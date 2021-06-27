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Тюменский таксист спас деда, тонувшего в луже

Тюменский таксист спас деда, тонувшего в луже (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 июня 2021 10:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тюмень   видео   дед   лужа   пенсионер   таксист   
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Субботнее утро на улице Газовиков в Тюмени началось с коммунальной аварии и только по счастливой случайности не закончилось трагедией, стоившей жизни пожилому мужчине.

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Метки: Тюмень   видео   дед   лужа   пенсионер   таксист   
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8  комментариев
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2k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
"Делов то" - сказал дед, затем выжал одежду , отряхнулся и пошел дальше - в России живём.
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5k
Leo Sun 14 минут назад
Лучше бы всё-таки не отказывался. Наглотался всякой дряни, поди. В больнице, может, пару укольчиков для профилактики поставили бы.
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1k
Viktor 2 часа назад
А тюменская прокуратура устанавливает виноватых в коммунальной аварии.
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822
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж главное снять, а помогают пусть другие.
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