Тюменский таксист спас деда, тонувшего в луже

1077
3
1
Субботнее утро на улице Газовиков в Тюмени началось с коммунальной аварии и только по счастливой случайности не закончилось трагедией, стоившей жизни пожилому мужчине.
Еще ночью прорвало трубу и вода начала стремительно затапливать проезжую часть и тротуар, образовывая настоящую бурную реку.
К утру вода начала подтапливать автомобили, припаркованные у дома, и хозяйка одного из них решила отогнать свой транспорт в более безопасное место. Именно это и спасло жизнь пенсионеру, который бодро шагал по тротуару и под водой не заметил большой ямы, образовавшейся в результате потопа.
Мужчина пытался перейти лужу, но не смог и упал прямо в яму. Самостоятельно выбраться из бурного потока у него не получалось. На счастье, деда заметила женщина и оперативно позвала на помощь. Пенсионера спас таксист Никита Зубков.
Он успел достать пожилого мужчину из воды до того, как тот начал окончательно тонуть. От скорой помощи пенсионер отказался, сообщив, что чувствует себя хорошо. А тюменская прокуратура устанавливает виноватых в коммунальной аварии.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским
- «Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел
- "Вот в такие мешки будем вас упаковывать!": осужденные колонии сняли видео с задыхающимся человеком
- Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
- 97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой
24
Понравилось24
Новости партнёров
а тебе, я вижу, только говнеца бы набросить...