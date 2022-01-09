Власти Казахстана выдали за приезжего мародера известного джазового музыканта из Киргизии

Неловкая ситуация возникла после видео, на котором продемонстрировали якобы "погромщика", приехавшего в Казахстан поучаствовать в грабежах и протестах за 200 долларов. Друзья "мародера" опознали в нем известного в Киргизии музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал на гастроли Алматы.
СМИ Казахстана опоказали по местному ТВ сюжет, в котором "раскрыли лицо" одного из "погромщиков". Якобы того пригласили поучаствовать в протестах за деньги. Избитый мужчина на видео рассказывает, что прибыл в город 2 января. Его вместе с другими "наемниками" поселили в съемной квартире. Когда начался митинг, он испугался и попытался уехать из города, но его настигли и арестовали военные.
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В избитом герое ролика друзья и родные опознали популярного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова. Родственники артиста говорят, что потеряли с ним связь, и попытки выяснить его местонахождение до сих пор были безуспешными. Рузахунов не был безработным, как ообщается в ролике. Он неплохо зарабатывал, был известен в Киргизии, и часто ездил в Казахстан на корпоративы и гастроли.
МИД Казахстана опроверг информацию про музыканта из Киргизии, заверив, что задержанного зовут Закир Убуров. Однако друзья и родные Рузахунова уверены, что силовики Казахстана врут и удерживают парня незаконно, а якобы признания просто выбили просто насилием.
Сегодня у посольства Казахстана в Бишкеке проходит митинг, на котором друзья, знакомые и родственники Рузахунова требуют разобраться в ситуации и заявляют, что признательные показания музыкант читал явно по бумажке. Коллеги музыканта утверждают, что даже на родине, в Киргизии, тот не участвовал ни в каких митингах, потому представить себе ситуацию с его мародерством в другой стране - просто нонсенс.
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На митинг пришел даже глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев - он сообщил, что в МИД Казахстана уже направлена нота протеста.
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Друзья артиста надеются, что ситуация разрешится. А МИД Киргизии напоминает своим согражданам, пребывающим сейчас в Казахстане, о необходимости в это непростое время лишний раз не выходить на улицу, избегать скопления людей и быть крайне осторожными. Во избежание провокаций и похожих ситуаций.
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Бомбический.
Хороший тамада. И конкурсы интересные.
Когда свадьба то была?
Так что дело здесь пока тёмное.
Пусть казахи разбираются. Они на своей земле.
Отчего это интересно...
А всего-то на время выхода толпы подговорить бандюганов на погромы.
И всё, можно лупасить всю толпу, они то почти все безоружные.
А толпа рабов со стажем только рада вопить здесь: мочи, мочи их!
Наш царь царее всех царей! Бьёт, значит любит!
И причём ни один приспособленец не вспомнит события 100 летней давности. Тогда ведь всю эту шоблу с ульяновым во главе, нужно было перевешать, как террористов