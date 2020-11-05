Вероятно, это будет мой последний пост... А может мне придётся потом долго извиняться...
Неожиданные баннеры в Махачкале
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Исключения бывают приятные. Но крайне редко.
По большому счёту ничем от айфоно-понтов не отличается, когда ноют что денег нет и на последние деньги и кредиты покупают огрызки. Где логика??? Но айфоно-понты признаны всем миром, а заниженные и обклеенные золотой плёнкой приоры - смешно и нет логики.
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Насчет "пришлые" - я деталей истории Кавказа не помню, но "злые чечены" были именно там задолго до русских. Земли эти Россия силой оружия завоевала, причем не у турок или или иранцев, а у местных (на тот, да и на этот момент тоже) жителей. Так что вы (во множественном числе, не Вы лично) определитесь - что вам надо, ну и скажите открыто! Если судить по подобным комментариям, мораль вам очень и очень многое позволяет...
Ах да, совсме забыл, ведь как только какя-нибудь заварушка намечается, вроде оказывается что чеченские бойцы чуть ли не лучшие? Да и в Москве никто их контролировать не может (я не о студентах говорю, а о бойцах Кадырова). Плюс вроде у них какое-никакое национальное братство релаьно работает... Так что причины для зависти есть некоторые.
Вы, надеюсь, понимаете что мои вопросы - они чисто академические (уж точно для меня кавказцы очень и очень далеки), так сказать для собственного развития пытаюсь понять - ну что настоящим русским патриотам хочется?
Мудрость приходит с возрастом. Но это тот случай, когда возраст пришел один...