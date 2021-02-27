FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 103 поста • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях

Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях (1 фото + 3 видео)

Автор:
27 февраля 2021 22:30
Сообщество : Таксисты
Метки: ФК Краснодар   видео   дцп   подарок   таксист   
1864
1
3

Пассажирка такси решила, что автомобилем управляет неадекватный наркоман. Она записала видео, в котором отчитала шофера, и распространила запись по соцсетям. На следующий день парня с ДЦП уволили из таксопарка, а пользователи Сети вылили на него ушат с помоями. Но эта история с хорошим концом. Перед инвалидом в итоге все извинились, а местный футбольный клуб не только подарил автомобиль, но и пообещал помочь с лечением.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: ФК Краснодар   видео   дцп   подарок   таксист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Fara Zolkin Час назад
Парень искренне рад,это видно. У меня от ветра Краснодарского глаза заслезились. Молодцы ребята.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
363
azuver 2 минуты назад
Всплакнул искренне.Футболистам респект и уважение.Пацану здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
Колючий 8 минут назад
Был на фишках пост, помню, многие ещё подумали, что наркоман, я в их числе. Извини, парень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
imho Колючий Минуту назад
Красавчик, плюсую! Надеюсь остальные поступят так же как вы. А я их запомнил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
Племянник Путина 11 минут назад
осталось шкуре кто его травить начала, прописать писдянок по полной программе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ирина 14 минут назад
Побольше бы таких акций! Теперь я за «Краснодар»! Удачи вам, ребята! И помогай бог таксисту!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
sedoisever 19 минут назад
Футболисты молодцы. Но хоть убейте... ДЦП ему не мешает быть автолюбителем. Но с таким заболеванием его никуда водителем не возьмут. Не пройдёт он комиссию! А уж тем более возить людей он не может. Это в такси сейчас может идти кто угодно. Без стажа, опыта и медкомиссии. Это не нормально. В так нелюбимом всеми "совке" в такси мог работать волитель не ниже II класса. Не говоря о здоровье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Александр 23 минуты назад
Это конечно всё хорошо, молодцы. Но с диагнозом ДЦП Можно-ли получить права!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Караганда 23 минуты назад
радует,что ещё есть футболисты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
stepanenkonick 24 минуты назад
Реальная сука, мимоходом оскорбила, унизила, отряхнулась и пошла. Что-то ее вонючий рот сильно преобладает наркоманским сленгом. Старая уже бл..ь, а в людях не разбирается. Извиняюсь за грубость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
805
Андрей Полчаса назад
Девушка тоже молодец, не побоялась публично извиниться...Респект!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
молодцы и дура молодец, что извинилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Ярослав Мовчун Полчаса назад
Вроде как Поло подарили. Много спрашивают) Но молодцы же.. рекспект ребятам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Mike Полчаса назад
Я безумно рад за парня!!!! Почему наворачивается слеза???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
Лучший Друг Полчаса назад
странные телодвижения и нарушение речи - следствие ДЦП. Он инвалид третьей группы, что не мешает ему работать таксистом

Ну не уверен. Явные нарушения двигательных функций, возможно внимания и реакции не являются противопоказаниями для получения водительских прав? Тем более такси, а это общественный транспорт. Раньше в такси вообще с профессиональной категорией брали.

Ну а парень молодец, что работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
_delphin_ 40 минут назад
Не смотря на все шутки про "кубаноидов", в последнее время из КК только позитивные новости! Привет соседям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Denis 44 минуты назад
побольше бы,вот таких!!! пиар акций
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
827
sergiocorleone 45 минут назад
Вот это настоящий поступок широкой, доброй, РУССКОЙ души! Спасибо Вам большое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233k
Rusbond 47 минут назад
Молодцы мужики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido Час назад
" Спешите делать добрые дела!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
imho Час назад
ФК "Краснодар" молодцы!
А те, кто помоями его поливал, сейчас даже не покраснеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Час назад
Я так понимаю, либо Поло, либо Рапид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
Шурман KOSTELLO Час назад
Да какая разница , просто молодцы , а та даже свое лицо на камеру не показала
, парень хоть и с болезнью но понимает все и моторика нормальная .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Шурман Час назад
Я ж не спорю.
Просто отвечал на вопрос автора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
albedo Шурман Час назад
Девушка извинилась, парень простил - инцидент исчерпан.
Зачем "прославлять" ее на весь мир - она и так уже достаточно получила за свою ошибку.
Добрее надо быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
Шурман albedo 55 минут назад
Здесь другое , просто у парня доброе сердце , я бы не смог простить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anatoly Shestakov KOSTELLO 39 минут назад
100%. Ручки ВАГовские. Молодцы, что белый цвет подарили. Сможет без проблем таксовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца "Тебя шторит, мажет": клиентка накинулась на странного таксиста "Тебя шторит, мажет": клиентка накинулась на странного таксиста 50 вдохновляющих идей для подарков на Новый год 2021 50 вдохновляющих идей для подарков на Новый год 2021
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

292045



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 примеров человеческой глупости
3
111
15 примеров человеческой глупости
20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны
9
119
20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
2
5
Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
Англичанин удивился козлам на крыше своего дома
0
9
Англичанин удивился козлам на крыше своего дома
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#интересное#знаменитости#аварии#комментарии#авто аварии#в мире#девушки
#фото#прикол#картинки#дети#кино#дтп#СССР#прикольные#звезды#настроение
#интересно#история#Россия#приколы#люди#забавно#сша#Разное#автомобили#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться