Миссия невыполнима? Акционисток из ЛГБТ не поняли в Дагестане

На днях в Махачкалу - столицу самобытной горной республики Дагестан с культурно-просветительскими целями прибыла пара открытых лесбиянок - Анна Боклер и Катя ("Катрин") Ненашева с культурно-просветительскими мероприятиями, - рассказывает телеграм-канал "Контора пишет".
Изначально просвещать дагестанцев и дагестанок было решено в центре Этнической культуры Махачкалы на предмет арт-активизма и акционизма через "совместные исследования, акции и перфомансы на различные темы".
В качестве образцов уличного акционного искусства публике предположили творчество Петра Павленского, томящегося в парижской психушке, Pussy Riot и иже с ними.
"Просвещение, однако, не заладилось: среди местного мужского населения идеи прибивания гонад 10-см гвоздями к асфальту, обматывание в рулон колючей проволоки и самоотрезание ушей, сидя на заборах, не прижились. Равно как и прекрасных местных дам не впечатлило публичное совокупление под чучелом медведя, засовывание в себя куриных тушек, прыгание в балаклавах и колготках под немузыкальные хрипы колонок", - отмечает "Контора пишет".
В результате девушек отовсюду выгнали.
"Провели практики по арт-активизму, рассказали про свои и чужие акции. Рассказали в центре Этнической Культуры. И нет теперь для нас Центра Этнической культуры, "потому что завтра здесь будет чаепитие, и в другие дни будет", - пишут просветительницы в своем Facebook.
Теперь они ищут пространство в Махачкале для "приземления" и усиленно расклеивают листовки, зазывая невежественных местных на тренинги.
Ненашева, кстати, в Дагестане не впервые. В 2018 году ее уже задерживали в Махачкале за перфоменс "Груз 300", во время которого акционистка сидела в клетке, обмотанной прозрачной пленкой. Первый дагестанский перфоменс продлился пять минут.
Источник:
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-Не поймут, дикари-с".
тоже неплохая акция была бы
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Так то да ,только заяву может кинуть хе хе