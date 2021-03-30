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В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским

В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским (9 фото + 4 видео)

Автор:
30 марта 2021 15:47
Сообщество : Криминал
Метки: видео   мытищи   пенсионер   перестрелка   полиция   преступник   
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Мотивы стрелка неизвестны. Во время штурма он устроил взрыв. К счастью, пока никто не пострадал.

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Метки: видео   мытищи   пенсионер   перестрелка   полиция   преступник   
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37  комментариев
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640
Алксандр Шевченко Час назад
@баный стыд, пенсионера взять не могут.
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9k
gnyS i 7 минут назад
Мне вот интересно если он с 2001г в розыске (якобы скрылся от следствия) как он нарезное оружие получил официально зарегистрировав его в МВД ? Отстрел нарезного оружия делается 1 раз в 15 лет! Т.Е. Ему ы МВД выдали лицензию когда он уже был в розыске!
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2k
Том Джоуд Полчаса назад
Возьмут. Если выяснится, что те кто с ним соучастники - возьмут мертвым.
Похоже на срыв. Нервный срыв быдла из 90-х. Охреневшего от вседозволенности.
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8k
harlamov Полчаса назад
Тяжелое наследие 90-х... Сразу вспомнился диалог из Брата-2. Вот скажи мне, "новый русский", в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! Все эти бандиты из 90-х убивали, грабили, покупали стволы, крокодилов и что? Кто сдох, кто с ума сошел. В чем смысл-то их убогой жизни был? Ни сами не пожили, ни другим не дали. Быдло оно и есть быдло. Сейчас менты осуществят забой скота и общество выкинет очередного бесполезный биомусор из 90-х. Чем их меньше, тем легче дышать в России.
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3
118 38 минут назад
Домашний зоопарк дома - это сильно (животных жалко)
Весной у психов обострение вот и результат, полиция все правильно делает.
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39
alex 40 минут назад
пенса нормально взять не могут, днище))))
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31k
Alex 45 минут назад
Да из гранатомета шарахните по мудаку. Чего канитель разводить. Говорят, что он и гранаты швырял.
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4k
Афанасий 49 минут назад
автор, ты в какой России живёшь? -- 61 год это НЕ пенсионер! У нас на пенсию с 65-ти!
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4k
Афанасий 47 минут назад
ЗЫ: раз уж танки подогнали, то надо проверить и остальные дома этого "элитного" посёлка -- ну что б два раза не ездить...
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1k
Alexandr 49 минут назад
Стрелок наверное му.ак, но радует что этих недогвардейцев заставил зарплату отрабатывать. Это не бабушек за семечки гонять.
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55k
Парагвайский шпион 58 минут назад
Или завалят, или сам себя порешит. Но там точно "крыша протекла."
Хотя есть вариант - возьмут, отправят на экспертизу и ляжет в психушку на пару лет.
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1k
Сергей Час назад
Сцена. Бессмысленность прожитой жизни. И картины во всю стену с портретом и молодые шлюхи и дом и оружие и вольеры с зоопарком... Все дорохо-бохато....
А в чем смысл? Вот и съехала кукуха...
Есть такая сцена в одном старом гангстерском фильме.
Сидит Дон с лучшей шлюхой за столом на котором гора кокса и денег... И грустно на все это смотрит. Цель жизни достигнута...
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3k
Горожанин Час назад
А немцы зачем?

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150k
☭Cheкаво☭ Горожанин Час назад
Автор палится, откуда он...или не он)
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3k
Горожанин ☭Cheкаво☭ 50 минут назад
Надоели уже такие неоригинальные формы, то Почта России, то еще где. Нужно уметь смеяться)

Почта России)):

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9
комнатный сибиряк Горожанин 47 минут назад
Главное чтоб не зиганула
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7k
Андрей А Горожанин 5 минут назад
Про форму почты России-фейк, причем древний.
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4k
Барт Симпсон Час назад
вот оно оружие в деле. надо поскорее всем разрешить ношение, что бы население уменьшилось. Кстати вопрос: Как у таких ополоумевших появляется оружие? Как им дают разрешение? Вместе с ним, посадить и тех кто ему продал и кто дал разрешение на оружие.
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640
Алксандр Шевченко Chaim Kushnir 51 минуту назад
А за что вас мышей серых любить, не пряник, да и 2,5 миллиона слишком много для работающего народа. Выж палец о налец не удалите за всю жизнь, гвоздь ржавый не забьете.
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148
Chaim Kushnir Алксандр Шевченко 49 минут назад
а мы не девушка, чтобы нас любить. Вот когда начнешь больше о себе думать, а не о "выж" и злобой прекратишь истекать - сразу твоя жизнь налаживаться начнет)
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640
Алксандр Шевченко Chaim Kushnir 46 минут назад
Ну тогда и не нойте тут как бабы,обосрались как всегда, стойте обтекайте.
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148
Chaim Kushnir Алксандр Шевченко 43 минуты назад
ну со злобой понятно - это от несостоятельности. а вот тупость твоя - это наживное или врожденное, интересно?
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640
Алксандр Шевченко Chaim Kushnir 38 минут назад
) какие вы смешные. Правда говорят нельзя с дураками (ментами) общаться, они сначала отпустят до своего уровня, а потом задавят опытом. Печатай свои комментарии зарабатывай свои 30 монеток.
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