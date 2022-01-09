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Власти Казахстана выдали за приезжего мародера известного джазового музыканта из Киргизии

Власти Казахстана выдали за приезжего мародера известного джазового музыканта из Киргизии (1 фото + 6 видео)

Автор:
09 января 2022 14:00
Метки: Казахстан   видео   киргизия   митинг   наемники   насилие   политика   силовики   
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Неловкая ситуация возникла после видео, на котором продемонстрировали якобы "погромщика", приехавшего в Казахстан поучаствовать в грабежах и протестах за 200 долларов. Друзья "мародера" опознали в нем известного в Киргизии музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал на гастроли Алматы.

СМИ Казахстана опоказали по местному ТВ сюжет, в котором "раскрыли лицо" одного из "погромщиков". Якобы того пригласили поучаствовать в протестах за деньги. Избитый мужчина на видео рассказывает, что прибыл в город 2 января. Его вместе с другими "наемниками" поселили в съемной квартире. Когда начался митинг, он испугался и попытался уехать из города, но его настигли и арестовали военные.


В избитом герое ролика друзья и родные опознали популярного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова. Родственники артиста говорят, что потеряли с ним связь, и попытки выяснить его местонахождение до сих пор были безуспешными. Рузахунов не был безработным, как ообщается в ролике. Он неплохо зарабатывал, был известен в Киргизии, и часто ездил в Казахстан на корпоративы и гастроли.


МИД Казахстана опроверг информацию про музыканта из Киргизии, заверив, что задержанного зовут Закир Убуров. Однако друзья и родные Рузахунова уверены, что силовики Казахстана врут и удерживают парня незаконно, а якобы признания просто выбили просто насилием.


Сегодня у посольства Казахстана в Бишкеке проходит митинг, на котором друзья, знакомые и родственники Рузахунова требуют разобраться в ситуации и заявляют, что признательные показания музыкант читал явно по бумажке. Коллеги музыканта утверждают, что даже на родине, в Киргизии, тот не участвовал ни в каких митингах, потому представить себе ситуацию с его мародерством в другой стране - просто нонсенс.


На митинг пришел даже глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев - он сообщил, что в МИД Казахстана уже направлена нота протеста.


Друзья артиста надеются, что ситуация разрешится. А МИД Киргизии напоминает своим согражданам, пребывающим сейчас в Казахстане, о необходимости в это непростое время лишний раз не выходить на улицу, избегать скопления людей и быть крайне осторожными. Во избежание провокаций и похожих ситуаций.


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Метки: Казахстан   видео   киргизия   митинг   наемники   насилие   политика   силовики   
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46  комментариев
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Monher 2 часа назад
Да уж неловко вышло. Ну в общем при такой движухе это неудивительно.
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12k
info-kozirev 23 секунды назад
И что,что музыкант,или актер,у нас вон полно оленей (актеров,музыкантов) которые вылезали на митинги потому "что пламенное сердце так велит",хаяли власть с руки которой кормятся,да чего далеко ходить ,Бортич,актриса никакая,пришлая с Беларуси,неплохо зарабатывала,но поди ж ты,тоже недовольна властью в России (хотя какое ей дело как гражданке другого государства непонятно) музыкантом он может,равно как и то,что лез куда не надо.
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5k
Александр Минуту назад
Если чувак на камеру признаётся, что прибыл для участия в протестах, то почему бы ему не поверить?
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87
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
да как его узнать, если они все одинаковые...
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6k
Шурави 11 минут назад
Это разные люди
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4k
Vladimir 20 минут назад
Война, есть война. В горячке чего только не бывает. Главное, что живой. А то могли бы "концы в воду обрубить". Нет человека ...
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777
игорь Полчаса назад
Люди прежде чем вывод делать сравните хотя бы сами снимки задержанного и джазового музыканта, у них разные ушные раковины.
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48k
zloykoyot 37 минут назад
Угу. А что известный джазовый музыкант делал в селе с неразборчивым названием, где его задержали военные? Собирался пробраться на родину оврагами? Что же его так напугало-то? Протесты же мирные, сидел бы в гостинице и не пукал. Или злобные и коварные каратели взяли его за жопу не там и про это тоже врать заставляют? А может его всё-таки взяли при таких обстоятельствах, когда помятая морда вполне обоснована?
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1k
Павел Астахов 38 минут назад
А почему артист не модет быть погромщиком?!
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777
игорь 39 минут назад
Если посмотреть на мочку уха то это просто похожие очень люди, сравнивая на фотографиях мочку уха это разные люди хотя и реально очень похожие.
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10k
Serg 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
K_II_T 44 минуты назад
Заводной джаз играет.
Бомбический.
Хороший тамада. И конкурсы интересные.
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10k
Максимка 56 минут назад
Киргизский джаз
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−1
Stik Час назад
Автор название поста читал?
Когда свадьба то была?
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5k
Mixalych Час назад
Логика у защитников музыканта железная... Т.е. мужик априори белый и пушистый. В Литве экс-кандидат в президенты как-то попался на краже шмоток из секонд-хенда. Бизнессмен и очень уважаемый человек. Тоже не может быть?
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292
viktor-chikalev Час назад
Почему артист не может быть погромщиком?
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11k
котегRUS Час назад
Пианист
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9k
Клёст Час назад
Нуу.. музыкант мог отправиться на митинг не за деньги, а как ,,идейный и пламенный борец,, и упоминать об этом решил воздержаться - от греха подальше.
Так что дело здесь пока тёмное.
Пусть казахи разбираются. Они на своей земле.
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27k
Notan Blaine Час назад
А наличие образования музыканта автоматически отменяет возможность участвовать в погромах или грабежах? На подобных протестах, редко грабят магазины с мукой, спичками и сахаром, чаще в дорогими устройствами, техникой, ювелирными украшениями и т.д. В толпе очень многие сходят с ума, теряя человеческий вид и начинают в падать в общий экстаз.
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−7
nlnf 2 часа назад
Ну да, неплохо так разыграли. И елбасы с зажравшейся семейкой подвинули и народ развели как лохов.
А всего-то на время выхода толпы подговорить бандюганов на погромы.
И всё, можно лупасить всю толпу, они то почти все безоружные.
А толпа рабов со стажем только рада вопить здесь: мочи, мочи их!
Наш царь царее всех царей! Бьёт, значит любит!
И причём ни один приспособленец не вспомнит события 100 летней давности. Тогда ведь всю эту шоблу с ульяновым во главе, нужно было перевешать, как террористов
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Лес рубят-щепки летят.
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