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Миссия невыполнима? Акционисток из ЛГБТ не поняли в Дагестане

Миссия невыполнима? Акционисток из ЛГБТ не поняли в Дагестане (4 фото)

Автор:
07 января 2022 23:33
Сообщество : Искусство
Метки: pussy riot   Анна Боклер   Катрин Ненашева   Махачкала   Павленский   дагестан   лгбт   
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На днях в Махачкалу - столицу самобытной горной республики Дагестан с культурно-просветительскими целями прибыла пара открытых лесбиянок - Анна Боклер и Катя ("Катрин") Ненашева с культурно-просветительскими мероприятиями, - рассказывает телеграм-канал "Контора пишет".

Изначально просвещать дагестанцев и дагестанок было решено в центре Этнической культуры Махачкалы на предмет арт-активизма и акционизма через "совместные исследования, акции и перфомансы на различные темы".

В качестве образцов уличного акционного искусства публике предположили творчество Петра Павленского, томящегося в парижской психушке, Pussy Riot и иже с ними.

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"Просвещение, однако, не заладилось: среди местного мужского населения идеи прибивания гонад 10-см гвоздями к асфальту, обматывание в рулон колючей проволоки и самоотрезание ушей, сидя на заборах, не прижились. Равно как и прекрасных местных дам не впечатлило публичное совокупление под чучелом медведя, засовывание в себя куриных тушек, прыгание в балаклавах и колготках под немузыкальные хрипы колонок", - отмечает "Контора пишет".

В результате девушек отовсюду выгнали.

"Провели практики по арт-активизму, рассказали про свои и чужие акции. Рассказали в центре Этнической Культуры. И нет теперь для нас Центра Этнической культуры, "потому что завтра здесь будет чаепитие, и в другие дни будет", - пишут просветительницы в своем Facebook.

Теперь они ищут пространство в Махачкале для "приземления" и усиленно расклеивают листовки, зазывая невежественных местных на тренинги.

Ненашева, кстати, в Дагестане не впервые. В 2018 году ее уже задерживали в Махачкале за перфоменс "Груз 300", во время которого акционистка сидела в клетке, обмотанной прозрачной пленкой. Первый дагестанский перфоменс продлился пять минут.

Источник:

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Метки: pussy riot   Анна Боклер   Катрин Ненашева   Махачкала   Павленский   дагестан   лгбт   
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19  комментариев
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11k
gnyS i 6 часов назад
Акционистка это кто ? Типа в пятерочке по акции закупается ? Или сама уже просрочка по скидке ?
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19k
С.В. 20 минут назад
ослоепы только кнут и палку понимают.
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1k
Жэка 2 часа назад
Что характерно - страшненькие
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22
Nemo1875 3 часа назад
Куриные тушки говорите , хм !
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5k
a_komolow 5 часов назад
Топливо для биореактора!
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5k
Duckk 5 часов назад
"-А может им в рояль насрать?
-Не поймут, дикари-с".
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4k
Севастьян 5 часов назад
Больных людей надо в психушке лечить,а не выпускать на улицы для обсуждения чего-либо.
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12k
info-kozirev 5 часов назад
Хм,чего то прям культурно с ними обошлись,просто выгнали и все,а могли ведь и закопать где нибудь,горы,места там дикие,могли и с обрыва упасть,шеи себе свернуть.
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19
FfF info-kozirev 2 часа назад
Так перфомэнс ещё продолжается, лопаты точатся...
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2k
Андрей 5 часов назад
может кто заберет их в дальний кишлак на работы ?
тоже неплохая акция была бы
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4k
просто Дмитрий 6 часов назад
Не надо их обижать ! Их и так уже ЖИЗНЬ обидела
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668
Mixan 6 часов назад
Они еще живы ? Или уже в борделях турецких-азиатских ?
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43k
Максим Т. 6 часов назад
Протоплазма бесполезная
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662
Сергей 6 часов назад
Земля пухом....
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