Миссия невыполнима? Акционисток из ЛГБТ не поняли в Дагестане

Изначально просвещать дагестанцев и дагестанок было решено в центре Этнической культуры Махачкалы на предмет арт-активизма и акционизма через "совместные исследования, акции и перфомансы на различные темы".

В качестве образцов уличного акционного искусства публике предположили творчество Петра Павленского, томящегося в парижской психушке, Pussy Riot и иже с ними.