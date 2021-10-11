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В Дагестане школьник зарезал одноклассника

В Дагестане школьник зарезал одноклассника (4 фото)

Автор:
11 октября 2021 14:42
Сообщество : Криминал
Метки: Махачкала   видео   дагестан   драка   нож   убийство   школа   
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Как рассказал задержанный подросток, пострадавший сам напоролся на лезвие.

Сегодня утром в махачкалинской школе №51 девятиклассник во время драки ударил сверстника ножом в живот. Спасти пострадавшего не удалось, 15-летний подросток скончался в больнице.


Как сообщили одноклассники подравшихся подростков, Арслан О. и его жертва Джабраил Х. конфликтовали давно. Арслан утверждает, что достал нож лишь затем, чтобы напугать Джабраила, но тот сам наткнулся на лезвие.

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Во время допроса Арслан заявил следователям, что нож, который купил год назад потому, что у "всех он есть", в кармане оказался случайно и достал его во время драки он тоже случайно, находясь в состоянии аффекта.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль. СК завел уголовное дело по ст. 105 УК ("Убийство"). Также уголовное дело возбудили против директора школы.

После смертельной потасовки школьников, в лицее избили приехавшего снимать репортаж оператора РГВК "Дагестан" Гаджи Магомедова. Как стало известно, на журналиста накинулись старшеклассники. Сейчас Магомедов находится в больнице, но писать заявление он не намерен. Сотрудник телерадиовещательной компании списал все на шоковое состояние подростков.


"В тот момент, когда они пытались кого-то записать, сообщили, что ученик умер. И там у всех было такое шоковое состояние. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген.


По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали", - рассказали в РГВК "Дагестан".

Источник:

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Метки: Махачкала   видео   дагестан   драка   нож   убийство   школа   
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16  комментариев
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8k
Alex Djeff 36 минут назад
- Ты зачем автомат купил?
- Вах, у усех ест и мне нада!
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4k
Юрий Злой Минуту назад
моя сидел чистил апельсин, о подошел - ты че тут сидишь, -а че сидеть нельзя, - а ты че тут ходишь ? - а че ходить нельзя, а потом он упал на мой нож, а хотеть помочь ему встать, а он опять упал на мой нож, и так еще 5 раз, я не виноват...
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12k
Михалыч 12 минут назад
"В тот момент, когда они пытались кого-то записать, сообщили, что ученик умер. И там у всех было такое шоковое состояние. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали. "
Даже странно, а чего только избили до больницы, а не зарезали. Ножи ведь у всех. И вот таких зверей в школы Москвы, Питера и др...
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807
poбт 12 минут назад
урааа
у местных комментаторов праздник !!!
выбрать нужный номер:
1)чурка чурку
2)зверёк зверька
3)обезьяна обезьяну
4)все пункты верны
на нож посадил, йееаа

строчим из лайкомета


пздц бл
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2k
Андрей 19 минут назад
Сама идеология воспитания еще в стиле как у нас в 90х. Банды, стволы, братва и т.п. Потом после пинка из школы понимают, что тут грабить некого и едут в Москву. Там тачки, девочки.
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36k
Alex 23 минуты назад
Пиз**ц... За колючую проволоку этих обезьян посадить.
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4k
Бу Полчаса назад
Реальные обезьяны
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
У чуркабесов всегда одинаковые отмазки - сам на нож напоролся, сам упал головой на бордюр, сам арматурой себе голову пробил когда в ухе ковырялся, сам пулю хотел поймать как фокусник.....
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9k
kaboza Полчаса назад
Отбор в действии...может они друг дружку в детстве перережут...
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9k
kaboza Полчаса назад
ага, и так 18 раз....
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3k
Иван Полчаса назад
+1 бюджетное место в МГУ.
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21k
Андрей Иванов 40 минут назад
Знаем мы эту тему
Сижу, режу арбуз...
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1k
Лёха 46 минут назад
Не беда: у них рождаемость высокая
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