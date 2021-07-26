В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками

Выставка современного искусства "Коровник" на Кегострове в Архангельске закончилась потрясающим перфомансом - аборигены островитяне схлестнулись с творческой молодежью. Первые были не согласны с культурной ценностью нескольких экспозиций, а последним пришлось уносить ноги.

По словам "художников", местные жители заявились на выставку пьяными и принялись "бычить" в "Коровнике". В итоге одаренным юношам и девушкам пришлось сворачивать мероприятие и отступать к парому, ведя ожесточенные арьергардные бои.