Полиция выследила и поймала итальянского мафиози с помощью Google Street View

Он бежал из тюрьмы, переехал в другую страну и был в розыске целых 20 лет.
Джоаккино Гаммино - член сицилийской мафии. На родине занимался разбоем, убийствами, крышевал оборот веществ. За что в конце концов и отправился отбывать пожизненное в тюрьме.
Типичная жизнь типичного отморозка, сидел он с 1998 года.
А в 2002 году на итальянскую зону приехала съемочная группа и стала делать фильм о братве. Прибыла целая орава и администрация тюрьмы серьезно накосячила с правилами безопасности, в общем, за всеми они уследить не смогли. По всей видимости, в группе находились и сообщники Гаммино - они и помогли ему бежать. Так сказать, «капо-актеры под прикрытием».
Гаммино объявили в розыск, стали выяснять, где он находится. И узнали, что он убежал в Испанию, больше никакой информации собрать не смогли. Видимо, оперативная работа у них велась как и охрана тюрем - никак. Поэтому Гаммино 20 лет спокойно гулял на свободе.
За это время он остепенился: женился, устроился на работу шеф-поваром и даже открыл небольшой магазинчик по продаже овощей. Вот возле магазина Google его и «сфотографировал» - когда он мирно общался с одним из покупателей.
Оказалось, что итальянская полиция за эти 20 лет все-таки немного поднатарела и даже стала использовать нейросети. Они распознали на фото Гаммино, и после проверки местными силовиками, его арестовали.
Теперь отправят на родину «досиживать» пожизненное, а ведь у старого бандюги почти получилось соскочить… Но вмешались высокие технологии и помогли правосудию - теперь дед закончит свои дни на зоне.
Источник:
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Идешь такой мороженку трескаешь, а тебя силовики хрясь мордой в асфальт.
Ошибочка вышла, вы на 95% похоже на такого то бандюка.
Извинятся, что мороженку вы об асфальт мордой быстро съели.
И за фингал под глазом извинятся.
Но легче то не станет))