Полиция выследила и поймала итальянского мафиози с помощью Google Street View

Джоаккино Гаммино - член сицилийской мафии. На родине занимался разбоем, убийствами, крышевал оборот веществ. За что в конце концов и отправился отбывать пожизненное в тюрьме.

Типичная жизнь типичного отморозка, сидел он с 1998 года.

А в 2002 году на итальянскую зону приехала съемочная группа и стала делать фильм о братве. Прибыла целая орава и администрация тюрьмы серьезно накосячила с правилами безопасности, в общем, за всеми они уследить не смогли. По всей видимости, в группе находились и сообщники Гаммино - они и помогли ему бежать. Так сказать, «капо-актеры под прикрытием».

Гаммино объявили в розыск, стали выяснять, где он находится. И узнали, что он убежал в Испанию, больше никакой информации собрать не смогли. Видимо, оперативная работа у них велась как и охрана тюрем - никак. Поэтому Гаммино 20 лет спокойно гулял на свободе.

За это время он остепенился: женился, устроился на работу шеф-поваром и даже открыл небольшой магазинчик по продаже овощей. Вот возле магазина Google его и «сфотографировал» - когда он мирно общался с одним из покупателей.