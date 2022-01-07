Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками

Но не трассой единой… Павел Конев еще и избушку соорудил. Курорт так курорт, надо, чтоб было где и погреться, и чайку испить. «Лепота!» — уверяет пенсионер. Это, если кто не знаток поморской говори, означает: «Красота! Кайф!»



Как-то к нему на огонек заглянул любознательный хозяин тайги. Видимо, разбудил мишку шустрый пенсионер. Ружьем райдер не балуется, пришлось «зрителя» отгонять громким криком.



Стаж катания у него более 40 лет. По крайней мере, его «выкрутасы», датированные, 1983 годом, даже на старой видеопленке запечатлены. Документ! А начал, утверждает ветеран пинежского фристайла, еще раньше. Так что у него есть шанс посоревноваться с самим Владимиром Маслаченко за право первооткрывателя этого вида спорта в СССР. Считается, что Маслаченко завез к нам первую доску после Олимпиады в Калгари. И был это 1988 год.