В Дагестане школьник зарезал одноклассника

Как рассказал задержанный подросток, пострадавший сам напоролся на лезвие.
Сегодня утром в махачкалинской школе №51 девятиклассник во время драки ударил сверстника ножом в живот. Спасти пострадавшего не удалось, 15-летний подросток скончался в больнице.
Как сообщили одноклассники подравшихся подростков, Арслан О. и его жертва Джабраил Х. конфликтовали давно. Арслан утверждает, что достал нож лишь затем, чтобы напугать Джабраила, но тот сам наткнулся на лезвие.
Арслан (второй слева) и Джабраил (крайний справа) на совместном снимке, сделанном в начале учебного года
Во время допроса Арслан заявил следователям, что нож, который купил год назад потому, что у "всех он есть", в кармане оказался случайно и достал его во время драки он тоже случайно, находясь в состоянии аффекта.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль. СК завел уголовное дело по ст. 105 УК ("Убийство"). Также уголовное дело возбудили против директора школы.
После смертельной потасовки школьников, в лицее избили приехавшего снимать репортаж оператора РГВК "Дагестан" Гаджи Магомедова. Как стало известно, на журналиста накинулись старшеклассники. Сейчас Магомедов находится в больнице, но писать заявление он не намерен. Сотрудник телерадиовещательной компании списал все на шоковое состояние подростков.
"В тот момент, когда они пытались кого-то записать, сообщили, что ученик умер. И там у всех было такое шоковое состояние. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген.
По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали", - рассказали в РГВК "Дагестан".
Источник:
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- Вах, у усех ест и мне нада!
Даже странно, а чего только избили до больницы, а не зарезали. Ножи ведь у всех. И вот таких зверей в школы Москвы, Питера и др...
выбрать нужный номер:
1)чурка чурку
2)зверёк зверька
3)обезьяна обезьяну
4)все пункты верны
на нож посадил, йееаа
строчим из лайкомета
пздц бл
Сижу, режу арбуз...