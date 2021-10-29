Самые глупые планы побегов из тюрьмы

Ей было очень трудно перемещать сумку из-за её огромного веса, и охранники приняли решение остановить девушку для досмотра. Открыв багаж, их удивлению не было предела. Заключенный Хуан Рамирес Торино был найден сложенным в сумке, после чего его девушка Мария была арестована за соучастие в побеге. Сам же Рамирес продолжил отбывать свой 20-ти летний срок, с предполагаемым дополнительным сроком заключения, поскольку ранее был арестован за незаконное хранение оружия и боеприпасов в 2001 году.

Освобождение родственника в костюме Снупи

Я слышал о многих планах побега, которые были весёлыми и глупыми, но персонаж мультфильма, спасающий заключенного, был действительно лучшим и самым глупым, что только могли придумать. Гигантский мультяшный пес, о котором идет речь, был Снупи, и он, как сообщается, пытался ворваться в тюрьму на острове Уайт в Великобритании, чтобы спасти одного из своих родственников. К попытке взлома причастны двое мужчин, 43 и 21 года, и хотя другой должен был быть одет как Вудсток, доказательств этого пока нет. Также нет объяснения самого костюма Снупи.

Было ли цирковое представление организовано в тюрьме или нет, но этот человек также глуп, как и его план побега. Два друга подошли к участку, но на них не обращали особого внимания до тех пор, пока они не подняли шум, и не начали вламываться в участок. В сообщении говорилось, что эти двое не смогли совершить взлом, они продолжили «бросать бетонные камни» в машины тюремных надзирателей. Думаю, что это точно не помогло бы в достижении их цели.

Через некоторое время эту пару арестовали, и выяснили, что в причине их проникновения в тюрьму лежало желание спасти родственника, а их мнимое оружие было и вовсе водяным.