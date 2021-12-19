В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными

Очевидцы тех событий утверждают, что парни не виноваты. Участник декабрьских событий в Алматы Самат Жилмагамбетов вспоминает о том времени:

«Мы стояли на площади. Выступали ораторы. Все было мирно. Но в какой-то момент один из солдат ударил девушку по голове, и она упала. С этого и началась бойня. Парни подняли окровавленную девушку на руки и понесли ее. Они кричали, что тут убивают. Чтобы остановить возмущенную толпу, из пожарных машин в людей направили струи холодной воды. Нам ничего не оставалось, как бежать. И тут площадь оградили девушки. Они выстроились в ряд и кричали: «Какие вы джигиты, если убегаете». Мы были безоружны. Парни стали снимать с площади мраморные плиты, разбивать их и с ними пошли на солдат. От пожарных машин вырывали шланги. Побитых и мокрых парней и девушек кидали в машины, свозили на стадион и штабелями укладывали на землю. Некоторых, как мы потом узнали, вывезли за город, раздели и оставили там».

В результате беспорядков 17,18 декабря 1986 года правоохранительными силами было задержано 8,5 тыс. человек, более 1,7 человек получили тяжкие телесные повреждения, несколько человек в результате столкновений скончались. По итогам протестов осудили 99 человек, двоих из них - в том числе, Рыскулбекова - приговорили к высшей мере наказания.