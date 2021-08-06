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В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек

В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 16:04
Сообщество : Криминал
Метки: Малаховка   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   избиение   кошелек   пенсионер   
1056
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И вместо благодарности отправил пенсионера в реанимацию.

Источник:

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Метки: Малаховка   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   избиение   кошелек   пенсионер   
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19  комментариев
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555
Электрик 51 минуту назад
Это не мужчина - это пид.арас, самый настоящий пид.арас!
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6k
кот базилий 2 минуты назад
Имя итд в студию этого подонка.
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615
Hot tub is my love 9 минут назад
Вот же ж гнида недобитая, а... Просто чёрта кусок.
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8k
Ntvl Полчаса назад
сначала подумал, что дед это который с серой майке, а быдло в кепке. оказалось наоборот.
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2k
cfhfwby Полчаса назад
У нас сейчас полно "удальцов" подобного толка: избить ребенка, старика, женщину, для них-плевое дело. Сейчас стало слишком много "плевых дел" и все из-за безнаказанности и из-за отсутствия нетерпимости к подобным подонкам. Вот подошли двое, посмотрели, послушали и отошли, а ведь били старика-инвалида, вне зависимости от его поведения уже понятно, что подонок поступил зверски и неадекватно, но... они отошли и, значит, одобрили его поступок и я молю бога, чтобы кто-то измолотил их родителей или детей из подобных же подонков.
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−42
Андрей Полчаса назад
Предпочитаю вообще ни чего на улице не поднимать.
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338
Симплекс 39 минут назад
https://newizv.ru/news/society/28-01-2019/rossiya-lidiruet-po-chislu-politseyskih-na-dushu-naseleniyahttps://newizv.ru/news/society/28-01-2019/rossiya-lidiruet-po-chislu-politseyskih-na-dushu-naseleniya

Россия лидирует по числу полицейских на душу населения, а все фишки забиты какими-то упырями. Да ещё и проверку начали проводить 5 дней спустя.
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28k
Fat Lynx 39 минут назад
А всего-то надо было сдать находку в полицию...
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594
Алексей Попов 43 минуты назад
Люберецкие " ".идораса" же узнать можно? Напомните ему за "понятия" в отношении пожилых людей. Здоровый бык - приезжай в Севастополь - если меня не хватит остальные напомнят. Старость надо уважать. УРОД.
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9k
Шурум-бурум 46 минут назад
находку надо было нести в ближайший отдел полиции или участковому, или не трогать! другие действия нашедший совершает на свой страх и риск!
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223
КакогоХу 47 минут назад
Подонок
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1k
rider2 51 минуту назад
Это уже не единичный случай, можно сказать закономерность.
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6k
кот базилий Час назад
Полиция как всегда с "опозданием", видно уплачено. Вот нам еще один "урок" за добрые дела.
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15k
albedo Час назад
Тут не проверку проводить надо, а посадить козла в КПЗ к уголовникам.
Чтобы они этого 3.14дора научили жизни, проведя воспитательную работу.
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223
КакогоХу Russo Turisto 46 минут назад
Там половина таких же уголовников сидят, еще не пойманных
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478
Константин ****** albedo 42 минуты назад
До коле у будут существовать великовозрастные инфантилы, думающие что уголовники будут проводить какую-то воспитательную работу.
Вас послушать - на зоне одни Макаренки сидя.
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478
Константин ****** albedo Полчаса назад
Ага. теперь не уголовники перевоспитывают оступившихся граждан, а хозяин. У него таких целый лагерь. Ему нахер не упало кого-то особо перевоспитывать.
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