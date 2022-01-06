Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы

Первые два самолета с российскими десантниками уже приземлились на территории Казахстана.
Вчера вечером на фоне неутихающих
беспорядков протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ (РФ, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия) с просьбой ввести в страну коллективные миротворческие силы. По словам Токаева, сложившаяся в нескольких крупных городах страны обстановка угрожает нацбезопасности и государственному суверенитету.
Изменилась и риторика Токаева - если ранее он называл протестующих бандитскими элементами, то сейчас они превратились в завезённых извне террористов, которые захватывают правительственные здания и прочие стратегические объекты. Заметим в скобках, что казахскими силовикам вчера ночью удалось отбить захваченный аэропорт в Алма-Ате.
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Интересный момент: обращаясь к ОДКБ, Токаев, очевидно, надеялся на ввод Коллективных сил оперативного реагирования, в функции которых, помимо прочего, входит борьба с международным терроризмом. Общая численность этих войск составляет 18 тысяч человек.
Но глава Казахстана получил совсем не то, чего хотел -
Россия Секретариат ОДКБ согласовал и направил в поддержку Токаеву Миротворческие силы, численность которых составляет всего 3,6 тысячи человек и задачи которых состоят в "наблюдении за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, содействии созданию безопасной обстановки в кризисных районах", а также "разъединении конфликтующих сторон, создание гуманитарных коридоров и демилитаризованных зон и предотвращении в них боевых столкновений.
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Известно, что Армения отправила в Казахстан всего 70 военных, Таджикистан - 200. Очевидно, основная нагрузка в выполнении союзнических обязанностей ляжет на плечи России. Два спецборта с российскими миротворцами и техникой уже приземлились на территории Казахстана.
Что касается протестов, то после обращения к ОДКБ Токаев, как и обещал, начал действовать жестко. Ночью в Актау и Алма-Ате прошла "антитеррористическая операция".
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До начала ночной зачистки город полностью принадлежал протестующим, огромное количество которых воспользовались моментом и разграбили всё, что только можно.
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Не обошлось без курьёзов. Протестующие у администрации Алма-Аты устроили "коммунизм" - отобрали и поделили деньги из сейфа:
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Захватили, разграбили и сожгли инкассаторскую машину:
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По данным издания "Sputnik Казахстан", в ходе ночной зачистки полицейские Алма-Аты ликвидировали десятки "террористов", пытавшихся захватить административные здания и отделы полиции. Комендатура Алматы сообщает, что в общей сложности в ходе столкновений с протестующими погибли 13 сотрудников правоохранительных органов (двое из которых были обезглавлены) и пострадали 353 силовика.
Акимат в Талдыкоргане, где снесли памятник Назарбаеву:
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В Казахстане все ещё нет интернета и информация оттуда доходит обрывками. Но, судя по всему, ночная операция вкупе с новостями о введении Миротворческих сил ОДКБ, охладила пыл "мирных" протестующих и беспорядки сходят на нет.
В Актау протестующие заявили, что добились ухода Назарбаева и на главной площади делать им больше нечего. Они собирают палатки, убирают за собой мусор и покидают площадь
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ой, да, этожесовсемдругое!
В следующий раз думать будут. У нас вот гвардии всякие есть, для карательных операций против народа. Мы на это денег не жалеем.
Сначала дерусификация и языковые патрули националистов, а как только припекло, так Россия сразу "своя".
Я против того, чтобы наши парни воевали за каких-то уродов.
Пусть Нурсултан засунете свой Нурсултан себе в Нурсултан.
Нахрена такой митинг.
**Комендатура Алматы сообщает, что в общей сложности в ходе столкновений с протестующими погибли 13 сотрудников правоохранительных органов (двое из которых были обезглавлены) и пострадали 353 силовика.
Это не тоже самое, что и операция по обеспечению референдума в Крыму.
Требования наивные, а подготовка хорошая (согласованность действий и наличие автоматического оружия у "протестующих")
Видимо, наверху предатели уже договорились Теперь нынешним властям нужно перенять опыт Белоруссии и западных стран, чтобы жестко подавить преступников
Сделано по классическому сценарию оранжевых революций
1. Берется любой инфоповод (напр, повышение налогов или удорожание каких-то услуг и товаров)
2. Предъявляется претензия на отмену
3. Пока власть обсуждает и готовится согласиться, требования добавляются новыми пунктами до тех пор, пока власти не скажут нет
4. Затем инициируются попытки захвата правительственных зданий
5. У властей 2 пути: беспрекословно соглашаться, чтобы избежать жертв, или жестко подавить
По первому пути пошел Янукович, по второму - Лукашенко
Не думаю, что Россия допустит появления новой Украины, так что мятеж будет подавлен
Русские в Казахстане это тоже граждане Казахстана, увы, но этот вопрос на повестке не стоит. Да, националистические настроения в Казахстане имеют место быть.
Программы по переселению русских нет, русские своими силами перебираются в Россию.
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Это когда олигархи Казахстана нам своими стали ?