Самые глупые планы побегов из тюрьмы

Большинство этих планов составляются с большим вниманием к деталям, и в этой статье мы рассмотрим те планы, которые не сработали по самым разным причинам. Так что, хватайте попкорн и приготовьтесь быть пораженными. И так, погнали!
Никто не хочет сидеть в тюрьме. Почему осужденные пытаются бежать из тюрьмы до истечения срока заключения? Почему они просто не могут переждать свои приговоры и максимально не используют своё время за решёткой? К сожалению, не все заключенные виновны. Некоторые чувствуют себя неприкасаемыми и считают, что их вообще не следовало сажать. У других не хватает терпения, ну, а часть на самом деле не виновны и считают, что не заслуживают такого наказания. Тем самым, заинтригованные возможностью вырваться на свободу из изолированного мира, в котором они оказались, они берутся за разработку плана побега.
Йог сбежал из тюрьмы через окошко 15 на 45 сантиметров
49-летнего преступника по имени Чой Гап Бок арестовали 12 сентября 2012 года. Шесть дней спустя он с успехом сбежал из своей камеры в полицейском участке в южнокорейском городе Тэгу. На утро шестого дня Гап Бок попросил крем. Когда трое охранников уснули, заключенный намазался кремом и выскользнул из проема для подачи пищи в нижней части решетки. Рост Гап Бок составлял всего 164 см, и он изучал йогу более 20 лет. Проем для еды был 15 сантиметров в высоту и 45 в ширину. Чтобы выиграть немного времени и обдурить охранников, Гап Бок накрыл подушки одеялом. Обнаружив пропажу, полицейские и журналисты были в шоке. К слову, за 22 года до этого Гап Бок сбежал из автобуса с конвоем по пути в тюрьму. Он просто проскользнул сквозь решетки на окнах автобуса. После побега 2012 года, он попытался угнать машину, но полиция установила заграждения на дорогах, и Гап Боку пришлось бежать в горы. Хотя его преследовали вертолеты, собаки и люди, он передвигался исключительно по ночам, так что поймать его не удавалось. В конечном итоге он ограбил хижину и оставил в ней записку с извинением, которую подписал «Ложно обвиненный вор Чой Гап Бок». Когда записку обнаружили, выследить его уже не составляло труда. Его поймали спустя пару дней и перевели в тюрьму, где проемы для пищи были значительно меньше.
Побег в сумке
Этот план был довольно умным на бумаге, и прекрасно сработал бы в кино. Мария-дель-Мар Архона Риверо пыталась спасти своего заключенного парня в сумке. Я бы сказал, что парень акробат, так как не понимаю, как она ожидала, что он туда поместиться, не имея такого таланта. Каким-то образом мистер Рамирес свернулся калачиком в сумке и фактически направлялся на свободу, пока его подруга не была замечена сражающейся с багажом.
Ей было очень трудно перемещать сумку из-за её огромного веса, и охранники приняли решение остановить девушку для досмотра. Открыв багаж, их удивлению не было предела. Заключенный Хуан Рамирес Торино был найден сложенным в сумке, после чего его девушка Мария была арестована за соучастие в побеге. Сам же Рамирес продолжил отбывать свой 20-ти летний срок, с предполагаемым дополнительным сроком заключения, поскольку ранее был арестован за незаконное хранение оружия и боеприпасов в 2001 году.
Освобождение родственника в костюме Снупи
Я слышал о многих планах побега, которые были весёлыми и глупыми, но персонаж мультфильма, спасающий заключенного, был действительно лучшим и самым глупым, что только могли придумать. Гигантский мультяшный пес, о котором идет речь, был Снупи, и он, как сообщается, пытался ворваться в тюрьму на острове Уайт в Великобритании, чтобы спасти одного из своих родственников. К попытке взлома причастны двое мужчин, 43 и 21 года, и хотя другой должен был быть одет как Вудсток, доказательств этого пока нет. Также нет объяснения самого костюма Снупи.
Было ли цирковое представление организовано в тюрьме или нет, но этот человек также глуп, как и его план побега. Два друга подошли к участку, но на них не обращали особого внимания до тех пор, пока они не подняли шум, и не начали вламываться в участок. В сообщении говорилось, что эти двое не смогли совершить взлом, они продолжили «бросать бетонные камни» в машины тюремных надзирателей. Думаю, что это точно не помогло бы в достижении их цели.
Через некоторое время эту пару арестовали, и выяснили, что в причине их проникновения в тюрьму лежало желание спасти родственника, а их мнимое оружие было и вовсе водяным.
После того, как их допросили, было установлено, что попытка, которую они предприняли была совершена не в той тюрьме, а их родственник содержался в другом учреждении, совсем не далеко от этого места. Это разбило их сердца больше, чем тюремные сроки, которые они получили за попытку сделать что-то на столько глупое. На самом деле это была пустая трата таланта, который они могли использовать с успехом в каком-нибудь цирковом шоу в качестве клоунов.
Угон полицейского фургона
Я бы сказал, что офицер, управлявший в данном случае транспортным средством не был небрежен, и на самом деле являлся хорошим человеком: у него доброе сердце и он просто был гуманным. В один из дней 11 заключенных перевозились в пункт назначения через озеро Форт, штат Оклахома, когда трое из одиннадцати пожаловались на плохое самочувствие. После этого направление было изменено, и они двинулись в региональную больницу Уэзерфорда. Трое заключенных были туда доставлены. Двое из троих прошли осмотр, а причина, по которой последний заключенный жаловался, была врачам неизвестна.
Тем временем, двое из восьми заключенных в работающем фургоне остались без присмотра, пробили баррикаду между водителем и пассажирскими сидениями, захватили фургон и уехали. Позже Фургон был найден в месте, близком к клинике, в котором всё ещё находились 6 заключенных из восьми. Двое отсутствовавших, Майкл Коулман и Лестер Бёрнс через пару часов были замечены семейной парой, прячущимися у них во дворе. Их выследили, повторно, арестовали и обвинили в попытке побега. Первоначальное место, в которое они хотели направиться после побега, так и осталось загадкой.
Побег в мешках для мусора
Вероятно, прежде чем выбирать план побега из тюрьмы, следует хорошенько подумать. И если это не получится осуществить, чтобы не выглядело уж совершенно глупо. План следующих героев мог бы действительно сработать, если бы заключенные могли просто оставаться неподвижными. Сидни да Круз и Карлос Перейра пытались сбежать из тюрьмы Делегасия де Фуртос в Бразилии, в пластиковых мешках из-под мусора. Они ждали момента, чтобы собрать мусор после обеда, затем решили спрятаться в мешках и ждали, когда их перевезут.
К несчастью для них тюремный охранник заметил постоянное движение и на самом деле подумал, что это крысы. Поскольку крыса не на столько большая, чтобы совершать такие движения, он решил открыть мешки и проверить их содержимое. Он был шокирован их содержимым. Оба заключенных смотрели на него из мешков испуганными глазами. После их обнаружения они оба были арестованы, а к их сроку добавлены дополнительные годы. Также провели дополнительный досмотр, поскольку они чувствовали, что может быть третий сообщник.
Побег с "запашком"
Тем, кто знаком с фильмом "Побег из Шоушенка", помнят, как герой Энди сбежал из тюрьмы через разветвлённую канализационную систему. Несмотря на препятствия и неприятный запах, ему это удалось. Энди смог выбраться на свободу и провёл там остаток своей жизни. Видимо, вдохновлённый этой историей, заключенный бразильской тюрьмы попытался выписаться из этого места, используя тот же метод. Сообщалось, что на мужчине не было ничего, кроме шорт.
Когда он решил пробраться головой вперёд через отверстие в земле, покрытое экскрементами. Он повернулся сначала в одну сторону, затем в другую, прежде чем до него дошло, что он застрял в засорённой канализационной системе. Его план провалился, и его пришлось вытаскивать двум другим мужчинам. Я не знаю, что хуже для него: быть покрытым человеческими экскрементами или получить дополнительные несколько лет за неудавшийся план побега.
Самозахоронение
Это была определенно одна из самых глупых идей, потому что реально не понимаю, каким образом он собирался сбежать из тюрьмы. Я думаю, что, проводя так много времени в заключении, люди готовы совершать самые глупые и немыслимые поступки. Эдвин Кота, заключенный из Мичигана, который пытался сбежать, закопавшись в тюремном саду, был приговорен к дополнительным двум годам лишения свободы.
Власти заявляют, что Эдвин Кота был найден закопавшимся в тюрьме Брукс в Маскегоне. У него была завязана узлами простыня, с помощью которой он надеялся перелезть через забор. Кота был приговорен как минимум к двум годам тюремного заключения за попытку побега. Наказание было добавлено к приговору, который он отбывал за вторжение в дом в районе Детройта. Его самая ранняя дата освобождения за это преступление должна была состояться в 2018 году. Официальные лица заявили, что план Коты развалился, когда охранники после его внезапного исчезновения допросили его сокамерника, который, казалось, нервничал. Эдвина поймали после того, как был проведён тщательный осмотр территории сада. Его сокамерник также был наказан за соучастие в плане побега Ката, но к его сроку так ничего больше не прибавили.
Источник:
Понравилось24