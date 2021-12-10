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Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в ответку ей прилетел штраф

Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в ответку ей прилетел штраф (5 фото)

Автор:
10 декабря 2021 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Махачкала   Махачкалаводоканал   водоканал   дагестан   деньги   инвалид   обида   суд   
2859
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В этой истории присутствует халатность, неисполнение закона, девушка в инвалидной коляске, обидчивый водоканал и даже глава Дагестана.
Началось всё с того, что Сабрина Алиева, которая является инвалидом-колясочником, не смогла попасть в здание "Махачкалаводоканал" из-за отсутствия пандуса. А так как девушка также является активисткой, которая борется за права инвалидов, то она обратилась в суд.
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30 ноября суд обязал махачкалинский водоканал установить пандус и взыскал 1000 рублей морального вреда и 8000 рублей в счёт оплаты судебных расходов.

Вроде бы на этом месте должен быть конец истории… Но нет. Кто-то в организации сильно обиделся на Сабрину. Месть была страшна – на имя девушки отравили предписание оплатить 9870 рублей. Якобы была проверка, которая увидела на счётчике сорванную пломбу, и поэтому потребление воды было рассчитано по нормативам. Но в дом к Сабрине никто не приходил, с пломбой всё в порядке, а отца девушки в этот день даже не было в городе, поэтому его подпись на акте была фальшивкой.

Девушка рассказала эту историю в сети и пошла волна общественного негодования, которая дошла даже до главы Дагестана Сергея Меликова.

"Сабрина проводит общественную работу, связанную с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, посещает детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, девушка ежегодно принимает участие в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках", – сказал глава республики. Он потребовал публичных извинений от представителей водоканала.
В итоге всё закончилось хэппи-эндом. Перед Сабриной извинились представители ОАО "Махачкалаводоканала": врио гендиректора Шамиль Салихов, помощник финансового директора Ханмагомед Рашидов, начальник производственно-технического отдела Рустам Раджабов, а также помощник гендиректора Абубакар Курбанисмаилов.

В сети поинтересовались, будут ли последствия у организации за подделку документов:

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Метки: Махачкала   Махачкалаводоканал   водоканал   дагестан   деньги   инвалид   обида   суд   
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19  комментариев
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6k
Николай 2 часа назад
Подлог, мошенничество... где головы из водоканала....
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932
Хансон Абадир 12 минут назад
кавказкие сказки
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86k
Дмитрий Полчаса назад
У Сабрины симпатичное личико.
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596
KVadik Полчаса назад
Хорошее место махачем кала не назовут.
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
Пошла волна... это здорово.
А если бы не было резонанса, то так бы и осталась девушка со штрафом. Сколько случаев, когда люди безрезультатно годами борются с системой...
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1k
Viktor 40 минут назад
Ма хач кал водоканал .
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2k
lekha-fil 45 минут назад
"В сети поинтересовались, будут ли последствия у организации за подделку документов". Какая ответственность? Извинились же. Что ещё?
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3k
Виталий Лынов Час назад
Да вы посмотрите на их рожи, какая ответственность?
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10k
Олегbl4 Час назад
Какая ещё подделка-шмаделка? Ми, это, шутить хотели!
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27k
Notan Blaine 2 часа назад
Последствия, конечно будут, выпишут премии и повысят себе оклады за качественную работу с инвалидами.
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2k
Алексей 2 часа назад
Топорно сработали в "Махачкалаводоканале". Они обычно красивее делают. Приходят проверяющие и сами срывают пломбу со счётчика. А потом составляют акт. И хрен ты чего докажешь, если видеосъемка не велась.
Ссылка www.youtube.com
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38
<name> 2 часа назад
какие мерзкие рожи на фото
, ну, те что стоят
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