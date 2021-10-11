В Дагестане школьник зарезал одноклассника

После смертельной потасовки школьников, в лицее избили приехавшего снимать репортаж оператора РГВК "Дагестан" Гаджи Магомедова. Как стало известно, на журналиста накинулись старшеклассники. Сейчас Магомедов находится в больнице, но писать заявление он не намерен. Сотрудник телерадиовещательной компании списал все на шоковое состояние подростков.





"В тот момент, когда они пытались кого-то записать, сообщили, что ученик умер. И там у всех было такое шоковое состояние. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген.





По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали", - рассказали в РГВК "Дагестан".