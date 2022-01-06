«Наши люди сожрут друг друга»: в Дагестане раздача бесплатного мёда закончилась вызовом полиции

Любители халявы едва не перевернули микроавтобус и перекрыли движение на дороге.
Махачкалинский предприниматель Анвар Мурадов решил сделать доброе дело и раздать немного мёда нуждающимся. Он записал видео и объявил о своей акции в соцсетях.
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Однако в назначенный день, 5 января, на улицу Акушинского заявилось так много
любителей халявы нуждающихся, что они едва не перевернули "Газель", в которой находились заветные баночки с мёдом.
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В какой-то момент толпа налетела на микроавтобус и облепила его со всех сторон, перекрыв автомобильное движение на проспекте.
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Чтобы успокоить человеческий рой пришлось вызывать росгвардейцев.
"Вы не представляете, что творили люди. Хотел сделать садака, а люди давили друг друга. За минут 15 смели всё, что привёз раздать", - написал впоследствии шокированный организатор акции.
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Понравилось22
Хотя вы тоже не сильно активный юзер, скорее всего из таких жеж )
- А так хотелось посмотреть, как оно будет при коммунизме.