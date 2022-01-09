Власти Казахстана выдали за приезжего мародера известного джазового музыканта из Киргизии

В избитом герое ролика друзья и родные опознали популярного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова. Родственники артиста говорят, что потеряли с ним связь, и попытки выяснить его местонахождение до сих пор были безуспешными. Рузахунов не был безработным, как ообщается в ролике. Он неплохо зарабатывал, был известен в Киргизии, и часто ездил в Казахстан на корпоративы и гастроли.

МИД Казахстана опроверг информацию про музыканта из Киргизии, заверив, что задержанного зовут Закир Убуров. Однако друзья и родные Рузахунова уверены, что силовики Казахстана врут и удерживают парня незаконно, а якобы признания просто выбили просто насилием.