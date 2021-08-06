В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек

И вместо благодарности отправил пенсионера в реанимацию.
В Малаховке, что расположена в знаменитых Люберцах, произошло зверское нападение на пенсионера, который решил вернуть кошелек его хозяину. Пожилой мужчина нашел на улице борсетку с деньгами, ключами и телефоном, а через некоторое время ответил на звонок владельца и договорился с ним о встрече.
Вот только во время передачи потерянного имущества произошло нечто невообразимое. 60-летний пенсионер, чтобы убедиться, что приехавший мужчина настоящий владелец кошелька, принялся задавать вопросы. Говорил он невнятно, поскольку недавно перенес инсульт, и владелец то ли решивший, что мужчина пьян, то ли потеряв терпение, отобрал кошелек и ударил пенсионера. Тот ему ответил пощечиной. Завязалась драка, в ходе которой пенсионер оказался на земле, а владелец борсетки методично добивал старика ногами по голове, чтобы лишить сознания.
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После избиения пенсионер попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел еще 1 августа. Полиция только начала проводить проверку.
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Россия лидирует по числу полицейских на душу населения, а все фишки забиты какими-то упырями. Да ещё и проверку начали проводить 5 дней спустя.
Чтобы они этого 3.14дора научили жизни, проведя воспитательную работу.
Вас послушать - на зоне одни Макаренки сидя.
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Не надо свои мысли приписывать другим.
По указанию руководства - уголовники делают и сделают все, что им скажут.