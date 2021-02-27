Пассажирка такси решила, что автомобилем управляет неадекватный наркоман. Она записала видео, в котором отчитала шофера, и распространила запись по соцсетям. На следующий день парня с ДЦП уволили из таксопарка, а пользователи Сети вылили на него ушат с помоями. Но эта история с хорошим концом. Перед инвалидом в итоге все извинились, а местный футбольный клуб не только подарил автомобиль, но и пообещал помочь с лечением.
В начале февраля в Краснодаре произошел неприятный инцидент, который обсуждали во всех городских пабликах и СМИ. Пассажирка такси опубликовала в соцсетях видео, в котором в грубой форме обвинила молодого водителя в употреблении наркотиков.
Женщина также не забыла пожаловаться в "Яндекс.Такси". Евгения Широкого, так зовут водителя, на следующий день заблокировали в сервисе такси и лишили заработка. А пользователи Сети, не разобравшись в ситуации, принялись травить и оскорблять водителя в соцсетях.
Вот этот ролик:
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Когда история получила огласку, то выяснилось, что Евгений никакой не наркоман: странные телодвижения и нарушение речи - следствие ДЦП. Он инвалид третьей группы, что не мешает ему работать таксистом. Благодаря сюжетам местных телеканалов всем стало известно, что несправедливо "осужденный" - порядочный человек и хороший шофер, который никогда не нарушал скоростного режима. Узнав об этом, пассажирка, распространившая видео, публично извинилась перед Евгением. А сервис "Яндекс.Такси" восстановил его на работе.
Видео с извинениями краснодарки:
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Но на этом история не закончилась. Вчера ФК "Краснодар" решил поддержать Евгения и подарил ему автомобиль, слуховой аппарат, клубную атрибутику и билеты на матч Краснодар"-"Урал». Подарки вручали вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Также футболисты пообещали расплакавшемуся от счастья Евгению помочь с лечением.
"Всех болельщиков ФК «Краснодар» я призываю при заказе такси вызывать именно Евгения" - сказал голкипер "быков".
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Понятно, что ФК "Краснодар" провел PR-акцию. Но побольше бы таких.
Кстати, а что за машину подарили Евгению, кто-нибудь может определить марку?
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Понравилось97
Ну не уверен. Явные нарушения двигательных функций, возможно внимания и реакции не являются противопоказаниями для получения водительских прав? Тем более такси, а это общественный транспорт. Раньше в такси вообще с профессиональной категорией брали.
Ну а парень молодец, что работает
А те, кто помоями его поливал, сейчас даже не покраснеют.
Просто отвечал на вопрос автора.
Зачем "прославлять" ее на весь мир - она и так уже достаточно получила за свою ошибку.
Добрее надо быть