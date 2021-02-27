Пассажирка такси решила, что автомобилем управляет неадекватный наркоман. Она записала видео, в котором отчитала шофера, и распространила запись по соцсетям. На следующий день парня с ДЦП уволили из таксопарка, а пользователи Сети вылили на него ушат с помоями. Но эта история с хорошим концом. Перед инвалидом в итоге все извинились, а местный футбольный клуб не только подарил автомобиль, но и пообещал помочь с лечением.