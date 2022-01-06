Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы

Вчера вечером на фоне неутихающих беспорядков протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ (РФ, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия) с просьбой ввести в страну коллективные миротворческие силы. По словам Токаева, сложившаяся в нескольких крупных городах страны обстановка угрожает нацбезопасности и государственному суверенитету.





Изменилась и риторика Токаева - если ранее он называл протестующих бандитскими элементами, то сейчас они превратились в завезённых извне террористов, которые захватывают правительственные здания и прочие стратегические объекты. Заметим в скобках, что казахскими силовикам вчера ночью удалось отбить захваченный аэропорт в Алма-Ате.