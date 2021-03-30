Сегодня утром в элитном подмосковном поселке Новые Вешки владелец одного из домов открыл огонь по полицейским. Правоохранители приехали в "гости" к 61-летнему Владимиру Барданову с проверкой. Он подозревается в незаконном обороте оружия, и это несмотря на то, что на него легально зарегистрировано 5 единиц нарезного оружия и травматический пистолет.





Стражи порядка постучались в ворота, дверь им открыла жена Барданова и они вошли во двор. Однако хозяин, увидев на крыльце полицейских, открыл по ним огонь из окна своего дома и бросил в их сторону две гранаты.