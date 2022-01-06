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«Наши люди сожрут друг друга»: в Дагестане раздача бесплатного мёда закончилась вызовом полиции

«Наши люди сожрут друг друга»: в Дагестане раздача бесплатного мёда закончилась вызовом полиции (2 фото + 3 видео)

Автор:
06 января 2022 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   давка   дагестан   мёд   полиция   халява   
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Любители халявы едва не перевернули микроавтобус и перекрыли движение на дороге.

Махачкалинский предприниматель Анвар Мурадов решил сделать доброе дело и раздать немного мёда нуждающимся. Он записал видео и объявил о своей акции в соцсетях.

Однако в назначенный день, 5 января, на улицу Акушинского заявилось так много любителей халявы нуждающихся, что они едва не перевернули "Газель", в которой находились заветные баночки с мёдом.

В какой-то момент толпа налетела на микроавтобус и облепила его со всех сторон, перекрыв автомобильное движение на проспекте.

Чтобы успокоить человеческий рой пришлось вызывать росгвардейцев.

"Вы не представляете, что творили люди. Хотел сделать садака, а люди давили друг друга. За минут 15 смели всё, что привёз раздать", - написал впоследствии шокированный организатор акции.

Источник:

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Метки: видео   давка   дагестан   мёд   полиция   халява   
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25  комментариев
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38k
Лесли 🥰 Час назад
Потому что нельзя людям давать халяву)) Два раза возьмут, на третий нахер пошлют! У нас тоже один благодетель решил раздать яблоки. Ну выросло дофига их у него. На газели подъехал. Добрая душа ага))) мало того расхапали все, потом еще и претензии были, че так мало привез! Машину поцарапали к тому же. Теперь вино делает из яблок и продает)))))))
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80
The 11 минут назад
не может такого быть, ведь всё чурбанье в мск уехало, а на родине остались сплошь интеллигенты..
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5k
rutt 16 минут назад
Эволюция покинула Кавказ пару тысяч лет назад, назад её так и не дождались, пытались их соседи вытащить в лоно цивилизации, но куда там.
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221
Серега rutt 10 минут назад
Как цивилизованные люди за блины дрались на масленицу,не видел?Посмотри,видео есть в интернете.
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106
zz 43 минуты назад
Людская жадность не имеет предела. Уверен что действительно нуждающихся там не было, приходят самые наглые, беспринципные торгаши и просто любители халявы.
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31k
Растрелли В.В. Час назад
Надо было за треть стоимости продавать. Порядка больше бы было.
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1k
Павел Астахов Час назад
Дикари...
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9k
Lynx Час назад
Пусть пройдётся по местечковому рынку и узреет свой же мёд.
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2k
Иван Час назад
Ха-ха тупые хохлы.
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195
Nаnе First NameLаst Snork Snorkoff 40 минут назад
Ну если кремлеботу мерещатся хохлы в Дагестане, то почему мне нельзя?
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36k
jonnyD Час назад
Как в том анекдоте :
- А так хотелось посмотреть, как оно будет при коммунизме.
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1k
Али 2 часа назад
"Организатор акции" - провокатор каких поискать. Если голова на плечах, имел четкое представление последствий своей провокации. Если хочешь делать добро - делай это с умом! Но в данном случае я уверен, что это был намеренный и продуманный ход.
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11
сульфазин Али 11 минут назад
к гадалке не ходи, байден поднасрал!
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