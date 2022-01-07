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Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками

Лепота по-нашенски: сноуборд и личный горнолыжный курорт — своими руками (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: архангельск   видео   пенсионер   подарок   самоделка   сноуборд   трасса   фанера   
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Пенсионер из Архангельской области не переживает, что не может отправиться в Альпы. Сам соорудил трассу и катается по ней на самодельной фанерной доске.
Сколько раз вы слышали стенания наших пенсионеров: мол, там, на «цветущем» Западе, пенсионеры могут себе позволить путешествовать. А мы тут… Не буду дискутировать, расскажу об одном архангельском мужике, который сам для себя устроил… горнолыжную заимку. Почти курорт!

Живет 67-летний пенсионер в Пинеге, это поселок в Архангельской области. Глубинка, в общем. А он решил забраться еще поглубже. В 8 км от поселка нашел подходящий спуск и стал оборудовать на нем трассу для катания на «сноуборде». Построил и разгонный трамплин для вящей скорости.

В роли спортивного снаряда у него выступает фанерная дощечка. Ее, естественно, надо нужным образом загнуть, предварительно придав гибкость. А потом тщательно просушить. На все про все, уверяет 67-летний спортсмен, уходит около 2 месяцев. Крепления выполнены из флотских ремней и пряжек. Бакли-защелки запираются незатейливо, на ключ от тумбочки.

А горка не «голая», на ней деревья растут. Кульбиты делать научился не сразу. Было дело, не одну доску сломал при «знакомстве» с аборигенами здешних лесов. Теперь-то уже ас, но по-прежнему тренируется 4 раза в неделю.
Но не трассой единой… Павел Конев еще и избушку соорудил. Курорт так курорт, надо, чтоб было где и погреться, и чайку испить. «Лепота!» — уверяет пенсионер. Это, если кто не знаток поморской говори, означает: «Красота! Кайф!»

Как-то к нему на огонек заглянул любознательный хозяин тайги. Видимо, разбудил мишку шустрый пенсионер. Ружьем райдер не балуется, пришлось «зрителя» отгонять громким криком.

Стаж катания у него более 40 лет. По крайней мере, его «выкрутасы», датированные, 1983 годом, даже на старой видеопленке запечатлены. Документ! А начал, утверждает ветеран пинежского фристайла, еще раньше. Так что у него есть шанс посоревноваться с самим Владимиром Маслаченко за право первооткрывателя этого вида спорта в СССР. Считается, что Маслаченко завез к нам первую доску после Олимпиады в Калгари. И был это 1988 год.
Но в 80-е Павел Ильич Конев катался уже вполне уверенно. А начинал-то вообще в конце 50-х, то бишь, в детстве. Попросту сломал одну лыжу. Родители новые покупать не стали, вот и приловчился, приспособился на одной фигурять.

А американцы уверяют, что это они придумали: монолыжу. Мол, в Мичигане в 60-е все это зародилось. Надо Павлу Ильичу запасаться свидетельскими показаниями и патент оформлять!

Впрочем, ему не до этого. Когда ролик с пинежским «самостийным» сноубордистом посмотрели в Сети, ему пришла посылка от Вячеслава Зиновьева из Миасса. А в ней – профессиональное оснащение: обувь и пластиковая доска. Центровка, скорость на ней иная. Теперь северянину надо опять учиться и на новый уровень мастерства переходить. Да и какие его годы!..

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Метки: архангельск   видео   пенсионер   подарок   самоделка   сноуборд   трасса   фанера   
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12  комментариев
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6k
М С 2 часа назад
Дед красавчег!
Как бы ему еще подъемник смастерить...
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Слава Андреев 23 минуты назад
Красава. Надо строить домики. И раскручивать инсту и тик ток. И туристов будет море. В след году )))))
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14k
vikklu Полчаса назад
Зачёт пенсионеру! Человек дела, а не пи.с.то.бол, надо, сделал. Здоровья ему.
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4k
Доехал нормально Час назад
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1k
Аарон Чупа Час назад
Лютый дед! Прям хочется руку пожать.
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413
Сергей 2 часа назад
Класс! Молодец!!!
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0
Oleg V. 2 часа назад
Вот это Дядька! Подарите Павлу Ильичу настоящую доску! Он её заслужил!
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68k
Нанук Паналык 2 часа назад
Полное отсутствие зубов,это издержки хобби?
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