Мотивы стрелка неизвестны. Во время штурма он устроил взрыв. К счастью, пока никто не пострадал.
Сегодня утром в элитном подмосковном поселке Новые Вешки владелец одного из домов открыл огонь по полицейским. Правоохранители приехали в "гости" к 61-летнему Владимиру Барданову с проверкой. Он подозревается в незаконном обороте оружия, и это несмотря на то, что на него легально зарегистрировано 5 единиц нарезного оружия и травматический пистолет.
Стражи порядка постучались в ворота, дверь им открыла жена Барданова и они вошли во двор. Однако хозяин, увидев на крыльце полицейских, открыл по ним огонь из окна своего дома и бросил в их сторону две гранаты.
Когда началась перестрелка в доме находились дочь Барданова, его внучка и зять. Дочь с ребенком он выпустил из жилища, а зять остался с ним.
СМИ сообщают, что Владимир Барданов в начале нулевых владел автосервисом и частными охранными предприятиями. Предполагается, что оружие у него осталось с тех времен. У подмосковного пенсионера богатый "послужной список" - первое уголовное дело он заработал еще в 1976 году. А в 2001-ом его арестовали за грабеж и мошенничество в особо крупном размере. Однако ему каким-то образом удалось скрыться от следствия. И до сегодняшнего дня он преспокойно находился на свободе.
По СМИ прошла информация, что бойцы спецподразделения ФСБ успешно взяли штурмом дом и задержали стрелка. Но как выяснилось позднее, штурм все еще идет, Барданов активно отстреливается и использует гранаты.
Следственный комитет уже возбудил в отношении Барданова уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" (от 12 до 20 лет лишения свободы).
Как оказалось, Владимир Барданов коллекционирует не только оружие, но и диких животных. Есть сообщения о том, что на территории его дома находится медведь, тигр, рысь и еноты с обезьянами.
Сейчас полицейские с квадракоптера изучают внутренний двор дома пенсионера, чтобы при очередном штурме не навредить животным.
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По сообщениям СМИ, пенсионер находится не в себе. За несколько дней до прихода полицейских он закупался в супермаркете на случай конца света. Ну, для него он уже случился...
Мы следим за событиями. Пост будет дополнятся.
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Похоже на срыв. Нервный срыв быдла из 90-х. Охреневшего от вседозволенности.
Весной у психов обострение вот и результат, полиция все правильно делает.
Хотя есть вариант - возьмут, отправят на экспертизу и ляжет в психушку на пару лет.
А в чем смысл? Вот и съехала кукуха...
Есть такая сцена в одном старом гангстерском фильме.
Сидит Дон с лучшей шлюхой за столом на котором гора кокса и денег... И грустно на все это смотрит. Цель жизни достигнута...
Почта России)):