Тюменский таксист спас деда, тонувшего в луже

К утру вода начала подтапливать автомобили, припаркованные у дома, и хозяйка одного из них решила отогнать свой транспорт в более безопасное место. Именно это и спасло жизнь пенсионеру, который бодро шагал по тротуару и под водой не заметил большой ямы, образовавшейся в результате потопа.