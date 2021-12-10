Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в ответку ей прилетел штраф

30 ноября суд обязал махачкалинский водоканал установить пандус и взыскал 1000 рублей морального вреда и 8000 рублей в счёт оплаты судебных расходов.



Вроде бы на этом месте должен быть конец истории… Но нет. Кто-то в организации сильно обиделся на Сабрину. Месть была страшна – на имя девушки отравили предписание оплатить 9870 рублей. Якобы была проверка, которая увидела на счётчике сорванную пломбу, и поэтому потребление воды было рассчитано по нормативам. Но в дом к Сабрине никто не приходил, с пломбой всё в порядке, а отца девушки в этот день даже не было в городе, поэтому его подпись на акте была фальшивкой.



Девушка рассказала эту историю в сети и пошла волна общественного негодования, которая дошла даже до главы Дагестана Сергея Меликова.



"Сабрина проводит общественную работу, связанную с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, посещает детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, девушка ежегодно принимает участие в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках", – сказал глава республики. Он потребовал публичных извинений от представителей водоканала.