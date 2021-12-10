Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в ответку ей прилетел штраф

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В этой истории присутствует халатность, неисполнение закона, девушка в инвалидной коляске, обидчивый водоканал и даже глава Дагестана.
Началось всё с того, что Сабрина Алиева, которая является инвалидом-колясочником, не смогла попасть в здание "Махачкалаводоканал" из-за отсутствия пандуса. А так как девушка также является активисткой, которая борется за права инвалидов, то она обратилась в суд.
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30 ноября суд обязал махачкалинский водоканал установить пандус и взыскал 1000 рублей морального вреда и 8000 рублей в счёт оплаты судебных расходов.
Вроде бы на этом месте должен быть конец истории… Но нет. Кто-то в организации сильно обиделся на Сабрину. Месть была страшна – на имя девушки отравили предписание оплатить 9870 рублей. Якобы была проверка, которая увидела на счётчике сорванную пломбу, и поэтому потребление воды было рассчитано по нормативам. Но в дом к Сабрине никто не приходил, с пломбой всё в порядке, а отца девушки в этот день даже не было в городе, поэтому его подпись на акте была фальшивкой.
Девушка рассказала эту историю в сети и пошла волна общественного негодования, которая дошла даже до главы Дагестана Сергея Меликова.
"Сабрина проводит общественную работу, связанную с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, посещает детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, девушка ежегодно принимает участие в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках", – сказал глава республики. Он потребовал публичных извинений от представителей водоканала.
Вроде бы на этом месте должен быть конец истории… Но нет. Кто-то в организации сильно обиделся на Сабрину. Месть была страшна – на имя девушки отравили предписание оплатить 9870 рублей. Якобы была проверка, которая увидела на счётчике сорванную пломбу, и поэтому потребление воды было рассчитано по нормативам. Но в дом к Сабрине никто не приходил, с пломбой всё в порядке, а отца девушки в этот день даже не было в городе, поэтому его подпись на акте была фальшивкой.
Девушка рассказала эту историю в сети и пошла волна общественного негодования, которая дошла даже до главы Дагестана Сергея Меликова.
"Сабрина проводит общественную работу, связанную с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, посещает детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, девушка ежегодно принимает участие в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках", – сказал глава республики. Он потребовал публичных извинений от представителей водоканала.
В итоге всё закончилось хэппи-эндом. Перед Сабриной извинились представители ОАО "Махачкалаводоканала": врио гендиректора Шамиль Салихов, помощник финансового директора Ханмагомед Рашидов, начальник производственно-технического отдела Рустам Раджабов, а также помощник гендиректора Абубакар Курбанисмаилов.
В сети поинтересовались, будут ли последствия у организации за подделку документов:
В сети поинтересовались, будут ли последствия у организации за подделку документов:
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