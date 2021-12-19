В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными

Малыши-детсадовцы под руководством взрослых наставников поставили мини-спектакль ко Дню Независимости Казахстана.
Своеобразным образом решили отметить День Независимости в одном из детских садов города Семей (Семипалатинска). Для родителей воспитанников была поставлена сценка расстрела казахского студента. Все роли в мини-спектакле исполняли четырех-пятилетние малыши.
По сценарию, "студента" приводят на допрос и ставят его на колени перед следователем. Тот отправляет "подследственного" на расстрел, который "военные" проводят незамедлительно. Спектакль идет на казахском языке, но сюжет сценки вполне прозрачен. Судя по всему, воспитатели таким образом представили свою интерпретацию событий 1986 года.
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Тогда в республике начались волнения, причиной которых стало назначение Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. На него претендовал занимавший тогда пост председателя Совета министров КаССР Нурсултан Назарбаев, однако Колбин для руководства СССР был предпочтителен. Но он никогда не работал в республике, по-казахски не говорил, и часть местного населения была категорически против этого назначения.
В Казахстане вспыхнули волнения. Особенно отличилась молодежь. Драки казахских студентов были жестокими. Они не только избивали русских курсантов военных училищ Алма-Аты - доставалось и обычным жителям славянской внешности. Молодежь часто устраивала митинги за национальную самоидентификацию.
Один из отличившихся тогда студентов - Кайрат Рыскулбеков - даже стал негласным национальным героем. Рыскулбекова, а также нескольких других активистов, арестовали после митинга в Алмате, в результате которого погибли люди.
Очевидцы тех событий утверждают, что парни не виноваты. Участник декабрьских событий в Алматы Самат Жилмагамбетов вспоминает о том времени:
«Мы стояли на площади. Выступали ораторы. Все было мирно. Но в какой-то момент один из солдат ударил девушку по голове, и она упала. С этого и началась бойня. Парни подняли окровавленную девушку на руки и понесли ее. Они кричали, что тут убивают. Чтобы остановить возмущенную толпу, из пожарных машин в людей направили струи холодной воды. Нам ничего не оставалось, как бежать. И тут площадь оградили девушки. Они выстроились в ряд и кричали: «Какие вы джигиты, если убегаете». Мы были безоружны. Парни стали снимать с площади мраморные плиты, разбивать их и с ними пошли на солдат. От пожарных машин вырывали шланги. Побитых и мокрых парней и девушек кидали в машины, свозили на стадион и штабелями укладывали на землю. Некоторых, как мы потом узнали, вывезли за город, раздели и оставили там».
В результате беспорядков 17,18 декабря 1986 года правоохранительными силами было задержано 8,5 тыс. человек, более 1,7 человек получили тяжкие телесные повреждения, несколько человек в результате столкновений скончались. По итогам протестов осудили 99 человек, двоих из них - в том числе, Рыскулбекова - приговорили к высшей мере наказания.
Активисты декабрьских событий 1986 года
После суда под давлением местного руководства приговор Рыскулбекову заменили длительным тюремным заключением. Однако тот умер в мае 1988 года в тюрьме Семипалатинска при невыясненных остоятельствах, и сразу после этого стал героем казахстанцев.
В 2002 году в Семее ему установлен памятник (не единственный по стране), в его честь в городе названа школа №33. В 1992 году Рыскулбаев был посмертно реабилитирован, а в 1996 году указом президента Казахстана ему было посмертно присвоено звание «Народный герой».
А в детских садах и школах детей учат, что Рыскулбаев пострадал "ради Казахстана, пал за идею независимости." События декабря 1986 года в Казахстане называют «Желтоксан», от казахского «Желтоқсан көтерілісі» — «Декабрьское восстание».
"Тогда было очень сложно бороться с установленной и влиятельной системой власти. Студенты во главе с Кайратом не только не боялись выступить против, но и в дальнейшем не отказались от своей идеи", - сообщает заместитель директора по воспитательной работе школы имени Кайрата Рыскулбекова.
Конечно, появлению сценки в детском саду, пусть и с некорректным сюжетом, мало кто из казахстанцев удивляется. Отношения между народами в многонациональном Казахстане время от времени становятся напряженными: внезапно казахи вспоминают о своей самоидентификации и начинают гнобить русскоязычных. Впрочем, через время эти настроения стихают, и люди снова живут мирно. До поры до времени.
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К чему я это? Нечего на других пенять, коли у самих рожа крива. Всё возвращается бумерангом. Особенно сейчас, когда Россия массово по указке с Кремля, и довольно радостно по собственному желанию скатывается в фашизм.
Кубок первого канала по хоккею сборная России в собственной стране играет без герба и флага на форме. Это уже край. А выступает в форме СССР, при котором ничего подобного и представить не моли.
- тут пишут не разжигай, так это они и разжигают этими спектаклями.
Так же 2 поста ниже на фишках пост про Брежнева, так Леонид Ильич, и поднялся на восстановлении и освоении цинилных земель в том числе и в казахтсане. В советское время кучу ресурсов в эту страну было вложено, спасибо они по хорошему должны говорить.
Михаил Барклай де Толли – из шотландского рода;
Сергей Витте – потомок выходцев из Голландии;
Феофан Грек – родом из Византии;
Бартоломео Растрелли (Зимний дворец, русское барокко) – итальянец;
Осип Бове, главный архитектор Москвы – француз;
Марк Шагал – еврей, родом из Витебска;
Этьенн Фальконе («Медный всадник») – француз;
Алексей Ермолов, покоритель Кавказа – потомок выходцев из Золотой Орды;
Леонард Эйлер, математик – немец;
Борис Якоби, физик, первый русский академик – немец;
Огюст Монферран (Исаакиевский собор) – француз;
Абрам Петрович Ганнибал, генерал, прадед Пушкина – эфиоп;
Николай Карамзин – из татар рода Карамурза;
Иван Сергеевич Тургенев – русский дворянин, из татар рода Турген;
Денис Фонвизин («Недоросль») – родом из ливонских рыцарей-меченосцев;
Владимир Даль – из обрусевших датчан;
Софья Ковалевская – венгерско-польско-цыганских кровей;
Николай Некрасов – мать полька;
Афанасий Фет – мать немецкая еврейка;
Иван Ильин, философ – мать немка;
Александр Герцен – мать немка;
Климент Тимирязев – мать англичанка;
Константин Циолковский – из поляков;
Фридрих Цандер, ракетостроитель – немец;
Иван Айвазовский – из армян;
Антон Куинджи – из греков;
Николай Рерих – шведские корни;
Карл Брюллов – из французов;
Франц Лефорт – швейцарец;
князья Юсуповы – потомки ногайского князя Юсуфа;
Петр Струве – немец;
Лев Шестов, философ – еврей;
Семен Франк, философ – еврей;
Майя Плисецкая – еврейка;
Анна Ахматова (Горенко) – имеет татарские корни;
Мариус Петипа – француз;
Вацлав Нижинский – поляк;
Джордж Баланчин – отец грузин;
Антон Рубинштейн, основатель Московской консерватории – немец;
Петр Ильич Чайковский – дед по линии матери француз;
Николай Римский-Корсаков – чешско-литовского происхождения;
Альфред Шнитке, русский композитор «без капли русской крови» – немец.
Можно вспомнить Мстислава Келдыша, Игоря Тамма, Отто Шмидта, Осипа Мандельштама, Михаила Ботвинника, Ефима Геллера, Фаину Раневскую, Всеволода Мейерхольда, Иосифа Джугашвили, и других бесчисленных героев нашей истории.
А чего же Александра Сергеевича Пушкина то забыл? ДЕБИЛ ШИБАНУТЫЙ!
Вот вы уроды соросята дебилята. КОНЧЕНЫЕ УРОДЫ! ДЖИВОЕ ВОНЮЧЕЕ ПРОДАЖНОЕ ПЛЕМЯ ПАСКУД!
Это только малая часть Русских людей. Чего же чмо вафлёное в твоих дешёвых методичках нету этнически Русских? Хозяин недозволяет?
Вот вы соросята вафлёные приметивные уроды вонючие... всегда с вас а#уевал! Дебилы чмошные! Вы даже не понимаете что пишите! Что вам дали то и пуляете.... Говно вы полное и конченное!
А вот китайцы были молодцы и площадь у них большая, красивая.
"Скучно, девочки", но находятся же кто ведётся...
Шаблон применяется и на украине и в Беларуссии, пробуют и в Казахстане и будут этот шаблон применять везде и постоянно пока это работает.
Но мы же не идиоты? Я надеюсь!
Любой нормальный Казах знает, что его предки были кочевым народом и никаких территорий не имели никогда. Только в составе Российской Империи у Казахов появилась первая столица - Русская крепость - город Верный (Алма Ата). При Коммунистах от РИ отрезали огромный ломоть земель и назвали его Казахстаном...
Повторяю свой вопрос: Что это за ёб@ный 3.14здец!!!????