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В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными

В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 17:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Желтоксан   Казахстан   видео   декабрськие восстания   десткий сад   политика   сценка   утренник   
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Малыши-детсадовцы под руководством взрослых наставников поставили мини-спектакль ко Дню Независимости Казахстана.

Своеобразным образом решили отметить День Независимости в одном из детских садов города Семей (Семипалатинска). Для родителей воспитанников была поставлена сценка расстрела казахского студента. Все роли в мини-спектакле исполняли четырех-пятилетние малыши.


По сценарию, "студента" приводят на допрос и ставят его на колени перед следователем. Тот отправляет "подследственного" на расстрел, который "военные" проводят незамедлительно. Спектакль идет на казахском языке, но сюжет сценки вполне прозрачен. Судя по всему, воспитатели таким образом представили свою интерпретацию событий 1986 года.



Тогда в республике начались волнения, причиной которых стало назначение Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. На него претендовал занимавший тогда пост председателя Совета министров КаССР Нурсултан Назарбаев, однако Колбин для руководства СССР был предпочтителен. Но он никогда не работал в республике, по-казахски не говорил, и часть местного населения была категорически против этого назначения.


В Казахстане вспыхнули волнения. Особенно отличилась молодежь. Драки казахских студентов были жестокими. Они не только избивали русских курсантов военных училищ Алма-Аты - доставалось и обычным жителям славянской внешности. Молодежь часто устраивала митинги за национальную самоидентификацию.


Один из отличившихся тогда студентов - Кайрат Рыскулбеков - даже стал негласным национальным героем. Рыскулбекова, а также нескольких других активистов, арестовали после митинга в Алмате, в результате которого погибли люди.


Очевидцы тех событий утверждают, что парни не виноваты. Участник декабрьских событий в Алматы Самат Жилмагамбетов вспоминает о том времени:

«Мы стояли на площади. Выступали ораторы. Все было мирно. Но в какой-то момент один из солдат ударил девушку по голове, и она упала. С этого и началась бойня. Парни подняли окровавленную девушку на руки и понесли ее. Они кричали, что тут убивают. Чтобы остановить возмущенную толпу, из пожарных машин в людей направили струи холодной воды. Нам ничего не оставалось, как бежать. И тут площадь оградили девушки. Они выстроились в ряд и кричали: «Какие вы джигиты, если убегаете». Мы были безоружны. Парни стали снимать с площади мраморные плиты, разбивать их и с ними пошли на солдат. От пожарных машин вырывали шланги. Побитых и мокрых парней и девушек кидали в машины, свозили на стадион и штабелями укладывали на землю. Некоторых, как мы потом узнали, вывезли за город, раздели и оставили там».


В результате беспорядков 17,18 декабря 1986 года правоохранительными силами было задержано 8,5 тыс. человек, более 1,7 человек получили тяжкие телесные повреждения, несколько человек в результате столкновений скончались. По итогам протестов осудили 99 человек, двоих из них - в том числе, Рыскулбекова - приговорили к высшей мере наказания.


После суда под давлением местного руководства приговор Рыскулбекову заменили длительным тюремным заключением. Однако тот умер в мае 1988 года в тюрьме Семипалатинска при невыясненных остоятельствах, и сразу после этого стал героем казахстанцев.

В 2002 году в Семее ему установлен памятник (не единственный по стране), в его честь в городе названа школа №33. В 1992 году Рыскулбаев был посмертно реабилитирован, а в 1996 году указом президента Казахстана ему было посмертно присвоено звание «Народный герой».


А в детских садах и школах детей учат, что Рыскулбаев пострадал "ради Казахстана, пал за идею независимости." События декабря 1986 года в Казахстане называют «Желтоксан», от казахского «Желтоқсан көтерілісі» — «Декабрьское восстание».

"Тогда было очень сложно бороться с установленной и влиятельной системой власти. Студенты во главе с Кайратом не только не боялись выступить против, но и в дальнейшем не отказались от своей идеи", - сообщает заместитель директора по воспитательной работе школы имени Кайрата Рыскулбекова.

Конечно, появлению сценки в детском саду, пусть и с некорректным сюжетом, мало кто из казахстанцев удивляется. Отношения между народами в многонациональном Казахстане время от времени становятся напряженными: внезапно казахи вспоминают о своей самоидентификации и начинают гнобить русскоязычных. Впрочем, через время эти настроения стихают, и люди снова живут мирно. До поры до времени.

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Метки: Желтоксан   Казахстан   видео   декабрськие восстания   десткий сад   политика   сценка   утренник   
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21k
Альберт 2 часа назад
Чем выше забор, тем лучше сосед.
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30k
Антон 7 минут назад
В Казахстане уже возмутились этой провокацией, в том числе и в официальных газетах. По поводу событий, что так возмущает русских. Хочу напомнить про события, возникшие, когда хотели в Казахстане создать немецкую автономию. Возмущались казахи, что можно понять, но что никак не могли понять мои родные, а особенно мама, которой в городе досталось больше всех, так это позиция русского населения. Ей в лицо говорили, что нечего вам, фашистам, здесь свою землю иметь. Она рассказывала, как было неприятно слышать это от тех, с кем она работала столько лет, и кто, вроде, считался хорошими коллегами.

К чему я это? Нечего на других пенять, коли у самих рожа крива. Всё возвращается бумерангом. Особенно сейчас, когда Россия массово по указке с Кремля, и довольно радостно по собственному желанию скатывается в фашизм.
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3k
Виталий Лынов 15 минут назад
Вторые хохлы, гнать их поганой метлой из России
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13k
Broser 16 минут назад
Накипело. Сколько можно терпеть поджопники и утерать плевки и от кого? Ладно от запада, а то от диких племён, которым Союз дал письменность , образование ,цивилизацию.
Кубок первого канала по хоккею сборная России в собственной стране играет без герба и флага на форме. Это уже край. А выступает в форме СССР, при котором ничего подобного и представить не моли.
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12k
Bill Полчаса назад
Я помню, дядя позвонил из Алма-аты и сказал что им под расписку выдали оружие для самообороны - кусок арматуры. И сказали что на работу надо ходить только с ним.
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73
Vladimir Tolkunov Полчаса назад
Мое мнение пусть живут как хотят, за забором или еще где, но
- тут пишут не разжигай, так это они и разжигают этими спектаклями.

Так же 2 поста ниже на фишках пост про Брежнева, так Леонид Ильич, и поднялся на восстановлении и освоении цинилных земель в том числе и в казахтсане. В советское время кучу ресурсов в эту страну было вложено, спасибо они по хорошему должны говорить.
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851
Zvirbulis Полчаса назад
Я думал, что у нас в Латвии наши нацики на всю голову обдолбанные, но, оказывается, в Казахстане свое нациковское мракобесие...
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90k
сапер Водичка 40 минут назад
Меня терзают смутные сомнения !
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270
Pi11igrim 45 минут назад
В детстве ходили в театральный кружок, нам один режисер рассказывал: играть мертвого плохая примета. Много случаев, когда актер который играл мертвого, в скором времени умирал в реальной жизни.
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−43
Юра 51 минуту назад
Украинский сценарий-стандарт.
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36k
jonnyD 53 минуты назад
"Смерть шпиона Гадюкина" из пьесы собственного сочинения учащихся 5-го класса: "Собаке - собачья смерть!"
Ссылка youtu.be
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414
Киса Кацман 59 минут назад
Ублюдки косорылые
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14k
alexis Час назад
Мамбеты.
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30k
russger Час назад
Вот тебе и "братья-казахи". Нельзя русским ни с кем дружить, нет среди нерусей нормальных людей
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44
zz Час назад
"Хорошие, добрые страны с милыми людьми"
окружают Россию.
А вот китайцы были молодцы и площадь у них большая, красивая.
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18k
babuby Час назад
У Российского МИД по прежнему нет вопросов к правительству Казахстана?
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3k
Иван Час назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в НАТО не собиралось вступить.
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5k
Tim_G Час назад
Всё по одному шаблону...
"Скучно, девочки", но находятся же кто ведётся...
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26k
Мангуст 2 часа назад
Ну и чего это за 3.14здец?
Любой нормальный Казах знает, что его предки были кочевым народом и никаких территорий не имели никогда. Только в составе Российской Империи у Казахов появилась первая столица - Русская крепость - город Верный (Алма Ата). При Коммунистах от РИ отрезали огромный ломоть земель и назвали его Казахстаном...
Повторяю свой вопрос: Что это за ёб@ный 3.14здец!!!????
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Комментарий удален. Причина: флуд
−25
152
Мурчелло RUSOFOB9999LVL 51 минуту назад
Хохлоскот,вое место в параше.
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72
Трям 2 часа назад
Какая очаровательная мерзость! Вот-вот историю хохлов повторят.
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12
Игорь Трям Полчаса назад
опять "хохлы" да что же ты будешь делать.
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