В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек

В Малаховке, что расположена в знаменитых Люберцах, произошло зверское нападение на пенсионера, который решил вернуть кошелек его хозяину. Пожилой мужчина нашел на улице борсетку с деньгами, ключами и телефоном, а через некоторое время ответил на звонок владельца и договорился с ним о встрече.

Вот только во время передачи потерянного имущества произошло нечто невообразимое. 60-летний пенсионер, чтобы убедиться, что приехавший мужчина настоящий владелец кошелька, принялся задавать вопросы. Говорил он невнятно, поскольку недавно перенес инсульт, и владелец то ли решивший, что мужчина пьян, то ли потеряв терпение, отобрал кошелек и ударил пенсионера. Тот ему ответил пощечиной. Завязалась драка, в ходе которой пенсионер оказался на земле, а владелец борсетки методично добивал старика ногами по голове, чтобы лишить сознания.