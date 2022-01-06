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Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы

Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы (4 фото + 9 видео)

Автор:
06 января 2022 13:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Россия   видео   одкб   протесты   
2773
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Первые два самолета с российскими десантниками уже приземлились на территории Казахстана.

Вчера вечером на фоне неутихающих беспорядков протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ (РФ, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия) с просьбой ввести в страну коллективные миротворческие силы. По словам Токаева, сложившаяся в нескольких крупных городах страны обстановка угрожает нацбезопасности и государственному суверенитету.


Изменилась и риторика Токаева - если ранее он называл протестующих бандитскими элементами, то сейчас они превратились в завезённых извне террористов, которые захватывают правительственные здания и прочие стратегические объекты. Заметим в скобках, что казахскими силовикам вчера ночью удалось отбить захваченный аэропорт в Алма-Ате.

Интересный момент: обращаясь к ОДКБ, Токаев, очевидно, надеялся на ввод Коллективных сил оперативного реагирования, в функции которых, помимо прочего, входит борьба с международным терроризмом. Общая численность этих войск составляет 18 тысяч человек.


Но глава Казахстана получил совсем не то, чего хотел - Россия Секретариат ОДКБ согласовал и направил в поддержку Токаеву Миротворческие силы, численность которых составляет всего 3,6 тысячи человек и задачи которых состоят в "наблюдении за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, содействии созданию безопасной обстановки в кризисных районах", а также "разъединении конфликтующих сторон, создание гуманитарных коридоров и демилитаризованных зон и предотвращении в них боевых столкновений.

Известно, что Армения отправила в Казахстан всего 70 военных, Таджикистан - 200. Очевидно, основная нагрузка в выполнении союзнических обязанностей ляжет на плечи России. Два спецборта с российскими миротворцами и техникой уже приземлились на территории Казахстана.

Что касается протестов, то после обращения к ОДКБ Токаев, как и обещал, начал действовать жестко. Ночью в Актау и Алма-Ате прошла "антитеррористическая операция".

До начала ночной зачистки город полностью принадлежал протестующим, огромное количество которых воспользовались моментом и разграбили всё, что только можно.

По данным издания "Sputnik Казахстан", в ходе ночной зачистки полицейские Алма-Аты ликвидировали десятки "террористов", пытавшихся захватить административные здания и отделы полиции. Комендатура Алматы сообщает, что в общей сложности в ходе столкновений с протестующими погибли 13 сотрудников правоохранительных органов (двое из которых были обезглавлены) и пострадали 353 силовика.

В Казахстане все ещё нет интернета и информация оттуда доходит обрывками. Но, судя по всему, ночная операция вкупе с новостями о введении Миротворческих сил ОДКБ, охладила пыл "мирных" протестующих и беспорядки сходят на нет.

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Метки: Казахстан   Россия   видео   одкб   протесты   
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107  комментариев
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manul74 Час назад
Россия стала скорой помощью обосравшимся диктаторам
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191
Аккаунт удален 57 секунд назад
Хм, а представьте, Франция во время забастовки жилеток позвала бы НАТО =) для разгона людей, которые защищают свои права...
ой, да, этожесовсемдругое!
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2k
Андрей Минуту назад
Пили пили кровь, крестьяне взбунтовались и царьки бегом помощи просить, где строй аналогичный. Ну а нам деваться то некуда, нужно защитить местных царьков, иначе там поселятся европейские.
В следующий раз думать будут. У нас вот гвардии всякие есть, для карательных операций против народа. Мы на это денег не жалеем.
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10k
Sergey 6 минут назад
Никогда такого не было и вот опять...
Сначала дерусификация и языковые патрули националистов, а как только припекло, так Россия сразу "своя".
Я против того, чтобы наши парни воевали за каких-то уродов.
Пусть Нурсултан засунете свой Нурсултан себе в Нурсултан.
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4k
Том Джоуд 11 минут назад
Надо было сразу пару цистерн спирта завезти.
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7k
portmen77 19 минут назад
Если вы своих не бросаете, то направляйте десантников в Лондон. Ваши давно уже там!
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5k
gor 22 минуты назад
а почему русских десантников,почему бы гвардию Кадырова туда не отправить,они вроде неплохо себя в Сирии зарекомендовали и единоверцы с казахами,опять русский Ваня должен чужое дерьмо расхлёбывать
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976
SEKAS 22 минуты назад
Жаль ребят...здесь Казахи будут жестить не по детски-погибнут почти все. Нужно не лезть во внутренние проблемы Казахстана. Тем-более горящие машины, админ-здания, это работа правокаторов, митингующие не делают этого. Но теперь уже поздно... точка невозврата пройдена.
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Йобаные буржуи засуетились, послали пролетариат мочить пролетариат другой страны, а сами сидят в бункерах и чужими руками каштаны из огня достают. В общем, заэбись устроились, привыкли на чужих плечах кататься. Буду надеяться, что рано или поздно, пролетариат многих стран объединится и поставит раком всех буржуев планеты.
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13k
net Полчаса назад
Жесть какая-то. Допустим вы недовольны ценами на газ, митингуйте ок. Цену востановили. Допустим вам уже похрен до цены, хотите свергнуть власть (Конечно никто легко её не отдаст, ну ок, ваше дело). Полиция и армия, выполняющая приказ и свой долг стала врагом и вы в них стреляете. Это всё какая-то херня, но хоть объяснимо. Нахрена обезглавливать людей? Это не поддается никакой логике и объяснению. Так только мрази террористы могут делать. И после так новостей, хочется видеть только жёсткую зачистку толпы плотным огнём.
Нахрена такой митинг.
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123
КАКАнгел net 8 минут назад
пока это был митинг из-за цен на газ к ним относились как к митингу и тихонько буцкались по митинговому и обещали отменить повышение цен. Но когда начались действия строго по сценарию госпереворотов с подвозом оружия и четким руководством и организацией, импортными журналистами строго в удачных местах и знакомыми провокациями , то стали действовать соответственно цветным революциям.
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−24
абобус 36 минут назад
очередная порция ихтамнет
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14k
Роберт Шекли 40 минут назад
Похоже на то, что кто-то (пишут про турков и США) обратился к криминальным элементам (ворам в законе), чтобы те навели суету в стране для отвлечения внимания, предупреждения или же реального госпереворота

Требования наивные, а подготовка хорошая (согласованность действий и наличие автоматического оружия у "протестующих")

Видимо, наверху предатели уже договорились Теперь нынешним властям нужно перенять опыт Белоруссии и западных стран, чтобы жестко подавить преступников

Сделано по классическому сценарию оранжевых революций
1. Берется любой инфоповод (напр, повышение налогов или удорожание каких-то услуг и товаров)
2. Предъявляется претензия на отмену
3. Пока власть обсуждает и готовится согласиться, требования добавляются новыми пунктами до тех пор, пока власти не скажут нет
4. Затем инициируются попытки захвата правительственных зданий
5. У властей 2 пути: беспрекословно соглашаться, чтобы избежать жертв, или жестко подавить
По первому пути пошел Янукович, по второму - Лукашенко

Не думаю, что Россия допустит появления новой Украины, так что мятеж будет подавлен
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4k
ride 44 минуты назад
Этот "коммунизм" с двумя тысячами - просто легализация денег, которые дали иностранные агенты. Хорошая сказка, чтобы прикрыть проплаченный "протест" и привлечь больше людей на улицу - деньгами.
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1k
Monher 45 минут назад
Ну что полупокеры всех стран и прочие укрогабонцы, не вышло по вашему? Скоро вас на всех углах пиз#ить будут и в интернете за ботами и никами не спрячетесь.
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4k
Дмитрий 47 минут назад
Казахстан столько лет игнорировал внутренний национализм. Кириллицу поменял на латинские буквы. Цветут и пахнут разные разные филиалы "западных" НКО. Докатились до того, что как в Окраине людей заставляют извиняться на разговор на русском языке. И вот бахнуло! И куда побежали? Вернее к кому за помощью?
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57
татьяна 48 минут назад
автор упорно террористов выделяет кавычками.. с какой стати? террористы они и есть. а ещё мародёры , убийцы и бандиты. и России опять всю эту нечисть чистить. и дело не в том - олигархи там правят или нет. Казахстан граничит с Россией. Если у вашего соседа горит дом, у вас есть выбор- помочь потушить, или ждать, когда огонь перекинется на ваш дом.
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123
КАКАнгел татьяна 4 минуты назад
тут скорее когда твои враги поджигают дом твоего соседа, чтоб от его дома загорелся и твой .
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384
zenon 49 минут назад
Разгромили склады с алкоголем, выпили весь спирт и перешли на спиртосодержащие вещества. На улицах появились вооружённые моряки. В реки заплыли крейсера. Где-то вдали маячат тачки с пулемётами. Везде лозунги "Мы вам не нам, нам вы на вы!". В парках играют духовые оркестры спортсменов, танцы.
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20k
Надежда 50 минут назад
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−31
Дмитрий Иванов 52 минуты назад
Отправлять туда войска можно было бы только при признании того, что Казахстан это враждебное русским и России государство, созданное советскими преступниками, оккупирующее русскую Южную Сибирь, проводящее последовательную антирусскую политику. Соответственно, задачей русских войск было бы освобождение русских земель из под оккупации. А так видимо хотят поддержать старого русореза Назарбаева против молодых русорезов. В чём смысл? Кто бы из казахских пауков не победил, русским в Казахстане от этого только хуже станет.
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984
Веселый Пук 55 минут назад
Своих бы не бросали когда казахи русских выгоняли
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19k
иванов дмитрий Час назад
Своих не бросаем .....
,
Это когда олигархи Казахстана нам своими стали ?
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298
SoulSeeker иванов дмитрий 7 минут назад
Как договор о коллективной безопасности подписали. Если подписал - вроде как надо или исполнять, или выходить оттуда.
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