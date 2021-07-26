В Архангельске гопники устроили драку с современными художниками

Местные почитатели высокого искусства не оценили творчества
залетных фраеров приезжих артистов.
Выставка современного искусства "Коровник" на Кегострове в Архангельске закончилась потрясающим перфомансом -
аборигены островитяне схлестнулись с творческой молодежью. Первые были не согласны с культурной ценностью нескольких экспозиций, а последним пришлось уносить ноги.
По словам "художников", местные жители заявились на выставку пьяными и принялись "бычить" в "Коровнике". В итоге одаренным юношам и девушкам пришлось сворачивать мероприятие и отступать к парому, ведя ожесточенные арьергардные бои.
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«Да не было никакой причины. Еще когда они только в ангар пришли, начали раскачивать конфликт, попутно заправляясь водкой. Ну в итоге в конец осмелели, подтянули еще каких-то агалов своих», - рассказал один из участников происшествия.
В потасовке принимало участие несколько десятков человек. Полицейские уже установили их личности. Сейчас решается вопрос о привлечении островитян и артистов к ответственности.
Два человека обратились в больницу с незначительными травмами. Вот, что называется культурный обмен!
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Собственно, что и произошло.
Искусствоведов группа тихо
задумчиво глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчётливо сказал: "Говно"
Поддерживаю аборигенов. Приехало быдло, поразрисовывало какой-то херотой стены - неудивительно что им всекли.
Если бы они не городили свое "верхнее искусство", а нарисовали пару нормальных, красивых и тематичных муралов - аборигены бы их напоили забесплатно, а не стали п.и.з.д.и.т.ь.
Многое поясняет о современном искусстве
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