохлов, что бы не понимать, что все это может привести только к большему росту в последствии!
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−3
Александр Сухумский Артем 20 минут назад
ПУТИНСКИЕ РАБЫ ТАК И СТОЙТЕ НА КОЛЕНЯХ. А ДО ХОХЛОВ ВАМ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО.
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66
kurganzero Нанук Паналык 10 минут назад
Свою отдаёшь? Не жалко?
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