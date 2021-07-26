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В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками

В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками (16 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: архангельск   видео   полиция   потасовка   современное искусство   художники   
2972
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1

Местные почитатели высокого искусства не оценили творчества залетных фраеров приезжих артистов.

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Метки: архангельск   видео   полиция   потасовка   современное искусство   художники   
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38k
dima423 2 часа назад
ну последний художник норм так отоварил гопника напрощанье))) наверно экспрессионист
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3k
Горожанин 2 минуты назад
История, как известно, повторяется... Но Эрнст Неизвестный уже не тот...
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383
Sergei Propisnov 4 минуты назад
Ссаными тряпками гнать надо таких художников.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 8 минут назад
А потом колхозники обижаются, что их скотинами считают. Ну да, на ровном месте. Так держать (особенно про обиды).
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3k
Chanceux 10 минут назад
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0
Арнольд Штайер 18 минут назад
Не принимает глубинный народ современное искусство
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15k
speaktr-st 24 минуты назад
Видал я эти "работы" - ни о чем.
Собственно, что и произошло.

Искусствоведов группа тихо
задумчиво глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчётливо сказал: "Говно"
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Культурка,епта...
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4k
Максим Демидов 42 минуты назад
Суровые архангельские искусствоведы.
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1k
Alex Xela 51 минуту назад
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1k
Лёха 57 минут назад
Ну и ссыкуны эти "творческие": своего отбивать не стали, от троих сбежали...
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960
Not Found! Час назад
АТО! Погнали наши городских! Молочко то все любят. "Художники" - мать вашу!

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353
Nаnе First NameLаst Час назад
Вот же быдло!


Поддерживаю аборигенов. Приехало быдло, поразрисовывало какой-то херотой стены - неудивительно что им всекли.

Если бы они не городили свое "верхнее искусство", а нарисовали пару нормальных, красивых и тематичных муралов - аборигены бы их напоили забесплатно, а не стали п.и.з.д.и.т.ь.
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17k
KOSTELLO Час назад
Хороший пример.
Многое поясняет о современном искусстве

Ссылка www.youtube.com
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18k
Юрий Час назад
Мои песдюки!

//fishki.net/upload/users/2021/07/26/1553451/e830c1bef641f57e7cb4aece0a6667fb.png
Ссылка www.youtube.com
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28k
LEPA Час назад
Опять неправильный остров попался!

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25k
Григорий Час назад
В армию художников надо сдать, на годик-полтора. Там резко обучают, что твои права и свободы начинаются там, где заканчиваются мои. А еще там обучают договариваться с разными людьми, разных народностей и из разных городов. Кто не научился договориваться, того комиссуют по состоянию здоровья. Но этих мало, а нормальных и здравомыслящих большинство.
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8k
arhshed 2 часа назад
За такое искусство еще мало прилетело. Большинство этих инсталляций - наглый плагиат на то, что я в начале нулевых видел, бухая с говнарями на всяких заброшках.
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8k
antonium 2 часа назад
"бычить" в "Коровнике"))))))))))))))))))))))))
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9k
BaZiL-44 2 часа назад
кто назвал это "искусством"?кто назвал стеномарателей "художниками"? а почему данные эксклюзивные экспонаты вывалены на каком то острове, а не в городе?и получала ли "художники "какое либо разрешение на размещение своих "шедевров" в данном месте?возможно местные жители оказались и правы,защищая свою территорию от таких вот высеров искусства
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6k
кот базилий 2 часа назад
Это не гопники, а просто быдляк деревенский, обычное поведение - "наша дереня и мы тута хазява"
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